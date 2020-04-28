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Новини Пожежі в Україні
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У Зоні відчуження локалізовано всі осередки пожеж, - ДСНС

У Зоні відчуження локалізовано всі осередки пожеж, - ДСНС

Тривають заходи з гасіння окремих вогнищ торфовищ у Дитятківському, Паришівському і Луб'янському лісництвах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Станом на 14 годину 28 квітня в Зоні локалізовано останні два осередки пожежі поблизу с. Крива Гора і с. Рудьки - Буряківка.

Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано.

Тривають заходи з гасіння окремих вогнищ торфовищ у Дитятківському, Паришівському і Луб'янському лісництвах, ліквідацію яких у плановому режимі здійснюватимуть лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження.

Радіаційний фон по м.Києву, Київській області та в Зоні відчуження в межах природних фонових значень.

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У Зоні відчуження локалізовано всі осередки пожеж, - ДСНС 01

Автор: 

пожежа (4358) зона відчуження (326) ДСНС (5166)


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28.04.2020 16:36 Відповісти
 
 