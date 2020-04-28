Кличко озвучив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві
Мер Києва Віталій Кличко розповів про послаблення карантинних заходів у столиці.
Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це не зняття обмежень, а їхнє послаблення. Якщо протягом тижня-двох після їхнього запровадження в КМДА не побачать стійкої динаміки зниження захворюваності - до другого етапу не перейдуть.
"Перший етап послаблень ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Тому я і кажу, що наступних два тижні будуть вирішальними. І закликаю всіх: не нехтуйте правилами! Не впливайте негативно на статистику. Бо все залежить від нас", - наголосив Кличко.
За словами мера, на першому етапі в Києві дозволять роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення. Та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.
Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.
Також зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси. За попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.
Кав‘ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос. Із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.
Також буде дозволена робота тимчасових споруд (ларьків) - із забороною споживання їжі та напоїв на місці.
Працюватимуть і невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші) - із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 квадратних метрів. Та не більше 1 клієнта на 10 квадтратних метрів.
Буде дозволена робота адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів. Теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення.
Відкриють для відвідування також столичні парки та сквери. Групами не більше двох людей. Або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.
Також зможуть працювати автокінотеатри.
Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.
Кличко також підкреслив, що в публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.
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Коля Тищенко победил коронавирус
разводка с короновирусом провалилась.
Народ уже всё понял и готов на крайние меры.
Ещё бы месяц или два жёсткого карантина и власть перестала бы существовать.
Все эти Зели, его чиновники, кабмины, меры, итд были бы сметены, если бы сейчас не начали ослаблять никому не нужный карантин.
Обязательно пойду . Буду голосовать против Свынарчуков и Ермаков
- не в заболевших, так в здоровых.
Так понятно?
Хоча і без послаблень не можна обійтись....
https://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-v-kuche-goryaschego-musora-spasateli-obnaruzhili-tela-dvuh-muzhchin-1520733.html
гереги будуть проти..
в Киеве открыли метро
а,да,еще за списки комсомольцев и слуг народа пайку давали..
1. Як збираються контролювати приміський транспорт, куди потім з приміського людям добиратись якщо і місцеві їздити не можуть?
2. Чому 2 дорослих і 2 дітей. А якщо в сім'ї дітей троє? Куди "зайвого дівать"? У чому логіка? Все одно в межах однієї сім'ї 2 там дітей чи 3 - всі заразять один одного