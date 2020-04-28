УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5732 відвідувача онлайн
Новини Обмін полоненими
1 142 10

Погодження списку обміну полоненими ускладнюється недопуском представників Червоного Хреста на окуповану територію, - Єрмак

Погодження списку обміну полоненими ускладнюється недопуском представників Червоного Хреста на окуповану територію, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із сім’ями українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"У нас є мета, від якої ми ніколи не відступимо, – щоб усі наші люди повернулися додому. Мені відомо про всі проблеми, які сьогодні існують, зокрема що стосується формування списків на звільнення. Але поки ми кожну людину не повернемо – ми цю роботу не зупинимо", – зазначив Єрмак.

За його словами, сьогодні узгодження списків ускладнюється тим, що до полонених на окупованих територіях не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте також: Родичі українських полонених в ОРДЛО звернулися до Зеленського та обіцяють безстрокову акцію під ОП

"Президент також добре знає про це. І в документі, який був підписаний на саміті в Парижі, значиться, що Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати доступ на ту територію", – нагадав Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що робота над звільненням незаконно утримуваних українців проводиться безперервно, зокрема в групах у межах ТКГ, які працюють у форматі 24/7.

Також порушувалося питання перезапуску роботи комісії з пошуку зниклих безвісти, куди мають увійти представники їхніх сімей.

Для покращення комунікації та більш конструктивної роботи зі звільнення утримуваних осіб було запропоновано обговорити створення робочої групи при Офісі Президента за участі членів родин полонених.

Автор: 

обмін (1216) Червоний Хрест (405) полонені (2305) Єрмак Андрій (1384)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
- Вовка, какого хера ты ко мне приперся, да еще без маски? - Андрей Борисович, я документы принес, вот здесь президент должен поставить подпись.Согласование списка обмена пленными усложняется недопуском представителей Красного Креста на оккупированную территорию, - Ермак - Цензор.НЕТ 8457
показати весь коментар
28.04.2020 17:28 Відповісти
+1
А допуск представителей ЛГБД не предусмотрен, не мешает?
показати весь коментар
28.04.2020 17:36 Відповісти
+1
А кто это плохой не пускает Красный крест, неужели хозяева Ермака из Кремля?
показати весь коментар
28.04.2020 17:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Вовка, какого хера ты ко мне приперся, да еще без маски? - Андрей Борисович, я документы принес, вот здесь президент должен поставить подпись.Согласование списка обмена пленными усложняется недопуском представителей Красного Креста на оккупированную территорию, - Ермак - Цензор.НЕТ 8457
показати весь коментар
28.04.2020 17:28 Відповісти
Обіни потрібно припиняти, немає воєнного стану! Або вводіть Воєнний стан, або припиняйте обміни які протирічать Конституції України!
показати весь коментар
28.04.2020 17:41 Відповісти
А допуск представителей ЛГБД не предусмотрен, не мешает?
показати весь коментар
28.04.2020 17:36 Відповісти
А кто это плохой не пускает Красный крест, неужели хозяева Ермака из Кремля?
показати весь коментар
28.04.2020 17:38 Відповісти
Портников- Кремль делает ставку на Ермака. Во время лекции для студентов МГИМО Лавров в очередной раз заявил, что ни о каком новом саммите "нормандской четверки" "речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется" украинской стороной. И одновременно дал понять, к чьим рекомендациям Зеленскому следует прислушаться, если он хочет, чтобы Путин обратил на него внимание. К рекомендациям Ермака.
Ермака в открытую вскрывает из консервации Кремль, а МИША хвалится дружбой с ним ...
показати весь коментар
28.04.2020 18:49 Відповісти
А, действительно, где сам гондольер (владелец недвижимости в Италии или не владелец, какая разница)? Или в натуре боится родственников узников Кремля? А может тихий дворцовый переворот произошел, а пацаны ещё ничего не знают?
показати весь коментар
28.04.2020 17:50 Відповісти
Цю тему мусолитимуть вічно. От лише ефект від неї з кожним разом падатиме. І для новых відосиків ця тема перестанеш бути актуальною, бо такі відосики викликатимуть роздратування, а не овації.
показати весь коментар
28.04.2020 18:11 Відповісти
Путин наловит еще случайных - и эти еще попиарятся , но все тише и тише, так, лишь бы статистику ЗЕльке улучшить...
показати весь коментар
28.04.2020 18:43 Відповісти
Ермак, если миша твой друг, какого хрена ты его Шмыгаю втюхиваешь?
показати весь коментар
28.04.2020 18:44 Відповісти
а шо ещё не всех таксистов освободили?
показати весь коментар
28.04.2020 22:33 Відповісти
 
 