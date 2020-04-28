Спалахів COVID-19 у столичних гуртожитках на сьогодні немає, - Кличко

Студентам, які не мають можливості змінити місце перебування, дозволили жити в гуртожитках в період карантину.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві сьогодні 473 гуртожитки різних форм власності. 77 з них – у комунальній власності міста. Ми дуже вчасно запровадили обмежувальні заходи. Ще 18 березня міська влада звернулася до закладів вищої освіти, аби вони виконали протиепідемічні заходи та відпустили студентів із гуртожитків додому. Студентам, які не мають можливості змінити місце перебування, дозволили жити в гуртожитках на період карантину. Керівникам закладів вищої освіти було доручено посилити санітарний і протиепідемічний режим у гуртожитках", - наголосив Віталій Кличко.

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За його словам, всі заклади забезпечили миючими та дезінфікуючими засобами. Обладнали приміщення для ізоляції хворих у разі потреби. Запровадили обов’язковий температурний скринінг та постійний нагляд медпрацівниками.

"У нас були поодинокі випадки, коли в гуртожитках виявляли хворих. Всі пам’ятають ситуацію з Київському інституті музики імені Глієра. Там виявили зараженого молодого чоловіка. Втім, його вчасно госпіталізували. А всі інші студенти, які перебували в гуртожитку, пройшли двотижневу обсервацію", - підкреслив мер Києва.

Такий же суворий режим місто запровадило і в гуртожитках, де живуть працівники комунальних підприємств столиці. Там теж постійно проводять дезінфекцію. Лікарі регулярно оглядають мешканців та вимірюють їм температуру. Якщо є підозра на коронавірус – пацієнта госпіталізують до лікарні.

"Спалахів хвороби в столичних гуртожитках на сьогодні не виявлено", - зазначив Віталій Кличко.