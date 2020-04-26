Подання на призначення Саакашвілі ще немає, дата засідання ВР невідома, - Разумков

Наразі немає ні подання на призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра, ні дати можливого позачергового засідання Верховної Ради.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков сказав журналістам у неділю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Остаточної інформації, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України на наступному тижні, ще немає. У мене є інформація, що депутати звертатимуться з проханням провести позачергове засідання. Я думаю, що якщо воно таки буде, то буде наприкінці тижня", - сказав Разумков.

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Відповідаючи на запитання, чи на позачерговому засіданні Ради розглядатиметься питання про призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром, Разумков сказав: "Якщо ми говоримо про кадрові призначення, то зареєстрованих подань із боку Кабінету Міністрів наразі у нас немає... Говорити про те, коли це станеться, якщо це станеться, досить важко, бо саме Рада ухвалюватиме таке рішення".

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