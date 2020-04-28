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Середня номінальна зарплата в Україні досягла 11446 грн, - Держстат

Середня номінальна зарплата в Україні досягла 11446 грн, - Держстат

Середня номінальна зарплата в Україні майже в 2,5 раза перевищує мінімальну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2020 року становила 11446 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). Порівняно з лютим розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 5,5%, а за останні 12 місяців (відносно березня 2019 року) - на 11,8%.

При цьому індекс реальної заробітної плати в березні порівняно з лютим становив 104,8%, а відносно березня 2019 року - 109,3%.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано у Києві (17990 грн), найнижчий - у Чернівецькій області (8285 грн).

Найвищі середні зарплати в березні отримали фахівці у сфері інформації та телекомунікації (23 303 грн), а також виробництва основних фармпродуктів і фармпрепаратів (24 775 грн).

Читайте також: В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов. ВIДЕО

Автор: 

Держстат (1614) зарплата (2261)


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Топ коментарі
+33
подонки лживые ...
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28.04.2020 18:59 Відповісти
+25
Знову - хтось їсть м'ясо, а хтось капусту - разом виходять голубці
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28.04.2020 19:01 Відповісти
+25
Падала, падала с сентября месяца и вдруг "бац" и в карантин резко выросла. При более 3 млн. новых безработных. Только поверить в это "чудо" могут уж совсем упоротые свидетели "покращення".
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28.04.2020 19:17 Відповісти
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Середня зарплатня збільшилась? Це що, Кобалєву ще декілька мільонів добавили?
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28.04.2020 19:47 Відповісти
Середня номінальна зарплата в Україні досягла 11446 грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 2882
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28.04.2020 19:47 Відповісти
догори дригом?
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29.04.2020 08:17 Відповісти
Так.
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29.04.2020 08:26 Відповісти
знаю максимальная знаю средняя и знаю минимальная а это что за хрень
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28.04.2020 19:52 Відповісти
А это чтоб умнее казаться для зелохов.
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28.04.2020 19:54 Відповісти
Зарплаты всяких серлещей по поллимона потянули "среднюю по палате"
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28.04.2020 19:52 Відповісти
В нас ставка зварювальника 4 розряду 4700. Державна робота, ось так.
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28.04.2020 19:55 Відповісти
Тогда поясните почему зарплата на монтажах киевстара составила 5-7 ...и это при 10 часовом рабочем дне по сдельщине...
Или такие расценочки...установка ТВ-тюнера где бабушка тебе 2 часа мозг будет выносить 25 грн, услуга мастер 25 грн это настройка роутера и смарт тв (при этом у абоннетна не всегда есть регистрация и даже электронной почты нет, а надо установить приложение и объяснить как им пользоваться)...
Ил даже само подключение абонента, где ты тянешь кабель загаженый голубями тех этаж дыша минватой, а затем по стоякам вниз стоя на поломанной табуретке на лестнице...и всего за 100 грн...
а ну ка заработай 11... При этом народ ожлобел и никто не хочет в хоть 50гр мастеру в карман положить....
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28.04.2020 20:00 Відповісти
пацаны, я не знал, что у вас всё так плохо, теперь обязательно дам по 50 грн
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29.04.2020 08:18 Відповісти
Не пользуюсь киевстар, ланету положу 100
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29.04.2020 14:02 Відповісти
Ланет это местный?
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29.04.2020 20:06 Відповісти
У местных оклады повыше...но туда и не всунешься...(((( все бригады забиты....
Киевстар вытесняет местных единым пакетом + бесплатной подключкой и сервисом...экономит на подрядчиках, кто чуть начинает требовать повысить расценки вылетают под видом тендера...
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29.04.2020 20:09 Відповісти
Все логично. Все хотят быть монополистами.
Ланет - Киев и вроде в больших городах есть.
Сталкивался с ними, подключался, роутер настроить предлагали. На пару рублей не намекали. Пару лет назад, с их слов, за у них выше моей была.
