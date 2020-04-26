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Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков

Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков

По состоянию на сегодня нет ни представления на назначение Саакашвили на должность вице-премьера, ни даты возможного внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал журналистам в воскресенье в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины на следующей неделе, еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что все же если оно будет,то будет в конце неделе", - сказал Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Назначение Саакашвили в Кабмин будет незаконным, он осужден в Грузии, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Отвечая на вопрос, будет ли на внеочередном заседании Рады, рассматриваться вопрос о назначении Михеила Саакашвили вице-премьером, Разумков сказал: "Если мы говорим о кадровых назначениях,то зарегистрированных представлений со стороны Кабинета Министров пока что у нас нет… Говорить о том, когда это произойдет, если это произойдет, достаточно трудно, потому что именно Рада будет принимать такое решение".

Также на Цензор.НЕТ: Кандидатуру Саакашвили можно выносить на голосование в Раду только при уверенности в ее поддержке, - Арахамия

Автор: 

ВР (29285) Саакашвили Михеил (3307) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+12
Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков - Цензор.НЕТ 5815
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26.04.2020 12:13 Ответить
+12
в нього того респекту повні штані:
Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков - Цензор.НЕТ 4524
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26.04.2020 12:27 Ответить
+11
ЗЕкоМанда почала щось підозрювати.
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26.04.2020 12:15 Ответить
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Тобто Мішу ще можуть кинути ?
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26.04.2020 12:12 Ответить
не растет кокос?
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26.04.2020 12:12 Ответить
Не вставляет кокс!
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26.04.2020 12:13 Ответить
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26.04.2020 13:29 Ответить
Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков - Цензор.НЕТ 5815
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26.04.2020 12:13 Ответить
Шедевр! Полотнище достойное Лувра!
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26.04.2020 13:10 Ответить
ЗЕкоМанда почала щось підозрювати.
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26.04.2020 12:15 Ответить
та они мучаются, хотят зебам косточку кинуть на фоне последних политпреследований и сцикотно как то
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26.04.2020 12:19 Ответить
У михо же судимость?не может он министром.никак.или может?карлсонам то закон не писан.
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26.04.2020 12:15 Ответить
Он может объявить эту судимость как политическое преследование. И тогда Украине придется либо арестовать и выдать его Грузии, либо объявить эту судимость недействительной в Украине.
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26.04.2020 12:54 Ответить
Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков - Цензор.НЕТ 5701
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26.04.2020 12:15 Ответить
Продавец ЗЕсчастья, которого нет
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26.04.2020 13:27 Ответить
У віслючка щось пішло не так ..))))))))
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26.04.2020 12:15 Ответить
віслюк знову в квартал захотів.До роялю.Бо важко керувати країною.
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26.04.2020 12:21 Ответить
Вопрос - почему власти Зеленского не хватает ума и сил даже на назначение вице-премьера Михо, а вот персонажей, вроде Василия Цушко, возвращают на раз-два !? .
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26.04.2020 12:16 Ответить
Да що ті зебіли до грузина вчепилися? Щоб знову по дахах бігав та галстуки жер? Це чистої води популіст.Хіба козла відпущення з нього зробити за своє зебільне недолуге керування країною.І вигнати в черговий раз з України.
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26.04.2020 12:20 Ответить
Позорные маневры! Боятся... Появится Саакашвили и все увидят, что король голый и его окружение фальшивое? И весь мир увидит. Это как в помещение полное клопов и зажечь свет - они "активны" только в темноте? Дмитрий Гордон прав: "Сложилось впечатление, что Владимир Александрович (он на меня может обидеться, но я всегда говорю правду, и сейчас скажу это не для того, чтобы он обиделся, а чтобы подумал) очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема. Потому что назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее - отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними" ???
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26.04.2020 12:20 Ответить
Это была просто очередная дымовая завеса ,чтобы отвести внимание от всего БЕСПРЕДЕЛА,который слуги 🤢🤡🎪💩👃🏻🎹 из погорелого шапито🎪 95 квартал сотворили в Украине
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26.04.2020 12:54 Ответить
https://t.me/nusspavlo Nuss Pavlo
UPD
Вот теперь все эти танцы с Саакашвили выглядят действительно логично.
В кулуарах ходят тревожные разговоры о том, что основной целью Саакашвили во власти станет информационное сопровождение репрессивной кампании против оппозиции, в частности, против Петра Порошенко.

Как оказалось, Сааашвили предлагает Зеленскому-Ермаку целый пакет услуг, с четко прописанными задачами:
Давид Сакварелидзе в ГПУ и Гизо Углава в должности в / о директора НАБУ (после отставки Сытника) эти репрессии, как они утверждают, переведут на другой "качественный уровень".

