78 випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, серед них троє медиків, - Кличко

Всього в столиці вже 1298 підтверджених випадків COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 78 осіб. Троє з них - медики. На сьогодні в столиці 1298 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед них 36 жінок віком від 23 до 74 років. І три дівчинки від 11 до 16 років.

А також 36 чоловіків від 23 до 80 років. І три хлопчики від семи місяців до 17 років.

22 пацієнтів госпіталізували до лікарень столиці. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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