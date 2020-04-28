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Новини Коронавірус і карантин
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Центральна райлікарня в Змієві припинила приймати пацієнтів через спалах COVID-19, - ОДА

Центральна райлікарня в Змієві припинила приймати пацієнтів через спалах COVID-19, - ОДА

Зміївську центральну районну лікарню в Харківській області, в якій зафіксовано спалах COVID-19 серед медперсоналу та пацієнтів, закрили для проведення протиепідемічних заходів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі Харківської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Зміївську ЦРЛ закрили для проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у зв’язку з виявленням випадків захворювання на COVID-19 серед працівників. Прийом пацієнтів лікарня не здійснює до повного обстеження медперсоналу та проведення всіх необхідних заходів", - повідомили в ОДА.

При цьому поліклінічне відділення ЦРЛ працює в штатному режимі. Людей, яким необхідна буде госпіталізація, направлятимуться до іншої лікарні в Зміївському районі – у смт Слобожанське.

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Станом на 27 квітня в лікарні захворіли 11 лікарів і 14 пацієнтів. За останню добу кількість захворілих у Змієві збільшилася до 30, з них 12 медпрацівників, троє дітей до 18 років, решта - дорослі.

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) Харківщина (6054) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А где тогда лечитсо если больницы закрывают. А в рекламе по тв говорят шо Украина готова до розповсюдження коронавирусной инфекции. До росповсюдження может и готов, а для противостояния ей?
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28.04.2020 15:15 Відповісти
+3
Намёк на то - что будет, если все возжелают заразиться одновременно...
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28.04.2020 15:15 Відповісти
+2
Центральная райбольница в Змиеве перестала принимать пациентов из-за вспышки COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 3922
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28.04.2020 15:19 Відповісти
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Намёк на то - что будет, если все возжелают заразиться одновременно...
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28.04.2020 15:15 Відповісти
Лікарня не може не працювати під час епідемії! Якщо лікарі хворі, то їх мають замінити їх здорові колеги! А закрити лікарню під час епідемії це злочин та порушення прав людини на медичне забезпечення! Дивно що міністр МОЗ досі не відреагував, але в нас міністр МОЗ фейковий і не контролює ситуацію!
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28.04.2020 18:30 Відповісти
А кто же против, пускай больных с короновирусом выкинут на улицу, чтобы туда запустить больных, без короновируса... или с короновирусом... или без коронвируса выкинуть, чтобы они не заразились... Что-то ты закрутил, наверно ты и сам не понял.
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28.04.2020 18:36 Відповісти
На окремому верхньому поверху можна зробити відділення для коронавірусу, щоб через цей поверх ніхто не ходив, а решта лікарні може працювати в звичайному режимі!
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28.04.2020 18:49 Відповісти
И ещё 8 этажей пристроить... Как ты считаешь - в длину пристраивать или в ширь? Как красивее будет?
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28.04.2020 18:51 Відповісти
Районна лікарня має кілька поверхів, одного поверху вистачить, на більше все одно не вистачить медобладнання та медпрацівників. Там на одну палату не назбирають обладнання!
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28.04.2020 18:54 Відповісти
А почему ты против строительства ещё 8-ми этажей, я, как понимаю, ты своё предложение о верхнем этаже придумал после того, как во Франции обнаружили короновирус в канализации? В твоей реальности канализация фонтанирует вверх?
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28.04.2020 18:58 Відповісти
А где тогда лечитсо если больницы закрывают. А в рекламе по тв говорят шо Украина готова до розповсюдження коронавирусной инфекции. До росповсюдження может и готов, а для противостояния ей?
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28.04.2020 15:15 Відповісти
Центральная райбольница в Змиеве перестала принимать пациентов из-за вспышки COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 3922
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28.04.2020 15:19 Відповісти
Гыглик , падлюка , почему перестал транслировать Алежку Панамаря ? Я вважаю , шо це зрада
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28.04.2020 15:27 Відповісти
Смешно... Вот бы в Нью-Йорке больницы закрывались из-за вспышки коронавируса....
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28.04.2020 16:42 Відповісти
Чуть подождите. Сейчас карантин отменят и смело открывайтесь.
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28.04.2020 16:46 Відповісти
Мафія фармацептична і шухєр ....одного поля ягідки. Коли ж угомоняця.
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28.04.2020 21:52 Відповісти
на фото - именно поликлиника..)))
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30.04.2020 18:05 Відповісти
 
 