Середня номінальна зарплата в Україні досягла 11446 грн, - Держстат
Середня номінальна зарплата в Україні майже в 2,5 раза перевищує мінімальну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2020 року становила 11446 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). Порівняно з лютим розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 5,5%, а за останні 12 місяців (відносно березня 2019 року) - на 11,8%.
При цьому індекс реальної заробітної плати в березні порівняно з лютим становив 104,8%, а відносно березня 2019 року - 109,3%.
Найвищий рівень зарплат зафіксовано у Києві (17990 грн), найнижчий - у Чернівецькій області (8285 грн).
Найвищі середні зарплати в березні отримали фахівці у сфері інформації та телекомунікації (23 303 грн), а також виробництва основних фармпродуктів і фармпрепаратів (24 775 грн).
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Или такие расценочки...установка ТВ-тюнера где бабушка тебе 2 часа мозг будет выносить 25 грн, услуга мастер 25 грн это настройка роутера и смарт тв (при этом у абоннетна не всегда есть регистрация и даже электронной почты нет, а надо установить приложение и объяснить как им пользоваться)...
Ил даже само подключение абонента, где ты тянешь кабель загаженый голубями тех этаж дыша минватой, а затем по стоякам вниз стоя на поломанной табуретке на лестнице...и всего за 100 грн...
а ну ка заработай 11... При этом народ ожлобел и никто не хочет в хоть 50гр мастеру в карман положить....
Киевстар вытесняет местных единым пакетом + бесплатной подключкой и сервисом...экономит на подрядчиках, кто чуть начинает требовать повысить расценки вылетают под видом тендера...
Ланет - Киев и вроде в больших городах есть.
Сталкивался с ними, подключался, роутер настроить предлагали. На пару рублей не намекали. Пару лет назад, с их слов, за у них выше моей была.
если получаешь 7000 гр то грязными как раз и есть 11000 гр
работяга-7000
Средняя - 253500
придурки
Все здоровы гнать из больницы в шею!
Вот видите как благотворно карантин влияет на зарплаты! Еще пару месяцев карантина и средняя ЗП будет 20к!
и особенно на этом фоне замечательно выглядят зарплаты медиков 3,5 - 4,5 - 5 тыс грн...ну, в среднем где-то на уровне или чуть выше минималки. а в некоторых случаях и заметно ниже, в зависимости от клиники и региона.
а давайте сделаем мед.помощь платной - тогда проблем с зарплатами для медиков не будет. правда, вымрет часть неплатежеспособного населения, но это государству получается даже выгодно