В киевской многоэтажке взорвалась граната: двое пострадавших, - полиция. ФОТО

Следователи полиции Киева расследуют обстоятельства взрыва в Дарницком районе. В результате происшествия пострадали супруги. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. По данному факту начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, около часа ночи в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Ревуцкого. На вызов немедленно прибыли следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы и врачи.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте.

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты.

"Работники полиции установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес из квартиры боеприпас. Выпившие мужчины начали играть с опасным предметом и в какой-то момент граната осталась без чеки. Владелец боеприпаса начал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения", - сказано в сообщении.

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В настоящее время полицейские устанавливают модификацию боеприпаса и его происхождение.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.