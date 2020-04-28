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78 випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, серед них троє медиків, - Кличко
Всього в столиці вже 1298 підтверджених випадків COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 78 осіб. Троє з них - медики. На сьогодні в столиці 1298 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.
Серед них 36 жінок віком від 23 до 74 років. І три дівчинки від 11 до 16 років.
А також 36 чоловіків від 23 до 80 років. І три хлопчики від семи місяців до 17 років.
22 пацієнтів госпіталізували до лікарень столиці. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
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миллионы машин с людьми катается туда - сюда, кто то из очередного "Почаева" приедет, выйдет из машины и зайдёт в магазин, пчихнёт на полку, и уедет, а по счасливой случайности это будет магазин в котором вы всегда хлеб покупаете и вуаля.....
Это не карантин когда люди ездят туда - сюда. В парке меньше шансов заболеть, если элементарно соблюдать гигиену.