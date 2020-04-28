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Новини
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Кличко озвучив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві

Кличко озвучив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко розповів про послаблення карантинних заходів у столиці.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це не зняття обмежень, а їхнє послаблення. Якщо протягом тижня-двох після їхнього запровадження в КМДА не побачать стійкої динаміки зниження захворюваності - до другого етапу не перейдуть.

"Перший етап послаблень ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Тому я і кажу, що наступних два тижні будуть вирішальними. І закликаю всіх: не нехтуйте правилами! Не впливайте негативно на статистику. Бо все залежить від нас", - наголосив Кличко.

За словами мера, на першому етапі в Києві дозволять роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення. Та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.

Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Також зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси. За попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.

Кав‘ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос. Із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

Також буде дозволена робота тимчасових споруд (ларьків) - із забороною споживання їжі та напоїв на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб, - "слуга народу" Тищенко пояснив, чому його заклад приймає ВІП-гостей, попри карантин

Працюватимуть і невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші) - із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 квадратних метрів. Та не більше 1 клієнта на 10 квадтратних метрів.

Буде дозволена робота адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів. Теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення.

Відкриють для відвідування також столичні парки та сквери. Групами не більше двох людей. Або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.

Також зможуть працювати автокінотеатри.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.

Кличко також підкреслив, що в публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 78 випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, серед них троє медиків, - Кличко

Автор: 

Київ (19672) Кличко Віталій (3527)


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Топ коментарі
+16
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 836
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28.04.2020 12:28 Відповісти
+14
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 8271
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28.04.2020 12:33 Відповісти
+9
скажіть пєдаліку, що слуги урода вже зняли карантин в окремо розташованих закладах харчування
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28.04.2020 12:25 Відповісти
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скажіть пєдаліку, що слуги урода вже зняли карантин в окремо розташованих закладах харчування
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28.04.2020 12:25 Відповісти
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве

Коля Тищенко победил коронавирус
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28.04.2020 12:26 Відповісти
Власть засцала и дала заднюю.
разводка с короновирусом провалилась.
Народ уже всё понял и готов на крайние меры.
Ещё бы месяц или два жёсткого карантина и власть перестала бы существовать.
Все эти Зели, его чиновники, кабмины, меры, итд были бы сметены, если бы сейчас не начали ослаблять никому не нужный карантин.
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28.04.2020 12:26 Відповісти
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 4176
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28.04.2020 12:27 Відповісти
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 836
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28.04.2020 12:28 Відповісти
А за кого треба було голосувати ?
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28.04.2020 12:30 Відповісти
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 8271
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28.04.2020 12:33 Відповісти
За кого голосувати , га
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28.04.2020 12:38 Відповісти
Тебеж написали, не дошло? Тогда не ходи туда больше.
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28.04.2020 12:50 Відповісти
Тогда не ходи туда больше.

