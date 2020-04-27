Внеочередное заседание ВР может состояться в среду, - "слуга народа" Качура
Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады скорее всего состоится в среду, 29 апреля.
Об этом он написал Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Скорей всего внеочередное заседание ВР состоится в среду", - написал Качура.
Как сообщалось, финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиКоломойский" законопроект во втором чтении.
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