Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков
По состоянию на сегодня нет ни представления на назначение Саакашвили на должность вице-премьера, ни даты возможного внеочередного заседания Верховной Рады.
Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал журналистам в воскресенье в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины на следующей неделе, еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что все же если оно будет,то будет в конце неделе", - сказал Разумков.
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Отвечая на вопрос, будет ли на внеочередном заседании Рады, рассматриваться вопрос о назначении Михеила Саакашвили вице-премьером, Разумков сказал: "Если мы говорим о кадровых назначениях,то зарегистрированных представлений со стороны Кабинета Министров пока что у нас нет… Говорить о том, когда это произойдет, если это произойдет, достаточно трудно, потому что именно Рада будет принимать такое решение".
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UPD
Вот теперь все эти танцы с Саакашвили выглядят действительно логично.
В кулуарах ходят тревожные разговоры о том, что основной целью Саакашвили во власти станет информационное сопровождение репрессивной кампании против оппозиции, в частности, против Петра Порошенко.
Как оказалось, Сааашвили предлагает Зеленскому-Ермаку целый пакет услуг, с четко прописанными задачами:
Давид Сакварелидзе в ГПУ и Гизо Углава в должности в / о директора НАБУ (после отставки Сытника) эти репрессии, как они утверждают, переведут на другой "качественный уровень".
Ну вот опять-таки, мы имеем дело с мелкими и мстительными союзниками, которые ради мести и обеспечения финансовой, так сказать, независимости, пойдут на ситуативный союз хоть с Курченко, хоть с Коломойским, да хоть и с ФСБ, что мы уже наблюдали.
https://t.me/nusspavlo/631 t.me/nusspavlo/631
835viewsNuss Pavlo, https://t.me/nusspavlo/631 Apr 24 at 15:28
віддайте його відреформованому ним же правосуддю!
Пётр Алексеевич Порошенко самый прогрессивный президент-реформатор и истинный патриот Украины, поэтому достоин, чтобы окно его тюремной камеры выходило на южную сторону.
/В июне 2019 г. Разумков занял Галушко 26,7 млн гривен
Раніш було просто "пішов ти нахєр",
тепер "пішов ти нахєр зі своїм
грузином". Як же ви задовбали,
грьобані клоуни!
Это всё на что её умишко способно извергнуть... Эти ушлёпки поют в унисон с Путеным, и делают это с радостью!!
Переживаю за деяких місцевих коментаторів...