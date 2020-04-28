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Новости Будни полиции
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В киевской многоэтажке взорвалась граната: двое пострадавших, - полиция. ФОТО

Следователи полиции Киева расследуют обстоятельства взрыва в Дарницком районе. В результате происшествия пострадали супруги. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. По данному факту начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, около часа ночи в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Ревуцкого. На вызов немедленно прибыли следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы и врачи.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте.

В киевской многоэтажке взорвалась граната: двое пострадавших, - полиция 01

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты.

"Работники полиции установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес из квартиры боеприпас. Выпившие мужчины начали играть с опасным предметом и в какой-то момент граната осталась без чеки. Владелец боеприпаса начал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения", - сказано в сообщении. 

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В киевской многоэтажке взорвалась граната: двое пострадавших, - полиция 02

В настоящее время полицейские устанавливают модификацию боеприпаса и его происхождение.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Закон естественного отбора ограничился вынесением предупреждения.
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28.04.2020 11:02 Ответить
Лучше бы выносом тела, мозг все равно мертв.
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28.04.2020 11:25 Ответить
Дарвин хлопает в ладоши...
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28.04.2020 11:04 Ответить
" мужчины начали играть с гранатой " да уж ,дебилы .
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28.04.2020 11:07 Ответить
"а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего..." - они ничего не перепутали? Может быть сначала вышла жена? ? А потом граната выпала из рук...
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28.04.2020 11:12 Ответить
ух-ты, какой детектив!
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28.04.2020 11:20 Ответить
Идиот. Нашел чем хвастаться.
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28.04.2020 12:38 Ответить
Долікується на зоні.
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28.04.2020 12:47 Ответить
Враньё от начала до конца. У гражданского лица не в зоне боевых действий и не на полигоне не могло быть гранаты. Гранаты запрещены к продаже и ими нельзя владеть.

Я всё верно написал, хоплофобы?
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28.04.2020 14:49 Ответить
 
 