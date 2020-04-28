78 случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, среди них трое медиков, - Кличко

Всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболеванияе коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них - медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет.

А также 36 мужчин от 23 до 80 лет. И три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

22 пациентов госпитализировали в больницы столицы. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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