Кличко озвучив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко розповів про послаблення карантинних заходів у столиці.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це не зняття обмежень, а їхнє послаблення. Якщо протягом тижня-двох після їхнього запровадження в КМДА не побачать стійкої динаміки зниження захворюваності - до другого етапу не перейдуть.

"Перший етап послаблень ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Тому я і кажу, що наступних два тижні будуть вирішальними. І закликаю всіх: не нехтуйте правилами! Не впливайте негативно на статистику. Бо все залежить від нас", - наголосив Кличко.

За словами мера, на першому етапі в Києві дозволять роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення. Та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.

Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Також зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси. За попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.

Кав‘ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос. Із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

Також буде дозволена робота тимчасових споруд (ларьків) - із забороною споживання їжі та напоїв на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб, - "слуга народу" Тищенко пояснив, чому його заклад приймає ВІП-гостей, попри карантин

Працюватимуть і невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші) - із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 квадратних метрів. Та не більше 1 клієнта на 10 квадтратних метрів.

Буде дозволена робота адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів. Теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення.

Відкриють для відвідування також столичні парки та сквери. Групами не більше двох людей. Або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.

Також зможуть працювати автокінотеатри.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.

Кличко також підкреслив, що в публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 78 випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, серед них троє медиків, - Кличко