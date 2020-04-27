Позачергове засідання ВР може відбутися в середу, - "слуга народу" Качура
Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що позачергове засідання Верховної Ради, найімовірніше, відбудеться в середу, 29 квітня.
Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Найімовірніше, позачергове засідання ВР відбудеться в середу", - написав Качура.
Як повідомлялося, фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити "антиКоломойський" законопроєкт у другому читанні.
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Підем разом по череду,
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела... (с)