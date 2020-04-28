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Новини Коронавірус і карантин
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78 випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, серед них троє медиків, - Кличко

78 випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, серед них троє медиків, - Кличко

Всього в столиці вже 1298 підтверджених випадків COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 78 осіб. Троє з них - медики. На сьогодні в столиці 1298 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед них 36 жінок віком від 23 до 74 років. І три дівчинки від 11 до 16 років.

А також 36 чоловіків від 23 до 80 років. І три хлопчики від семи місяців до 17 років.

22 пацієнтів госпіталізували до лікарень столиці. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Читайте також: Кличко сьогодні представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві

Автор: 

карантин (18172) Київ (19672) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кличко , а Коля Тищенко не верит вашей пропаганде
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28.04.2020 12:09 Відповісти
Буде ще більше. Бубачка регулярно поставляє нові порції вірусу.
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28.04.2020 12:13 Відповісти
Там в Беларуси + 900, если брать с расчёта на 1 млн населения, у них количество новых заражённых в 8 раз больше чем у нас, вот вам «неэффективный карантин»...
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28.04.2020 12:16 Відповісти
Да, за последнюю неделю куда то пропали идиоты "Вот я уважаю Лукашенко!.."
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28.04.2020 12:43 Відповісти
если бы не быдло из Бали-Катара и адептов "гулять в парках - неконституционное решение", то у нас бы и этих 400 в день не было уже давным давно.
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28.04.2020 12:46 Відповісти
Ну и сколько вы собираетесь сидеть дома? месяц, год, до второго пришествия?...
миллионы машин с людьми катается туда - сюда, кто то из очередного "Почаева" приедет, выйдет из машины и зайдёт в магазин, пчихнёт на полку, и уедет, а по счасливой случайности это будет магазин в котором вы всегда хлеб покупаете и вуаля.....
Это не карантин когда люди ездят туда - сюда. В парке меньше шансов заболеть, если элементарно соблюдать гигиену.
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28.04.2020 13:17 Відповісти
да если б не было истеричек "вы собираетесь сидеть дома? месяц, год, до второго пришествия?", то карантин бы УЖЕ закончился. К счастью, дома все равно много людей сидит и с 12 мая будут сняты некоторые ограничения. А если бы все шастали, как ты подбиваешь - мы б еще год сидели на карантине.
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28.04.2020 13:27 Відповісти
Швидкого одужання
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28.04.2020 12:32 Відповісти
 
 