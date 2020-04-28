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Новости Обмен пленными
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Согласование списка обмена пленными усложняется недопуском представителей Красного Креста на оккупированную территорию, - Ермак

Согласование списка обмена пленными усложняется недопуском представителей Красного Креста на оккупированную территорию, - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с семьями украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, - чтобы все наши люди вернулись домой. Мне известно обо всех проблемах, которые сегодня существуют, в том числе относительно формирования списков на освобождение. Но пока мы каждого человека не вернем - мы эту работу не остановим", - отметил Ермак.

По его словам, сегодня согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

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"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию", - добавил Ермак.

Глава Офиса Президента отметил, что работа над освобождением незаконно удерживаемых украинцев продолжается непрерывно, в частности в группах в рамках ТКГ, работающих в формате 24/7.

Также поднимался вопрос перезапуска деятельности комиссии по поиску пропавших без вести, куда должны войти представители их семей.

Для улучшения коммуникации и более конструктивной работы по освобождению удерживаемых лиц было предложено обсудить создание рабочей группы при Офисе Президента с участием членов семей пленных.

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обмен (1431) Красный Крест (443) пленные (2179) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+8
- Вовка, какого хера ты ко мне приперся, да еще без маски? - Андрей Борисович, я документы принес, вот здесь президент должен поставить подпись.Согласование списка обмена пленными усложняется недопуском представителей Красного Креста на оккупированную территорию, - Ермак - Цензор.НЕТ 8457
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28.04.2020 17:28 Ответить
+1
А допуск представителей ЛГБД не предусмотрен, не мешает?
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28.04.2020 17:36 Ответить
+1
А кто это плохой не пускает Красный крест, неужели хозяева Ермака из Кремля?
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28.04.2020 17:38 Ответить
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- Вовка, какого хера ты ко мне приперся, да еще без маски? - Андрей Борисович, я документы принес, вот здесь президент должен поставить подпись.Согласование списка обмена пленными усложняется недопуском представителей Красного Креста на оккупированную территорию, - Ермак - Цензор.НЕТ 8457
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28.04.2020 17:28 Ответить
Обіни потрібно припиняти, немає воєнного стану! Або вводіть Воєнний стан, або припиняйте обміни які протирічать Конституції України!
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28.04.2020 17:41 Ответить
А допуск представителей ЛГБД не предусмотрен, не мешает?
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28.04.2020 17:36 Ответить
А кто это плохой не пускает Красный крест, неужели хозяева Ермака из Кремля?
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28.04.2020 17:38 Ответить
Портников- Кремль делает ставку на Ермака. Во время лекции для студентов МГИМО Лавров в очередной раз заявил, что ни о каком новом саммите "нормандской четверки" "речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется" украинской стороной. И одновременно дал понять, к чьим рекомендациям Зеленскому следует прислушаться, если он хочет, чтобы Путин обратил на него внимание. К рекомендациям Ермака.
Ермака в открытую вскрывает из консервации Кремль, а МИША хвалится дружбой с ним ...
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28.04.2020 18:49 Ответить
А, действительно, где сам гондольер (владелец недвижимости в Италии или не владелец, какая разница)? Или в натуре боится родственников узников Кремля? А может тихий дворцовый переворот произошел, а пацаны ещё ничего не знают?
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28.04.2020 17:50 Ответить
Цю тему мусолитимуть вічно. От лише ефект від неї з кожним разом падатиме. І для новых відосиків ця тема перестанеш бути актуальною, бо такі відосики викликатимуть роздратування, а не овації.
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28.04.2020 18:11 Ответить
Путин наловит еще случайных - и эти еще попиарятся , но все тише и тише, так, лишь бы статистику ЗЕльке улучшить...
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28.04.2020 18:43 Ответить
Ермак, если миша твой друг, какого хрена ты его Шмыгаю втюхиваешь?
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28.04.2020 18:44 Ответить
а шо ещё не всех таксистов освободили?
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28.04.2020 22:33 Ответить
 
 