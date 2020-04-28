Найманці РФ на Донбасі готують провокацію на травневі свята, - ГУР

Російсько-окупаційні війська намагаються відвернути увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокації загострення обстановки в період проведення травневих свят.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Командування російських окупаційних військ активізувало обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил на авдіївському, курахівському, попаснянському та новоайдарському напрямках.

При цьому, для ураження особового складу та найбільш важливих цілей, окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

У такий спосіб, за даними ГУР, противник намагається відволікати увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокування загострення обстановки у період проведення травневих свят.

Захисники України дотримуються режиму тиші, контролюють обстановку і перебувають напоготові дати гідну збройну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

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