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29.04.2020 22:44 Відповісти
Ну в Києві 11 500 - це зарплата касира в АТБ, постійно в них оголошення висять в магазинах (або навіть в гучномовець говорять)... Але це ж Київ!
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28.04.2020 20:11 Відповісти
У кассиров не все так просто. Частые переработки не оплачиваемые, штрафы, вычеты, не всегда дают то, что обещают, поэтому объявления постоянно висят, текучка.
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29.04.2020 03:37 Відповісти
не забывайте что средняя зарплата считается грязными
если получаешь 7000 гр то грязными как раз и есть 11000 гр
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28.04.2020 20:17 Відповісти
Средняя номинальная зарплата ни о чем не говорит (средняя температура по больнице, включая морг), лучше опубликуйте средневзвешенную зарплату!
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28.04.2020 20:14 Відповісти
"вангую", что на эту сумму невозможно прожить хотя бы двоим (одному работающему и одному иждивенцу), а значит большая часть населения (более 65%) живет в условиях НИЩЕТЫ!
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28.04.2020 20:29 Відповісти
Если зарплата так растёт , то можно и дальше не работать, чтоб ещё больше выросла)))
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28.04.2020 20:16 Відповісти
сейчас у многих средняя грязными более 10000 гр а на руки чистыми 6000-7000 гр
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28.04.2020 20:20 Відповісти
это если ты еще неплохо устроился))
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29.04.2020 09:22 Відповісти
А число работающих, по которым усредняется, как насчёт сопоставления февраля с мартом?
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28.04.2020 20:22 Відповісти
Cудья-500000
работяга-7000
Средняя - 253500
придурки
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28.04.2020 20:30 Відповісти
Средняя температура больных в больницах Украины - 36,7.
Все здоровы гнать из больницы в шею!
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28.04.2020 20:34 Відповісти
Я чомусь не вірю... особливо в умовах карантину.
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28.04.2020 20:36 Відповісти
Средний вес десяти муравьёв и одного слона, около 500 килограмм.
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28.04.2020 21:02 Відповісти
А реальная в 2 рааз ниже,чем они заявляют!!!
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28.04.2020 21:17 Відповісти
в провінції - мінімалка в усіх. Виняток - корпорація монстрів - судді, прокурви, мусорня та верхушка адміністрації
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29.04.2020 00:32 Відповісти
Врёт Госстат.
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28.04.2020 22:29 Відповісти
Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
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28.04.2020 23:23 Відповісти
Зеленому бидлу віри немає.
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28.04.2020 22:47 Відповісти
врут.... просто нагло врут.... !!!
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28.04.2020 23:27 Відповісти
нє, це вже слєдущая ступєнь лжі - статістіка
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29.04.2020 00:26 Відповісти
в песду такую статистику!
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29.04.2020 11:19 Відповісти
А медианная?

Вот видите как благотворно карантин влияет на зарплаты! Еще пару месяцев карантина и средняя ЗП будет 20к!
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29.04.2020 01:14 Відповісти
та ви шо?!...
и особенно на этом фоне замечательно выглядят зарплаты медиков 3,5 - 4,5 - 5 тыс грн...ну, в среднем где-то на уровне или чуть выше минималки. а в некоторых случаях и заметно ниже, в зависимости от клиники и региона.
а давайте сделаем мед.помощь платной - тогда проблем с зарплатами для медиков не будет. правда, вымрет часть неплатежеспособного населения, но это государству получается даже выгодно
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29.04.2020 01:16 Відповісти
Сергій Лещенко має 560 тисяч гривень за місяць,а десять середньо статистичні українці по 5 тисяч,але згідно статистичних даних в них зарплата 60 тисяч,так рахуємо так і живемо
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29.04.2020 09:25 Відповісти
Я в якійсь не тій Україні живу - хочу в ту Україну де середня зарплата 11 000 грн., як туда попасти?
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29.04.2020 09:30 Відповісти
КОГДА !!!??? ОТ АХМЕТКА !?)
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29.04.2020 20:27 Відповісти
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