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У Зоні відчуження локалізовано всі осередки пожеж, - ДСНС
Тривають заходи з гасіння окремих вогнищ торфовищ у Дитятківському, Паришівському і Луб'янському лісництвах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Станом на 14 годину 28 квітня в Зоні локалізовано останні два осередки пожежі поблизу с. Крива Гора і с. Рудьки - Буряківка.
Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано.
Тривають заходи з гасіння окремих вогнищ торфовищ у Дитятківському, Паришівському і Луб'янському лісництвах, ліквідацію яких у плановому режимі здійснюватимуть лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження.
Радіаційний фон по м.Києву, Київській області та в Зоні відчуження в межах природних фонових значень.
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Джон Дир
показати весь коментар28.04.2020 16:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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