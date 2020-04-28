Центральная райбольница в Змиеве перестала принимать пациентов из-за вспышки COVID-19, - ОГА

Змиевскую центральную районную больницу в Харьковской области, в которой зафиксирована вспышка COVID-19 среди медперсонала и пациентов, закрыли для проведения противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Змиевскую ЦРБ закрыли для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с выявлением случаев заболевания COVID-19 среди работников. Прием пациентов больница не осуществляет до полного обследования медперсонала и проведения всех необходимых мероприятий", - сообщили в ОГА.

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При этом поликлиническое отделение ЦРБ работает в штатном режиме. Людей, которым необходима будет госпитализация, будут направлять в другую больницу в Змиевском районе - в г. Слобожанское.

По состоянию на 27 апреля в больнице заболели 11 врачей и 14 пациентов. За последние сутки количество заболевших в Змиеве увеличилось до 30, из них 12 медработников, трое детей до 18 лет, остальные - взрослые.