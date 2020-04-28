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78 случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, среди них трое медиков, - Кличко
Всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболеванияе коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них - медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.
Среди 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет.
А также 36 мужчин от 23 до 80 лет. И три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.
22 пациентов госпитализировали в больницы столицы. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
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миллионы машин с людьми катается туда - сюда, кто то из очередного "Почаева" приедет, выйдет из машины и зайдёт в магазин, пчихнёт на полку, и уедет, а по счасливой случайности это будет магазин в котором вы всегда хлеб покупаете и вуаля.....
Это не карантин когда люди ездят туда - сюда. В парке меньше шансов заболеть, если элементарно соблюдать гигиену.