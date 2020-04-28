Средняя номинальная зарплата в Украине достигла 11446 грн, - Госстат

Средняя номинальная зарплата в Украине почти в 2,5 раза превышает минимальную.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2020 года составила 11446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с февралем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 5,5%, а за последние 12 месяцев (относительно марта 2019 года) - на 11,8%.

При этом индекс реальной заработной платы в марте по сравнению с февралем составил 104,8%, а относительно марта 2019 года - 109,3%.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве (17990 грн), самый низкий - в Черновицкой области (8285 грн).

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Самые высокие средние зарплаты в марте получили специалисты в сфере информации и телекоммуникации (23 303 грн), а также производстве основных фармпродуктов и фармпрепаратов (24 775 грн).