РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10749 посетителей онлайн
Новости
12 000 36

Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве

Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ослаблении карантинных мер в столице.

Об этом он заявил во время брифинга, инфомирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это не снятие ограничений, а их ослабление. Если течение недели-двух после их введения в КГГА не увидят устойчивой динамики снижения заболеваемости - ко второму этапу не перейдут.

"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими. И призываю всех: не пренебрегайте правилами! Не влияйте на статистику. Потому что все зависит от нас", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, на первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют.

Также смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты. - По предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента.

Кафе, как и рестораны, иметь возможность работать на вынос. С требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

Также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков). - С запретом потребления пищи и напитков на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб, - "слуга народа" Тищенко объяснил, почему его заведение принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин

Работать будут и небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). - С соблюдения требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадтратних метров.

Будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов. - Тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

Откроют для посещения также столичные парки и скверы. - Группами не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Также смогут работать автокинотеатр.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта в Кабмине пообещали восстановить в первую очередь.

Кличко также подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 78 случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, среди них трое медиков, - Кличко

Автор: 

Киев (25692) Кличко Виталий (4652)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 836
показать весь комментарий
28.04.2020 12:28 Ответить
+14
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 8271
показать весь комментарий
28.04.2020 12:33 Ответить
+9
скажіть пєдаліку, що слуги урода вже зняли карантин в окремо розташованих закладах харчування
показать весь комментарий
28.04.2020 12:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скажіть пєдаліку, що слуги урода вже зняли карантин в окремо розташованих закладах харчування
показать весь комментарий
28.04.2020 12:25 Ответить
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве

Коля Тищенко победил коронавирус
показать весь комментарий
28.04.2020 12:26 Ответить
Власть засцала и дала заднюю.
разводка с короновирусом провалилась.
Народ уже всё понял и готов на крайние меры.
Ещё бы месяц или два жёсткого карантина и власть перестала бы существовать.
Все эти Зели, его чиновники, кабмины, меры, итд были бы сметены, если бы сейчас не начали ослаблять никому не нужный карантин.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:26 Ответить
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 4176
показать весь комментарий
28.04.2020 12:27 Ответить
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 836
показать весь комментарий
28.04.2020 12:28 Ответить
А за кого треба було голосувати ?
показать весь комментарий
28.04.2020 12:30 Ответить
Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве - Цензор.НЕТ 8271
показать весь комментарий
28.04.2020 12:33 Ответить
За кого голосувати , га
показать весь комментарий
28.04.2020 12:38 Ответить
Тебеж написали, не дошло? Тогда не ходи туда больше.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:50 Ответить
Тогда не ходи туда больше.

