С начала эпидемии уже 7 сотрудников Закарпатской ОГА заболели COVID-19
На прошлой неделе еще у пятерых сотрудников Закарпатской областной государственной администрации лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом.
Об этом на странице в сети Facebook сообщае пресс-служба Закарпатской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
С начала пандемии коронавируса у семи работников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек вылечился. Пятеро работников заболели на прошлой неделе.
Отмечается, что все контактные лица уже установлены, дезинфекция помещений проведена.
Председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым подписано распоряжение об усилении карантинных мероприятий в помещении Закарпатской ОГА.
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Zelya Vsyo
показать весь комментарий28.04.2020 12:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сірий
показать весь комментарий28.04.2020 12:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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