Ну вот опять-таки, мы имеем дело с мелкими и мстительными союзниками, которые ради мести и обеспечения финансовой, так сказать, независимости, пойдут на ситуативный союз хоть с Курченко, хоть с Коломойским, да хоть и с ФСБ, что мы уже наблюдали.

https://t.me/nusspavlo/631 t.me/nusspavlo/631

835viewsNuss Pavlo, https://t.me/nusspavlo/631 Apr 24 at 15:28
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26.04.2020 12:21 Ответить
задовбали ви цим Закакашвілє!
віддайте його відреформованому ним же правосуддю!
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26.04.2020 12:22 Ответить
Краще не скажеш. Хоча б на деякий час.
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26.04.2020 12:50 Ответить
Респект пану Саакашвили!
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26.04.2020 12:22 Ответить
в нього того респекту повні штані:
Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков - Цензор.НЕТ 4524
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26.04.2020 12:27 Ответить
Подання на призначення Саакашвілі ще немає, дата засідання ВР невідома, - Разумков - Цензор.НЕТ 6398
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26.04.2020 12:44 Ответить
Напоминает обоссанного сивоху на лавочке 🤮🤮🤮
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26.04.2020 12:58 Ответить
Смотришь на эти рожи зеленые начинает тошнить,такое с рыгами было. История не чему не учит.
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26.04.2020 12:22 Ответить
Похоже, от перспективы пришествия в КабМин Харизматичного Михуила Сааки кое-кто из падлючей ЗЕ-камарильи в предвкушении грандиозного шухера начинает обильно, но жидко дрыстать.
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26.04.2020 12:26 Ответить
Вообще-то, кто дрыстал - всем известно, шоколадный.
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26.04.2020 12:37 Ответить
Дам как Вы смеете! Как такое только в голову может прийти?
Пётр Алексеевич Порошенко самый прогрессивный президент-реформатор и истинный патриот Украины, поэтому достоин, чтобы окно его тюремной камеры выходило на южную сторону.
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26.04.2020 14:10 Ответить
ПриЗедумались, те кто способен.
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26.04.2020 12:34 Ответить
Представления нет а пиар уже полным ходом. Просеры Бубочки на задний план. Надеются шо зетипиллы не заметят типилизьм Осла.
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26.04.2020 12:44 Ответить
дата заседания ВР неизвестна, Разумков/ дата рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта неизвестна, Разумков.- Беспомощно разводит ручонками барыга-процентщик. /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
/В июне 2019 г. Разумков занял Галушко 26,7 млн гривен
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26.04.2020 12:52 Ответить
Вот что мне нравится в этом хайпе можно провести черту между паразитами и проевропейской частью украинцев... Например вот яркий пример паразита: Маруся Зверодурь, Петина ************ и просто валютная хвойда...

Раніш було просто "пішов ти нахєр",
тепер "пішов ти нахєр зі своїм
грузином". Як же ви задовбали,
грьобані клоуни!

Это всё на что её умишко способно извергнуть... Эти ушлёпки поют в унисон с Путеным, и делают это с радостью!!
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26.04.2020 12:56 Ответить
Разумков, кончай косить под "шланга"! Никто, кроме тебя, не знает лучше , что варится в вашем гадюшнике и что из этого выйдет.
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26.04.2020 13:01 Ответить
Назначение Саакашвили, создание ДСК под управлением Крулька - это первые робкие шаги предоставить возможность проявиться на политической сцене другим НЕ СН лицам. И здесь конечно могут быть и ньюансы, которые посадят на жопу некоторых выскочек самозванцев договаривающихся о газе по дешёвке (-25%) с врагами Украины. В крайнем случае это уже о чем то говорит - или караул устал или зеки наглеют.
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26.04.2020 13:14 Ответить
Не-не, давайте Мишико, назначайте. Надо же где-то поставить точку в истории вашего режима.
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26.04.2020 13:23 Ответить
Никак Карлсон не может залететь на свой чердак, т. е., в придуманное, для него, министерство реформ. Сначала клоуны ляпнули, как в лужу, о его назначении, а теперь пытаются натянуть сову на глобус. Дайте Михо белого варенья, для заправки, а то у него горючего не хватает.
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26.04.2020 13:34 Ответить
Боятся гниды,этот точно заставит посадить вора потроха и прикроет все воровские схемы гетьмановича..
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26.04.2020 13:40 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/26/7249414/ У психлікарні в Харкові спалах коронавірусу

Переживаю за деяких місцевих коментаторів...
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26.04.2020 13:49 Ответить
Боятся, что назначением Саакашвили сами себе приговор подпишут.
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26.04.2020 16:12 Ответить
Один из блогеров, к сожалению,уже не помню,кто,сказал,что Саакашвили-это политический ядерный реактор.)Хочу добавить,- без обслуживающего персонала. Тоесть, когда рванет,хрен его знает.)
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26.04.2020 16:15 Ответить
Да быстро рванет - не пройдет и двух месяцев.
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26.04.2020 16:32 Ответить
 
 