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Новости Пожары в Украине
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В Зоне отчуждения локализованы все очаги пожаров, - ГСЧС

В Зоне отчуждения локализованы все очаги пожаров, - ГСЧС

Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Парышивском и Лубянском лесничествах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 14 часов 28 апреля в Зоне локализовано последние два очаги пожара вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки - Буряковка.

Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован.

Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Парышивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

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В Зоне отчуждения локализованы все очаги пожаров, - ГСЧС 01

Автор: 

пожар (5976) Зона отчуждения (280) ГСЧС (5026)


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В Зоне отчуждения локализованы все очаги пожаров, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3953
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28.04.2020 16:36 Ответить
 
 