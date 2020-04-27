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Позачергове засідання ВР може відбутися в середу, - "слуга народу" Качура

Позачергове засідання ВР може відбутися в середу, -

Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що позачергове засідання Верховної Ради, найімовірніше, відбудеться в середу, 29 квітня.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Найімовірніше, позачергове засідання ВР відбудеться в середу", - написав Качура.

Як повідомлялося, фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити "антиКоломойський" законопроєкт у другому читанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подання на призначення Саакашвілі ще немає, дата засідання ВР невідома, - Разумков

Автор: 

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А может и не состоится.
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27.04.2020 14:09 Відповісти
...Ти казала у середу
Підем разом по череду,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела... (с)
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27.04.2020 14:13 Відповісти
Собирается зелебобикам юнные, головы чугунные.
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27.04.2020 14:16 Відповісти
Закон надо принимать , дефолту - нет ! Слава Украине !
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27.04.2020 15:14 Відповісти
 
 