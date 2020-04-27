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Внеочередное заседание ВР может состояться в среду, - "слуга народа" Качура

Внеочередное заседание ВР может состояться в среду, -

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады скорее всего состоится в среду, 29 апреля.

Об этом он написал Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Скорей всего внеочередное заседание ВР состоится в среду", - написал Качура.

Как сообщалось, финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиКоломойский" законопроект во втором чтении.

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Автор: 

внеочередное заседание (262) Качура Александр (170)


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А может и не состоится.
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27.04.2020 14:09 Ответить
...Ти казала у середу
Підем разом по череду,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела... (с)
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27.04.2020 14:13 Ответить
Собирается зелебобикам юнные, головы чугунные.
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27.04.2020 14:16 Ответить
Закон надо принимать , дефолту - нет ! Слава Украине !
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27.04.2020 15:14 Ответить
 
 