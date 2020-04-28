Тарифы на грузовые перевозки существенно влияют на экспорт, - экономист

Тарифы "Укрзализныци" на грузовые перевозки выше, чем в Германии, их нужно снижать. Об этом заявил экономист Сергей Блинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.

Экономист отметил, что намерения "Укрзализныци" повысить тарифы на грузовые перевозки приведут к существенному росту стоимости продукции предприятий-экспортеров, которые лидируют по объемам перевозок по железной дороге, в частности металлургических. По его словам, тарифы на грузоперевозки нужно не повышать, а снижать, ведь в Украине они выше, чем в Германии.

"Здесь должен быть четкий баланс между интересами отрасли и обеспечением нормальной рентабельности грузовых перевозок, с одной стороны. С другой стороны, эта ситуация связана с тем, чтобы обеспечить точно не самые высокие в Европе тарифы. Все-таки они должны быть, учитывая объемы перевозки. А у нас объемы в тонна-километрах продолжают оставаться на уровне даже больше, чем в Германии, крупнейшей экономике ЕС", - рассказал Блинов.

Он также обратил внимание, что несмотря на регулярное повышение тарифов "Укрзализныци", предприятие не инвестирует в развитие и обновление инфраструктуры.

"Инвестиционная составляющая обновление подвижного состава" Укрзализныци "постоянно отстает, несмотря на то, что тарифы на промышленное перевозке не являются низкими. В последние годы, в принципе, там все сводится просто к индексации тарифов в связи с тем, что улучшалась экономическая ситуация ", - пояснил Блинов.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки.

В то же время эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки, инициированное Министерством инфраструктуры, в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям. По мнению Омеляна, среди главных недостатков работы министерства инфраструктуры сейчас сомнительная кадровая политика и масштабная коррупция.

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