Обязательно пойду . Буду голосовать против Свынарчуков и Ермаков
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28.04.2020 12:55 Відповісти
А може ти просто просто шоколадний фантезер, який залишився без кормушки та чекаєшь на повернення свинарчуково-яйценюховських тем?
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28.04.2020 13:45 Відповісти
бл,как же вы,убоёки,задрали своей тупостью..
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28.04.2020 13:49 Відповісти
Чудова копія фантазій лаптів. Саме так вони свій дурдом і збудували. Продовжуйте, не зупиняйтесь.
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28.04.2020 14:00 Відповісти
Чо там с эпицентром, меньше 300 метров?
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28.04.2020 12:28 Відповісти
Очередной психотерапевтический сеанс.
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28.04.2020 12:29 Відповісти
Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют.Источник: https://censor.net/n3192053 а Эпицентр значит не крупный ТЦ?))
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28.04.2020 12:30 Відповісти
в Епіцентрі працюють тільки окремі відділи та інтернет торгівля
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Кто Вам такое сказал?За последние 5 дней мне пришлось побывать в двух Эпицентрах в Киеве(Софиевская Борщаговка и Теремки). Всё работает полным ходом,особенно много людей на Теремках возле Метро было ,не меньше чем до карантина.Температуру меряют у всех на входе,но ограничения для входа людей нет, в отличии от Борщаговского,где людей пускали пропорционально вышедшим.Ленты ограничивающие или запрещающие посещение отдела висят,но никто не мешает приобрести товар якобы в закрытом отделе.
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28.04.2020 15:42 Відповісти
Я виталю уважаю, не за бокс, есть за что, но на статистику будем влиять в любом случае
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28.04.2020 12:30 Відповісти
Если резко не увеличат кол-во тестов и продолжат тестирование только по показателям состояния, особых изменений не будет в любом случае.
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28.04.2020 12:33 Відповісти
Я имел ввиду, что в любом случае ты в статистике:
- не в заболевших, так в здоровых.
Так понятно?
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28.04.2020 12:34 Відповісти
ой не скажіть. Зараз народ трохи переляканий і ще косо-криво карантинний та масочний режим виконує. А як почують що карантин послаблюється - більшість мігом заб'є і отримаємо спалах.
Хоча і без послаблень не можна обійтись....
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28.04.2020 13:42 Відповісти
Вы бы определились, что лучше, ослаблять или нет.
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28.04.2020 14:18 Відповісти
Что такое «публичное место»? Публичный дом?
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28.04.2020 12:33 Відповісти
КЛИЧКО!! У тебя в Центре Киева свалки с трупами гниют прямо сейчас!!! А ты пиаром занимаешься. Стал Мэром - Заботься о Киеве, но не ври!!!
https://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-v-kuche-goryaschego-musora-spasateli-obnaruzhili-tela-dvuh-muzhchin-1520733.html
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28.04.2020 12:35 Відповісти
ДЕБІЛ! Це справа Авакова
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28.04.2020 13:40 Відповісти
Свалка в Центре Киева в которой складируются трупы бомжей это вина Авакова. А Кличко должен заниматься только пиаром. Супер. Лучше порохобота никто не опишет обязанности работяг и воров с мародерами.
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28.04.2020 13:47 Відповісти
на первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. Источник: https://censor.net/n3192053

гереги будуть проти..
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28.04.2020 12:55 Відповісти
А вокзальный базар с ларьками - заработает?
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28.04.2020 12:59 Відповісти
Кличко озвучив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві - Цензор.НЕТ 2685
в Киеве открыли метро
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28.04.2020 13:04 Відповісти
при немцах было примерно также,только без масок - а так,и облавы,и больше двух не собираться..
а,да,еще за списки комсомольцев и слуг народа пайку давали..
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28.04.2020 13:52 Відповісти
Ой, педалик, поторопись. Не то можешь новый тренд пропустить. Как чинуши наперегонки соревновались в "жестокости карантина", так же начнут с милейшим видом захлёбываться, что, дескать, "все карантинные меры носили сугубо рекомендательный характер, и никто даже не думал никого наказывать - просто на всякий случай стращали для порядку"
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28.04.2020 13:14 Відповісти
Все нібито добре але все одно без маразмів не обійшлося:
1. Як збираються контролювати приміський транспорт, куди потім з приміського людям добиратись якщо і місцеві їздити не можуть?
2. Чому 2 дорослих і 2 дітей. А якщо в сім'ї дітей троє? Куди "зайвого дівать"? У чому логіка? Все одно в межах однієї сім'ї 2 там дітей чи 3 - всі заразять один одного
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28.04.2020 13:38 Відповісти
Термин "озвучил" .. это как раз про Виталика.
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28.04.2020 13:50 Відповісти
Кличко озвучив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві - Цензор.НЕТ 9571
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28.04.2020 14:08 Відповісти
И чё ты сравнило? Ты еще чумное фото выложи с трупами на улицах, дебил.
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28.04.2020 15:53 Відповісти
 
 