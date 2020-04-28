В Зоне отчуждения локализованы все очаги пожаров, - ГСЧС
Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Парышивском и Лубянском лесничествах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По состоянию на 14 часов 28 апреля в Зоне локализовано последние два очаги пожара вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки - Буряковка.
Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован.
Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Парышивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.
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