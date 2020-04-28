Кличко озвучил план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ослаблении карантинных мер в столице.

Об этом он заявил во время брифинга, инфомирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это не снятие ограничений, а их ослабление. Если течение недели-двух после их введения в КГГА не увидят устойчивой динамики снижения заболеваемости - ко второму этапу не перейдут.

"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими. И призываю всех: не пренебрегайте правилами! Не влияйте на статистику. Потому что все зависит от нас", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, на первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют.

Также смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты. - По предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента.

Кафе, как и рестораны, иметь возможность работать на вынос. С требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

Также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков). - С запретом потребления пищи и напитков на месте.

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Работать будут и небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). - С соблюдения требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадтратних метров.

Будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов. - Тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

Откроют для посещения также столичные парки и скверы. - Группами не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Также смогут работать автокинотеатр.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта в Кабмине пообещали восстановить в первую очередь.

Кличко также подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

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