Представления на назначение Саакашвили еще нет, дата заседания ВР неизвестна, - Разумков

По состоянию на сегодня нет ни представления на назначение Саакашвили на должность вице-премьера, ни даты возможного внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал журналистам в воскресенье в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины на следующей неделе, еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что все же если оно будет,то будет в конце неделе", - сказал Разумков.

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Отвечая на вопрос, будет ли на внеочередном заседании Рады, рассматриваться вопрос о назначении Михеила Саакашвили вице-премьером, Разумков сказал: "Если мы говорим о кадровых назначениях,то зарегистрированных представлений со стороны Кабинета Министров пока что у нас нет… Говорить о том, когда это произойдет, если это произойдет, достаточно трудно, потому что именно Рада будет принимать такое решение".

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