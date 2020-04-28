Наемники РФ на Донбассе готовят провокацию на майские праздники, - ГУР

Российско-оккупационные войска пытаются отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Командование российских оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях.

При этом для поражения личного состава и наиболее важных целей, оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Таким образом, по данным ГУР, противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников.

Защитники Украины соблюдают режим тишины, контролируют обстановку и находятся наготове дать достойный вооруженный отпор на коварные враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.

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