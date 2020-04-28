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Новости Коронавирус и карантин
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Львовский горсовет освободил предпринимателей от ряда налогов и арендных платежей

Львовский горсовет освободил предпринимателей от ряда налогов и арендных платежей

Депутаты Львовского городского совета проголосовали на внеочередной сессии во вторник в поддержку ряда решений для поддержки предпринимателей на время действия ограничительных карантинных мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба горсовета.

Депутаты, в частности, поддержали проект решения "О мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности на период действия карантина", согласно которому предприниматели на время карантина освобождаются от уплаты арендной платы за пользование нежилыми помещениями коммунальной собственности кроме тех субъектов бизнеса, которые работают и во время карантина.

Также освободили от арендной платы предпринимателей, арендующих отдельные конструктивные элементы благоустройства, а также распространителей рекламы от платы за временное пользование местами, находящимися в коммунальной собственности.

Кроме того, на время карантина приостановили уплату туристического сбора и отсрочили застройщикам уплату паевых взносов на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

Еще одним решением депутаты горсовета приняли решение освободить на апрель-май 2020 года от уплаты Единого налога предпринимателей, которые не вели предпринимательской деятельности.

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Автор: 

бизнес (1622) карантин (16729) Львов (4599) налоги (3239) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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... а в Днепре возле каждого ссаного куста платная стоянка , 15 гр / час .
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28.04.2020 18:00 Ответить
А хто подумав за людей,які просто втратили заробіток?
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28.04.2020 18:01 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_191772.html Житомир.info | В Житомирі з 1 травня дозволять працювати перукарням та продуктовим ринкам, але з певними умовами
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28.04.2020 18:05 Ответить
Может лучше отменить плату за коммунальные услуги?
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28.04.2020 18:05 Ответить
ВО ЛЬВОВЕ ПЛОХИХ ЕВРЕЕВ МЕНЬШЕ !)
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28.04.2020 18:14 Ответить
Львов красавчик, пытается жить по принципам ЭС. Жалко что в Укараине после Данило Романовича нормальных президентов небыло.
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28.04.2020 18:14 Ответить
Самоизоляция и карантин придуманы хитро и за ваш счет.
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28.04.2020 18:18 Ответить
 
 