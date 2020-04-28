Середня номінальна зарплата в Україні досягла 11446 грн, - Держстат

Середня номінальна зарплата в Україні майже в 2,5 раза перевищує мінімальну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2020 року становила 11446 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). Порівняно з лютим розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 5,5%, а за останні 12 місяців (відносно березня 2019 року) - на 11,8%.

При цьому індекс реальної заробітної плати в березні порівняно з лютим становив 104,8%, а відносно березня 2019 року - 109,3%.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано у Києві (17990 грн), найнижчий - у Чернівецькій області (8285 грн).

Найвищі середні зарплати в березні отримали фахівці у сфері інформації та телекомунікації (23 303 грн), а також виробництва основних фармпродуктів і фармпрепаратів (24 775 грн).

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