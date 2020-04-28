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Новини Коронавірус і карантин
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Львівська міськрада звільнила підприємців від низки податків і орендних платежів

Львівська міськрада звільнила підприємців від низки податків і орендних платежів

Депутати Львівської міської ради проголосували на позачерговій сесії у вівторок на підтримку низки рішень для підтримки підприємців на час дії обмежувальних карантинних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради.

Депутати, зокрема, підтримали проєкт рішення "Про заходи підтримки суб'єктів підприємницької діяльності на період дії карантину", згідно з яким підприємці на час карантину звільняються від сплати орендної плати за користування нежитловими приміщеннями комунальної власності крім тих суб'єктів бізнесу, які працюють і під час карантину.

Також звільнили від орендної плати підприємців, які орендують окремі конструктивні елементи благоустрою, а також розповсюджувачів реклами від плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності.

Крім того, на час карантину призупинили сплату туристичного збору і відстрочили забудовникам сплату пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Ще одним рішенням депутати міськради прийняли рішення звільнити на квітень-травень 2020 року від сплати єдиного податку підприємців, які не вели підприємницької діяльності.

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Автор: 

бізнес (2013) карантин (18172) Львів (3091) податки (3883) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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... а в Днепре возле каждого ссаного куста платная стоянка , 15 гр / час .
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28.04.2020 18:00 Відповісти
А хто подумав за людей,які просто втратили заробіток?
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28.04.2020 18:01 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_191772.html Житомир.info | В Житомирі з 1 травня дозволять працювати перукарням та продуктовим ринкам, але з певними умовами
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28.04.2020 18:05 Відповісти
Может лучше отменить плату за коммунальные услуги?
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28.04.2020 18:05 Відповісти
ВО ЛЬВОВЕ ПЛОХИХ ЕВРЕЕВ МЕНЬШЕ !)
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28.04.2020 18:14 Відповісти
Львов красавчик, пытается жить по принципам ЭС. Жалко что в Укараине после Данило Романовича нормальных президентов небыло.
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28.04.2020 18:14 Відповісти
Самоизоляция и карантин придуманы хитро и за ваш счет.
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28.04.2020 18:18 Відповісти
 
 