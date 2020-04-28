У київській багатоповерхівці вибухнула граната: двоє постраждалих, - поліція. ФОТО

Слідчі поліції Києва розслідують обставини вибуху в Дарницькому районі. Унаслідок події постраждали чоловік і жінка. Чоловіка з тяжкими травмами доставили до медичного закладу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, близько першої години до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерхівці на вулиці Ревуцького. На виклик негайно прибули слідчо-оперативні групи Дарницького та головного управлінь поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та лікарі.

На місці події правоохоронці виявили 29-річних чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеня. Потерпілого було госпіталізовано, а його дружині медичні працівники надали допомогу на місці.

За попередніми висновками експертів-вибухотехніків, внаслідок необережного поводження стався вибух гранати.

"Працівники поліції встановили, що ввечері на сходовому майданчику будинку постраждалий разом із двома знайомими вживав алкогольні напої. Під час відпочинку він вирішив продемонструвати гранату та виніс із квартири боєприпас. Напідпитку чоловіки почали грати з небезпечним предметом та в якусь мить граната залишилися без чеки. Власник боєприпасу почав ховати гранату, а інші чоловіки розбіглися. У цей момент з помешкання вийшла дружина потерпілого, яка в результаті вибуху зазнала незначних поранень", - йдеться в повідомленні.

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Нині поліцейські встановлюють модифікацію бойового припасу та його походження.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відомості про подію внесен до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.