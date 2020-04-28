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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ на Донбассе готовят провокацию на майские праздники, - ГУР

Наемники РФ на Донбассе готовят провокацию на майские праздники, - ГУР

Российско-оккупационные войска пытаются отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Командование российских оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях.

При этом для поражения личного состава и наиболее важных целей, оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Таким образом, по данным ГУР, противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников.

Защитники Украины соблюдают режим тишины, контролируют обстановку и находятся наготове дать достойный вооруженный отпор на коварные враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Катериновкой, потерь нет, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9426) разведка (4195) Донбасс (26957) наемники рф (2093)


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Топ комментарии
+6
*Нужно просто перестать стрелять*,да Бубочка?.Оно же в армии не служило выстрелов боится,лучше отойти?
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28.04.2020 13:24 Ответить
+5
30 апреля назначена Нормандская встреча глав МИДов .Москали, скрепя сердце, согласились,но заранее твердят,что Киев не выполняет домашнее задание.Не хотят потому ,что всех собак сейчас вешают на них.Для них сейчас важен финский вариант провокации чтобы резко усилить эскалацию войны и обвинить во всём Украину.Ведь ОБСЕ в связи с карантином туда не пускают.Поэтому нашим войскам нужно держать порох сухим и быть готовыми к мобилизации.
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28.04.2020 13:35 Ответить
+4
а як же ж "мирниє иниціятиви" найвеличнішого віслючка?
І нові ділянки "розведення" начебто майже погодили, і "консультантів" дирляндських - теж.
А тут на тобі, провокацію ******* готують, така несподіванка!
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28.04.2020 13:21 Ответить
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Нафтою дешевою будуть брискатись?
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28.04.2020 13:19 Ответить
а як же ж "мирниє иниціятиви" найвеличнішого віслючка?
І нові ділянки "розведення" начебто майже погодили, і "консультантів" дирляндських - теж.
А тут на тобі, провокацію ******* готують, така несподіванка!
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28.04.2020 13:21 Ответить
Наемники РФ на Донбассе готовят провокацию на майские праздники, - ГУР - Цензор.НЕТ 5608
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28.04.2020 13:36 Ответить
*Нужно просто перестать стрелять*,да Бубочка?.Оно же в армии не служило выстрелов боится,лучше отойти?
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28.04.2020 13:24 Ответить
ага "перестать стрелять" и головы висками из окопов выставить, так и послушались бойцы маршала бубочку
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28.04.2020 13:35 Ответить
не удивительно! и ожидаемо...
самой первой и опасной провокацией может стать открытие всех КПВВ, когда оголодалые кормильцы (с возможной короной) начнут прорываться к банкоматам и продбазарам...
второй - трансляция условно украинскими ТВ-пропагандонами праздничных концертов для как бы ветеранов (настоящих очень мало, им всем за 95 и уже не до концертиков с подтекстом)
третьей - акции ЖОПОблока и сепарсконастроенных шакалов ...с речевками - мыодиннарот и мышебратья...дедывоевали (внуки в спину стреляли!!!)
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28.04.2020 13:32 Ответить
Так ведь Бубочка заглядывал в шоколадный глаз пуйла, и видел где-то там в глубине "руский мир". Так может русский мир так и выглядит ?
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28.04.2020 13:32 Ответить
30 апреля назначена Нормандская встреча глав МИДов .Москали, скрепя сердце, согласились,но заранее твердят,что Киев не выполняет домашнее задание.Не хотят потому ,что всех собак сейчас вешают на них.Для них сейчас важен финский вариант провокации чтобы резко усилить эскалацию войны и обвинить во всём Украину.Ведь ОБСЕ в связи с карантином туда не пускают.Поэтому нашим войскам нужно держать порох сухим и быть готовыми к мобилизации.
показать весь комментарий
28.04.2020 13:35 Ответить
 
 