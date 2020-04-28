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Новости Коронавирус и карантин
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34 новых случая COVID-19 зафиксировали на Киевщине, всего 604 инфицированных, - ОГА

34 новых случая COVID-19 зафиксировали на Киевщине, всего 604 инфицированных, - ОГА

По состоянию на 10.00 28 апреля 2020 официально подтверждено 604 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За прошедшие сутки выявлено 34 новых случаая.

Всего официально подтверждено 604 случая заболевания коронавирусом.

Из них на стационарном лечении - 134 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 470 человек. Среди них 50 детей.

Выздоровели 63 человека, в том числе 4 ребенка.

За время пандемии умерло - 13 человек: 6 случаев - Киево-Святошинский р-н (Вишневое, с. Святопетровское, с. Гатное, с. Тарасовка) 1 случай - Макаровский р-н (с. Мостыще), 1 случай - г. Белая Церковь, 1 случай - г. Фастов, 1 случай - г. Васильков, 1 случай - Ставищенский р-н., 1 случай - г. Украинка, Обуховский р-н.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2163 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 70 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 3878 контактными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4203) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Как обычно опрос липовый. Вообще эти типа "опросы" - лишний способ убедить людей, народ, биомассу, толпу, трудящихНЕтрудящих в чём либо. Технология обмана
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28.04.2020 12:10 Ответить
...тебе виднее, иксперд липовый...
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28.04.2020 14:02 Ответить
не липовый а диванный ))))))))
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28.04.2020 15:02 Ответить
 
 