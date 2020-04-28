Львівська міськрада звільнила підприємців від низки податків і орендних платежів

Депутати Львівської міської ради проголосували на позачерговій сесії у вівторок на підтримку низки рішень для підтримки підприємців на час дії обмежувальних карантинних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради.

Депутати, зокрема, підтримали проєкт рішення "Про заходи підтримки суб'єктів підприємницької діяльності на період дії карантину", згідно з яким підприємці на час карантину звільняються від сплати орендної плати за користування нежитловими приміщеннями комунальної власності крім тих суб'єктів бізнесу, які працюють і під час карантину.

Також звільнили від орендної плати підприємців, які орендують окремі конструктивні елементи благоустрою, а також розповсюджувачів реклами від плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності.

Крім того, на час карантину призупинили сплату туристичного збору і відстрочили забудовникам сплату пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Ще одним рішенням депутати міськради прийняли рішення звільнити на квітень-травень 2020 року від сплати єдиного податку підприємців, які не вели підприємницької діяльності.

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