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Новости Коронавирус и карантин
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78 случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, среди них трое медиков, - Кличко

78 случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, среди них трое медиков, - Кличко

Всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболеванияе коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них - медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет.

А также 36 мужчин от 23 до 80 лет. И три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

22 пациентов госпитализировали в больницы столицы. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в Подольске: за сутки зафиксировано 5 новых случаев, всего 98 заболевших, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Киев (25692) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Кличко , а Коля Тищенко не верит вашей пропаганде
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28.04.2020 12:09 Ответить
Буде ще більше. Бубачка регулярно поставляє нові порції вірусу.
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28.04.2020 12:13 Ответить
Там в Беларуси + 900, если брать с расчёта на 1 млн населения, у них количество новых заражённых в 8 раз больше чем у нас, вот вам «неэффективный карантин»...
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28.04.2020 12:16 Ответить
Да, за последнюю неделю куда то пропали идиоты "Вот я уважаю Лукашенко!.."
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28.04.2020 12:43 Ответить
если бы не быдло из Бали-Катара и адептов "гулять в парках - неконституционное решение", то у нас бы и этих 400 в день не было уже давным давно.
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28.04.2020 12:46 Ответить
Ну и сколько вы собираетесь сидеть дома? месяц, год, до второго пришествия?...
миллионы машин с людьми катается туда - сюда, кто то из очередного "Почаева" приедет, выйдет из машины и зайдёт в магазин, пчихнёт на полку, и уедет, а по счасливой случайности это будет магазин в котором вы всегда хлеб покупаете и вуаля.....
Это не карантин когда люди ездят туда - сюда. В парке меньше шансов заболеть, если элементарно соблюдать гигиену.
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28.04.2020 13:17 Ответить
да если б не было истеричек "вы собираетесь сидеть дома? месяц, год, до второго пришествия?", то карантин бы УЖЕ закончился. К счастью, дома все равно много людей сидит и с 12 мая будут сняты некоторые ограничения. А если бы все шастали, как ты подбиваешь - мы б еще год сидели на карантине.
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28.04.2020 13:27 Ответить
Швидкого одужання
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28.04.2020 12:32 Ответить
 
 