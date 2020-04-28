Спецпроцедура для "антиКоломойского" законопроекта и изменения в избирательное законодательство, - "слуга народа" Кравчук о повестке дня внеочередного заседания ВР

В четверг, 30 апреля, в ходе внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит около 20 законопроектов.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, в повестке дня присутствуют и законопроекты, которые зарегистрировала оппозиция.

"Заседание планируется в четверг в 13:00. Пункты повестки дня формировались из разных предложений от разных фракций. Поэтому там есть законопроекты, которые оппозиция зарегистрировала и настаивала на их включении. В оригинальном варианте около 20 законопроектов", - заявила Кравчук.

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Парламентарий добавила, что среди основных вопросов на 30 апреля депутаты планируют запуск спецпроцедуры для рассмотрения банковского законопроекта, а также внести изменения в избирательное законодательство.

"Около 10 проектов - это ратификации международных соглашений, которые нужно просто запустить. Есть законопроект №2769 об уменьшении залога на участие в местных выборах в 9 раз. Это изменения в избирательный кодекс", - сообщила нардеп.