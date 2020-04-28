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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ на Донбасі готують провокацію на травневі свята, - ГУР

Найманці РФ на Донбасі готують провокацію на травневі свята, - ГУР

Російсько-окупаційні війська намагаються відвернути увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокації загострення обстановки в період проведення травневих свят.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Командування російських окупаційних військ активізувало обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил на авдіївському, курахівському, попаснянському та новоайдарському напрямках.

При цьому, для ураження особового складу та найбільш важливих цілей, окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

У такий спосіб, за даними ГУР, противник намагається відволікати увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокування загострення обстановки у період проведення травневих свят.

Захисники України дотримуються режиму тиші, контролюють обстановку і перебувають напоготові дати гідну збройну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

Також читайте: Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Катеринівкою, втрат немає, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7483) розвідка (3882) Донбас (22357) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+6
*Нужно просто перестать стрелять*,да Бубочка?.Оно же в армии не служило выстрелов боится,лучше отойти?
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28.04.2020 13:24 Відповісти
+5
30 апреля назначена Нормандская встреча глав МИДов .Москали, скрепя сердце, согласились,но заранее твердят,что Киев не выполняет домашнее задание.Не хотят потому ,что всех собак сейчас вешают на них.Для них сейчас важен финский вариант провокации чтобы резко усилить эскалацию войны и обвинить во всём Украину.Ведь ОБСЕ в связи с карантином туда не пускают.Поэтому нашим войскам нужно держать порох сухим и быть готовыми к мобилизации.
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28.04.2020 13:35 Відповісти
+4
а як же ж "мирниє иниціятиви" найвеличнішого віслючка?
І нові ділянки "розведення" начебто майже погодили, і "консультантів" дирляндських - теж.
А тут на тобі, провокацію ******* готують, така несподіванка!
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28.04.2020 13:21 Відповісти
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Нафтою дешевою будуть брискатись?
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28.04.2020 13:19 Відповісти
а як же ж "мирниє иниціятиви" найвеличнішого віслючка?
І нові ділянки "розведення" начебто майже погодили, і "консультантів" дирляндських - теж.
А тут на тобі, провокацію ******* готують, така несподіванка!
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28.04.2020 13:21 Відповісти
Наемники РФ на Донбассе готовят провокацию на майские праздники, - ГУР - Цензор.НЕТ 5608
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28.04.2020 13:36 Відповісти
*Нужно просто перестать стрелять*,да Бубочка?.Оно же в армии не служило выстрелов боится,лучше отойти?
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28.04.2020 13:24 Відповісти
ага "перестать стрелять" и головы висками из окопов выставить, так и послушались бойцы маршала бубочку
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28.04.2020 13:35 Відповісти
не удивительно! и ожидаемо...
самой первой и опасной провокацией может стать открытие всех КПВВ, когда оголодалые кормильцы (с возможной короной) начнут прорываться к банкоматам и продбазарам...
второй - трансляция условно украинскими ТВ-пропагандонами праздничных концертов для как бы ветеранов (настоящих очень мало, им всем за 95 и уже не до концертиков с подтекстом)
третьей - акции ЖОПОблока и сепарсконастроенных шакалов ...с речевками - мыодиннарот и мышебратья...дедывоевали (внуки в спину стреляли!!!)
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28.04.2020 13:32 Відповісти
Так ведь Бубочка заглядывал в шоколадный глаз пуйла, и видел где-то там в глубине "руский мир". Так может русский мир так и выглядит ?
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28.04.2020 13:32 Відповісти
30 апреля назначена Нормандская встреча глав МИДов .Москали, скрепя сердце, согласились,но заранее твердят,что Киев не выполняет домашнее задание.Не хотят потому ,что всех собак сейчас вешают на них.Для них сейчас важен финский вариант провокации чтобы резко усилить эскалацию войны и обвинить во всём Украину.Ведь ОБСЕ в связи с карантином туда не пускают.Поэтому нашим войскам нужно держать порох сухим и быть готовыми к мобилизации.
показати весь коментар
28.04.2020 13:35 Відповісти
 
 