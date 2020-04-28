Средняя номинальная зарплата в Украине достигла 11446 грн, - Госстат
Средняя номинальная зарплата в Украине почти в 2,5 раза превышает минимальную.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2020 года составила 11446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с февралем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 5,5%, а за последние 12 месяцев (относительно марта 2019 года) - на 11,8%.
При этом индекс реальной заработной платы в марте по сравнению с февралем составил 104,8%, а относительно марта 2019 года - 109,3%.
Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве (17990 грн), самый низкий - в Черновицкой области (8285 грн).
Самые высокие средние зарплаты в марте получили специалисты в сфере информации и телекоммуникации (23 303 грн), а также производстве основных фармпродуктов и фармпрепаратов (24 775 грн).
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Или такие расценочки...установка ТВ-тюнера где бабушка тебе 2 часа мозг будет выносить 25 грн, услуга мастер 25 грн это настройка роутера и смарт тв (при этом у абоннетна не всегда есть регистрация и даже электронной почты нет, а надо установить приложение и объяснить как им пользоваться)...
Ил даже само подключение абонента, где ты тянешь кабель загаженый голубями тех этаж дыша минватой, а затем по стоякам вниз стоя на поломанной табуретке на лестнице...и всего за 100 грн...
а ну ка заработай 11... При этом народ ожлобел и никто не хочет в хоть 50гр мастеру в карман положить....
Киевстар вытесняет местных единым пакетом + бесплатной подключкой и сервисом...экономит на подрядчиках, кто чуть начинает требовать повысить расценки вылетают под видом тендера...
Ланет - Киев и вроде в больших городах есть.
Сталкивался с ними, подключался, роутер настроить предлагали. На пару рублей не намекали. Пару лет назад, с их слов, за у них выше моей была.
если получаешь 7000 гр то грязными как раз и есть 11000 гр
работяга-7000
Средняя - 253500
придурки
Все здоровы гнать из больницы в шею!
Вот видите как благотворно карантин влияет на зарплаты! Еще пару месяцев карантина и средняя ЗП будет 20к!
и особенно на этом фоне замечательно выглядят зарплаты медиков 3,5 - 4,5 - 5 тыс грн...ну, в среднем где-то на уровне или чуть выше минималки. а в некоторых случаях и заметно ниже, в зависимости от клиники и региона.
а давайте сделаем мед.помощь платной - тогда проблем с зарплатами для медиков не будет. правда, вымрет часть неплатежеспособного населения, но это государству получается даже выгодно