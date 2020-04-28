РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10136 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 503 14

Центральная райбольница в Змиеве перестала принимать пациентов из-за вспышки COVID-19, - ОГА

Центральная райбольница в Змиеве перестала принимать пациентов из-за вспышки COVID-19, - ОГА

Змиевскую центральную районную больницу в Харьковской области, в которой зафиксирована вспышка COVID-19 среди медперсонала и пациентов, закрыли для проведения противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Змиевскую ЦРБ закрыли для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с выявлением случаев заболевания COVID-19 среди работников. Прием пациентов больница не осуществляет до полного обследования медперсонала и проведения всех необходимых мероприятий", - сообщили в ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество больных CОVID-19 в психбольнице Почаева возросло до 36

При этом поликлиническое отделение ЦРБ работает в штатном режиме. Людей, которым необходима будет госпитализация, будут направлять в другую больницу в Змиевском районе - в г. Слобожанское.

По состоянию на 27 апреля в больнице заболели 11 врачей и 14 пациентов. За последние сутки количество заболевших в Змиеве увеличилось до 30, из них 12 медработников, трое детей до 18 лет, остальные - взрослые.

Автор: 

больница (1442) карантин (16729) Харьковщина (5577) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
А где тогда лечитсо если больницы закрывают. А в рекламе по тв говорят шо Украина готова до розповсюдження коронавирусной инфекции. До росповсюдження может и готов, а для противостояния ей?
показать весь комментарий
28.04.2020 15:15 Ответить
+3
Намёк на то - что будет, если все возжелают заразиться одновременно...
показать весь комментарий
28.04.2020 15:15 Ответить
+2
Центральная райбольница в Змиеве перестала принимать пациентов из-за вспышки COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 3922
показать весь комментарий
28.04.2020 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Намёк на то - что будет, если все возжелают заразиться одновременно...
показать весь комментарий
28.04.2020 15:15 Ответить
Лікарня не може не працювати під час епідемії! Якщо лікарі хворі, то їх мають замінити їх здорові колеги! А закрити лікарню під час епідемії це злочин та порушення прав людини на медичне забезпечення! Дивно що міністр МОЗ досі не відреагував, але в нас міністр МОЗ фейковий і не контролює ситуацію!
показать весь комментарий
28.04.2020 18:30 Ответить
А кто же против, пускай больных с короновирусом выкинут на улицу, чтобы туда запустить больных, без короновируса... или с короновирусом... или без коронвируса выкинуть, чтобы они не заразились... Что-то ты закрутил, наверно ты и сам не понял.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:36 Ответить
На окремому верхньому поверху можна зробити відділення для коронавірусу, щоб через цей поверх ніхто не ходив, а решта лікарні може працювати в звичайному режимі!
показать весь комментарий
28.04.2020 18:49 Ответить
И ещё 8 этажей пристроить... Как ты считаешь - в длину пристраивать или в ширь? Как красивее будет?
показать весь комментарий
28.04.2020 18:51 Ответить
Районна лікарня має кілька поверхів, одного поверху вистачить, на більше все одно не вистачить медобладнання та медпрацівників. Там на одну палату не назбирають обладнання!
показать весь комментарий
28.04.2020 18:54 Ответить
А почему ты против строительства ещё 8-ми этажей, я, как понимаю, ты своё предложение о верхнем этаже придумал после того, как во Франции обнаружили короновирус в канализации? В твоей реальности канализация фонтанирует вверх?
показать весь комментарий
28.04.2020 18:58 Ответить
А где тогда лечитсо если больницы закрывают. А в рекламе по тв говорят шо Украина готова до розповсюдження коронавирусной инфекции. До росповсюдження может и готов, а для противостояния ей?
показать весь комментарий
28.04.2020 15:15 Ответить
Центральная райбольница в Змиеве перестала принимать пациентов из-за вспышки COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 3922
показать весь комментарий
28.04.2020 15:19 Ответить
Гыглик , падлюка , почему перестал транслировать Алежку Панамаря ? Я вважаю , шо це зрада
показать весь комментарий
28.04.2020 15:27 Ответить
Смешно... Вот бы в Нью-Йорке больницы закрывались из-за вспышки коронавируса....
показать весь комментарий
28.04.2020 16:42 Ответить
Чуть подождите. Сейчас карантин отменят и смело открывайтесь.
показать весь комментарий
28.04.2020 16:46 Ответить
Мафія фармацептична і шухєр ....одного поля ягідки. Коли ж угомоняця.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:52 Ответить
на фото - именно поликлиника..)))
показать весь комментарий
30.04.2020 18:05 Ответить
 
 