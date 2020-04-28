Центральна райлікарня в Змієві припинила приймати пацієнтів через спалах COVID-19, - ОДА

Зміївську центральну районну лікарню в Харківській області, в якій зафіксовано спалах COVID-19 серед медперсоналу та пацієнтів, закрили для проведення протиепідемічних заходів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі Харківської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Зміївську ЦРЛ закрили для проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у зв’язку з виявленням випадків захворювання на COVID-19 серед працівників. Прийом пацієнтів лікарня не здійснює до повного обстеження медперсоналу та проведення всіх необхідних заходів", - повідомили в ОДА.

При цьому поліклінічне відділення ЦРЛ працює в штатному режимі. Людей, яким необхідна буде госпіталізація, направлятимуться до іншої лікарні в Зміївському районі – у смт Слобожанське.

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Станом на 27 квітня в лікарні захворіли 11 лікарів і 14 пацієнтів. За останню добу кількість захворілих у Змієві збільшилася до 30, з них 12 медпрацівників, троє дітей до 18 років, решта - дорослі.