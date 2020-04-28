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Новости Коронавирус и карантин
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С начала эпидемии уже 7 сотрудников Закарпатской ОГА заболели COVID-19

С начала эпидемии уже 7 сотрудников Закарпатской ОГА заболели COVID-19

На прошлой неделе еще у пятерых сотрудников Закарпатской областной государственной администрации лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщае пресс-служба Закарпатской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

С начала пандемии коронавируса у семи работников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек вылечился. Пятеро работников заболели на прошлой неделе.

Отмечается, что все контактные лица уже установлены, дезинфекция помещений проведена.

Председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым подписано распоряжение об усилении карантинных мероприятий в помещении Закарпатской ОГА.

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2610)


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В этом здании дармоедов можно рассадить даже не через 2 м, а через 50. Там кабинетов раз в 5 больше, чем реально надо дармоедов.
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28.04.2020 12:25 Ответить
Так це ОГА, а в райадміністрації я нарахував більше сотні кібінетів. Мона садовити в кожний десятий.
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28.04.2020 12:31 Ответить
 
 