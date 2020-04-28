Согласование списка обмена пленными усложняется недопуском представителей Красного Креста на оккупированную территорию, - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с семьями украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, - чтобы все наши люди вернулись домой. Мне известно обо всех проблемах, которые сегодня существуют, в том числе относительно формирования списков на освобождение. Но пока мы каждого человека не вернем - мы эту работу не остановим", - отметил Ермак.

По его словам, сегодня согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

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"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию", - добавил Ермак.

Глава Офиса Президента отметил, что работа над освобождением незаконно удерживаемых украинцев продолжается непрерывно, в частности в группах в рамках ТКГ, работающих в формате 24/7.

Также поднимался вопрос перезапуска деятельности комиссии по поиску пропавших без вести, куда должны войти представители их семей.

Для улучшения коммуникации и более конструктивной работы по освобождению удерживаемых лиц было предложено обсудить создание рабочей группы при Офисе Президента с участием членов семей пленных.

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