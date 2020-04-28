Согласование списка обмена пленными усложняется недопуском представителей Красного Креста на оккупированную территорию, - Ермак
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с семьями украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, - чтобы все наши люди вернулись домой. Мне известно обо всех проблемах, которые сегодня существуют, в том числе относительно формирования списков на освобождение. Но пока мы каждого человека не вернем - мы эту работу не остановим", - отметил Ермак.
По его словам, сегодня согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.
"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию", - добавил Ермак.
Глава Офиса Президента отметил, что работа над освобождением незаконно удерживаемых украинцев продолжается непрерывно, в частности в группах в рамках ТКГ, работающих в формате 24/7.
Также поднимался вопрос перезапуска деятельности комиссии по поиску пропавших без вести, куда должны войти представители их семей.
Для улучшения коммуникации и более конструктивной работы по освобождению удерживаемых лиц было предложено обсудить создание рабочей группы при Офисе Президента с участием членов семей пленных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ермака в открытую вскрывает из консервации Кремль, а МИША хвалится дружбой с ним ...