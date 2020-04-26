Подання на призначення Саакашвілі ще немає, дата засідання ВР невідома, - Разумков
Наразі немає ні подання на призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра, ні дати можливого позачергового засідання Верховної Ради.
Про це голова парламенту Дмитро Разумков сказав журналістам у неділю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Остаточної інформації, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України на наступному тижні, ще немає. У мене є інформація, що депутати звертатимуться з проханням провести позачергове засідання. Я думаю, що якщо воно таки буде, то буде наприкінці тижня", - сказав Разумков.
Відповідаючи на запитання, чи на позачерговому засіданні Ради розглядатиметься питання про призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром, Разумков сказав: "Якщо ми говоримо про кадрові призначення, то зареєстрованих подань із боку Кабінету Міністрів наразі у нас немає... Говорити про те, коли це станеться, якщо це станеться, досить важко, бо саме Рада ухвалюватиме таке рішення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
UPD
Вот теперь все эти танцы с Саакашвили выглядят действительно логично.
В кулуарах ходят тревожные разговоры о том, что основной целью Саакашвили во власти станет информационное сопровождение репрессивной кампании против оппозиции, в частности, против Петра Порошенко.
Как оказалось, Сааашвили предлагает Зеленскому-Ермаку целый пакет услуг, с четко прописанными задачами:
Давид Сакварелидзе в ГПУ и Гизо Углава в должности в / о директора НАБУ (после отставки Сытника) эти репрессии, как они утверждают, переведут на другой "качественный уровень".
Ну вот опять-таки, мы имеем дело с мелкими и мстительными союзниками, которые ради мести и обеспечения финансовой, так сказать, независимости, пойдут на ситуативный союз хоть с Курченко, хоть с Коломойским, да хоть и с ФСБ, что мы уже наблюдали.
https://t.me/nusspavlo/631 t.me/nusspavlo/631
835viewsNuss Pavlo, https://t.me/nusspavlo/631 Apr 24 at 15:28
віддайте його відреформованому ним же правосуддю!
Пётр Алексеевич Порошенко самый прогрессивный президент-реформатор и истинный патриот Украины, поэтому достоин, чтобы окно его тюремной камеры выходило на южную сторону.
/В июне 2019 г. Разумков занял Галушко 26,7 млн гривен
Раніш було просто "пішов ти нахєр",
тепер "пішов ти нахєр зі своїм
грузином". Як же ви задовбали,
грьобані клоуни!
Это всё на что её умишко способно извергнуть... Эти ушлёпки поют в унисон с Путеным, и делают это с радостью!!
Переживаю за деяких місцевих коментаторів...