Обязательно пойду . Буду голосовать против Свынарчуков и Ермаков
показать весь комментарий
28.04.2020 12:55 Ответить
А може ти просто просто шоколадний фантезер, який залишився без кормушки та чекаєшь на повернення свинарчуково-яйценюховських тем?
показать весь комментарий
28.04.2020 13:45 Ответить
бл,как же вы,убоёки,задрали своей тупостью..
показать весь комментарий
28.04.2020 13:49 Ответить
Чудова копія фантазій лаптів. Саме так вони свій дурдом і збудували. Продовжуйте, не зупиняйтесь.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:00 Ответить
Чо там с эпицентром, меньше 300 метров?
показать весь комментарий
28.04.2020 12:28 Ответить
Очередной психотерапевтический сеанс.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:29 Ответить
Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют.Источник: https://censor.net/n3192053 а Эпицентр значит не крупный ТЦ?))
показать весь комментарий
28.04.2020 12:30 Ответить
в Епіцентрі працюють тільки окремі відділи та інтернет торгівля
показать весь комментарий
28.04.2020 13:44 Ответить
Кто Вам такое сказал?За последние 5 дней мне пришлось побывать в двух Эпицентрах в Киеве(Софиевская Борщаговка и Теремки). Всё работает полным ходом,особенно много людей на Теремках возле Метро было ,не меньше чем до карантина.Температуру меряют у всех на входе,но ограничения для входа людей нет, в отличии от Борщаговского,где людей пускали пропорционально вышедшим.Ленты ограничивающие или запрещающие посещение отдела висят,но никто не мешает приобрести товар якобы в закрытом отделе.
показать весь комментарий
28.04.2020 15:42 Ответить
Я виталю уважаю, не за бокс, есть за что, но на статистику будем влиять в любом случае
показать весь комментарий
28.04.2020 12:30 Ответить
Если резко не увеличат кол-во тестов и продолжат тестирование только по показателям состояния, особых изменений не будет в любом случае.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:33 Ответить
Я имел ввиду, что в любом случае ты в статистике:
- не в заболевших, так в здоровых.
Так понятно?
показать весь комментарий
28.04.2020 12:34 Ответить
ой не скажіть. Зараз народ трохи переляканий і ще косо-криво карантинний та масочний режим виконує. А як почують що карантин послаблюється - більшість мігом заб'є і отримаємо спалах.
Хоча і без послаблень не можна обійтись....
показать весь комментарий
28.04.2020 13:42 Ответить
Вы бы определились, что лучше, ослаблять или нет.
показать весь комментарий
28.04.2020 14:18 Ответить
Что такое «публичное место»? Публичный дом?
показать весь комментарий
28.04.2020 12:33 Ответить
КЛИЧКО!! У тебя в Центре Киева свалки с трупами гниют прямо сейчас!!! А ты пиаром занимаешься. Стал Мэром - Заботься о Киеве, но не ври!!!
https://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-v-kuche-goryaschego-musora-spasateli-obnaruzhili-tela-dvuh-muzhchin-1520733.html
показать весь комментарий
28.04.2020 12:35 Ответить
ДЕБІЛ! Це справа Авакова
показать весь комментарий
28.04.2020 13:40 Ответить
Свалка в Центре Киева в которой складируются трупы бомжей это вина Авакова. А Кличко должен заниматься только пиаром. Супер. Лучше порохобота никто не опишет обязанности работяг и воров с мародерами.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:47 Ответить
на первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. Источник: https://censor.net/n3192053

гереги будуть проти..
показать весь комментарий
28.04.2020 12:55 Ответить
А вокзальный базар с ларьками - заработает?
показать весь комментарий
28.04.2020 12:59 Ответить
Кличко озвучив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві - Цензор.НЕТ 2685
в Киеве открыли метро
показать весь комментарий
28.04.2020 13:04 Ответить
при немцах было примерно также,только без масок - а так,и облавы,и больше двух не собираться..
а,да,еще за списки комсомольцев и слуг народа пайку давали..
показать весь комментарий
28.04.2020 13:52 Ответить
Ой, педалик, поторопись. Не то можешь новый тренд пропустить. Как чинуши наперегонки соревновались в "жестокости карантина", так же начнут с милейшим видом захлёбываться, что, дескать, "все карантинные меры носили сугубо рекомендательный характер, и никто даже не думал никого наказывать - просто на всякий случай стращали для порядку"
показать весь комментарий
28.04.2020 13:14 Ответить
Все нібито добре але все одно без маразмів не обійшлося:
1. Як збираються контролювати приміський транспорт, куди потім з приміського людям добиратись якщо і місцеві їздити не можуть?
2. Чому 2 дорослих і 2 дітей. А якщо в сім'ї дітей троє? Куди "зайвого дівать"? У чому логіка? Все одно в межах однієї сім'ї 2 там дітей чи 3 - всі заразять один одного
показать весь комментарий
28.04.2020 13:38 Ответить
Термин "озвучил" .. это как раз про Виталика.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:50 Ответить
Кличко озвучив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві - Цензор.НЕТ 9571
показать весь комментарий
28.04.2020 14:08 Ответить
И чё ты сравнило? Ты еще чумное фото выложи с трупами на улицах, дебил.
показать весь комментарий
28.04.2020 15:53 Ответить
 
 