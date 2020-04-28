Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ослаблении карантинных мер в столице.
Об этом он заявил во время брифинга, инфомирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это не снятие ограничений, а их ослабление. Если течение недели-двух после их введения в КГГА не увидят устойчивой динамики снижения заболеваемости - ко второму этапу не перейдут.
"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими. И призываю всех: не пренебрегайте правилами! Не влияйте на статистику. Потому что все зависит от нас", - подчеркнул Кличко.
По словам мэра, на первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.
Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют.
Также смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты. - По предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента.
Кафе, как и рестораны, иметь возможность работать на вынос. С требованием санитарной обработки помещения дважды в день.
Также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков). - С запретом потребления пищи и напитков на месте.
Работать будут и небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). - С соблюдения требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадтратних метров.
Будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов. - Тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.
Откроют для посещения также столичные парки и скверы. - Группами не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.
Также смогут работать автокинотеатр.
Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта в Кабмине пообещали восстановить в первую очередь.
Кличко также подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коля Тищенко победил коронавирус
разводка с короновирусом провалилась.
Народ уже всё понял и готов на крайние меры.
Ещё бы месяц или два жёсткого карантина и власть перестала бы существовать.
Все эти Зели, его чиновники, кабмины, меры, итд были бы сметены, если бы сейчас не начали ослаблять никому не нужный карантин.
Обязательно пойду . Буду голосовать против Свынарчуков и Ермаков
- не в заболевших, так в здоровых.
Так понятно?
Хоча і без послаблень не можна обійтись....
https://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-v-kuche-goryaschego-musora-spasateli-obnaruzhili-tela-dvuh-muzhchin-1520733.html
гереги будуть проти..
в Киеве открыли метро
а,да,еще за списки комсомольцев и слуг народа пайку давали..
1. Як збираються контролювати приміський транспорт, куди потім з приміського людям добиратись якщо і місцеві їздити не можуть?
2. Чому 2 дорослих і 2 дітей. А якщо в сім'ї дітей троє? Куди "зайвого дівать"? У чому логіка? Все одно в межах однієї сім'ї 2 там дітей чи 3 - всі заразять один одного