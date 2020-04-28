Вспышки COVID-19 в столичных общежитиях на сегодняшний день нет, - Кличко
Студентам, которые не имеют возможности изменить место пребывания, позволили жить в общежитиях в период карантина.
Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве сегодня 473 общежития различных форм собственности. 77 из них - в коммунальной собственности города. Мы очень вовремя ввели ограничительные меры. Еще 18 марта городские власти обратились в учреждения высшего образования, чтобы они выполнили противоэпидемические мероприятия и отпустили студентов из общежитий домой. Студентам, которые не имеют возможности изменить место пребывания, позволили жить в общежитиях в период карантина. Руководителям высших учебных заведений было поручено усилить санитарный и противоэпидемический режим в общежитиях", - рассказал он.
По словам Кличко, все учреждения обеспечили моющими и дезинфицирующими средствами. Оборудовали помещение для изоляции больных в случае необходимости. Ввели обязательный температурный скрининг и постоянное наблюдение медработниками.
"У нас были единичные случаи, когда в общежитиях находили больных. Все помнят ситуацию с Киевским институтом музыки имени Глиэра. Там выявили зараженного молодого человека. Впрочем, его вовремя госпитализировали. А все остальные студенты, находившиеся в общежитии, прошли двухнедельную обсервацию", - добавил он.
Такой же строгий режим город ввел и в общежитиях, где живут работники коммунальных предприятий столицы. Там тоже постоянно проводят дезинфекцию. Врачи регулярно осматривают жителей и измеряют им температуру. Если есть подозрение на коронавирус - пациента госпитализируют в больницу.
"Вспышки болезни в столичных общежитиях сегодня не выявлено", - отметил Кличко.
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