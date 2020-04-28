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Тарифы на грузовые перевозки существенно влияют на экспорт, - экономист

Тарифы на грузовые перевозки существенно влияют на экспорт, - экономист

Тарифы "Укрзализныци" на грузовые перевозки выше, чем в Германии, их нужно снижать. Об этом заявил экономист Сергей Блинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.

Экономист отметил, что намерения "Укрзализныци" повысить тарифы на грузовые перевозки приведут к существенному росту стоимости продукции предприятий-экспортеров, которые лидируют по объемам перевозок по железной дороге, в частности металлургических. По его словам, тарифы на грузоперевозки нужно не повышать, а снижать, ведь в Украине они выше, чем в Германии.

"Здесь должен быть четкий баланс между интересами отрасли и обеспечением нормальной рентабельности грузовых перевозок, с одной стороны. С другой стороны, эта ситуация связана с тем, чтобы обеспечить точно не самые высокие в Европе тарифы. Все-таки они должны быть, учитывая объемы перевозки. А у нас объемы в тонна-километрах продолжают оставаться на уровне даже больше, чем в Германии, крупнейшей экономике ЕС", - рассказал Блинов.

Он также обратил внимание, что несмотря на регулярное повышение тарифов "Укрзализныци", предприятие не инвестирует в развитие и обновление инфраструктуры.

"Инвестиционная составляющая обновление подвижного состава" Укрзализныци "постоянно отстает, несмотря на то, что тарифы на промышленное перевозке не являются низкими. В последние годы, в принципе, там все сводится просто к индексации тарифов в связи с тем, что улучшалась экономическая ситуация ", - пояснил Блинов.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки.

В то же время эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки, инициированное Министерством инфраструктуры, в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям. По мнению Омеляна, среди главных недостатков работы министерства инфраструктуры сейчас сомнительная кадровая политика и масштабная коррупция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявленное министром инфраструктуры повышение железнодорожных тарифов будет катастрофой, - Бондарев

Автор: 

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Топ комментарии
+2
а ти заробітну плату отримуєш в доларах чи в гривнях? а податки платиш в доларах чи в гривнях? шо ти порівнюєш тут грішне з праведним, оналітик ти... красти на УЗ потрібно менше. через тотальну корупцію УЗ щорічно втрачає 15-20 млрд. грн.
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28.04.2020 23:16 Ответить
+1
Ахметка молодец, через проплаченных ыкспертов лоббирует внутренние низкие цены на всю цепочку, от добычи руды (нельзя повышать налоги а то пропало все) до отправки готового металла в Европу (нельзя повышать тарифы а то пропало все) по ходовым ценам, чтобы там из него делали мерседесы и богатели. Сам потом покупает себе виллы за 200 лямов, а Украина так и остается дешевым европейским сырьевым придатком.
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28.04.2020 19:12 Ответить
+1
Я смотрю стартовал "забег униженных и оскорбленных", бегут, друг о друга спотыкаясь, кому налоги снизить, кому тарифы. Это пи#ец творится какой-то, как не перед добром, честное слово. У нас у всех съехала крыша, такое впечатление, только нам этого не говорят. 🤑😵🤕🤒😷
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28.04.2020 19:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Віддайте "УЗ" на приватизацію бо від корупції ніколи не позбавитеся!
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28.04.2020 19:09 Ответить
Вантажні тарифи Укрзалізниці в 5 разів менше ніж в Німеччині і в 3,5 рази менше ніж в Польщі. А Блінов просто дезінформує українців! В 2013 році тарифи УЗ були на рівні польських, потім долар виріс в 3,5 рази а тарифи лишились в гривні і піднялись тільки на 15% за час керівництва Бальчуна, який цим підняттям ціни вивів УЗ зі страшних збитків в 20 млрд грн на рік! Далі потрібно було піднімати тариф до рівня 2013 року та тарифів Польщі в доларовому евіваленті. Але лоббі олігархів, які на цьому обвалі гривні економили мільярди доларів на транспортування своєї руди, вугілля, зерна, та металу робило все щоб ціна не піднімалась і УЗ втрачала прибутки! Тепер розпочалась нова компанія обману населення України. Виліз якийсь говноекономіст і робить брехливі заяви!
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28.04.2020 20:52 Ответить
а ти заробітну плату отримуєш в доларах чи в гривнях? а податки платиш в доларах чи в гривнях? шо ти порівнюєш тут грішне з праведним, оналітик ти... красти на УЗ потрібно менше. через тотальну корупцію УЗ щорічно втрачає 15-20 млрд. грн.
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28.04.2020 23:16 Ответить
Ті хто возять руду, зерно, вугілля та метал вагонами продають свій товар за долари, або за гривні по ціні вище ніж в ЄС, тому ми і маємо з них брати за перевезення вагонами ціну в доларах як в Польщі, так і було до 2014 року, поки гривня не впала і всіх влаштовувало! Але потім гривня впала, олігархи отримали мільярди доларів економії, а Укрзалізниця втратила свої законні прибутки! Дойче Бан - німецька залізниця, яка перевозить ту саму кількість вантажів отримує 2 млрд євро прибутків на рік!
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29.04.2020 08:22 Ответить
Почему же тогда все железные дороги Европы дотационные?)) Неужели недостаточно тарифы подняли? Не говоря уже о том, что на УЗ разворовываются милиларды гривен на закупках, может не тарифы поднимать, а перестать воровать?
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28.04.2020 23:20 Ответить
Тому що залізниці ЄС перевозять 1 трлн пасажирів за рік і ці перевезення також збиткові! В нас зараз пасажирські перевезення зупинились і УЗ пішла в мінуса, тому що вантажні перевезення не покривають всіх витрат, потрібно терміново піднімати ціни на вантажні перевезення в 3,5 рази!
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29.04.2020 08:23 Ответить
А давайте включим логику- пропадает убыточные элемент и УЗ почему-то ещё больше уходит в минуса. Это как так работает?
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04.06.2020 20:31 Ответить
Ахметка молодец, через проплаченных ыкспертов лоббирует внутренние низкие цены на всю цепочку, от добычи руды (нельзя повышать налоги а то пропало все) до отправки готового металла в Европу (нельзя повышать тарифы а то пропало все) по ходовым ценам, чтобы там из него делали мерседесы и богатели. Сам потом покупает себе виллы за 200 лямов, а Украина так и остается дешевым европейским сырьевым придатком.
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28.04.2020 19:12 Ответить
Услугами УЗ пользуется только Ахметов? Или быть может зерновики довольны тарифной политикой УЗ? Так я ещё добавлю, что зерновики возмущаются не только из-за тарифов, но и потому что у них постоянно воруют грузы, но без порчи печатей, потому доказать воровство практически нереально.
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28.04.2020 23:21 Ответить
Ахвігєть, яке відкриття - Карло Марксенко просто...
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28.04.2020 19:18 Ответить
Если нефть упадет до 1 доллара, перевозки станут убыточными,от слова совсем....
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28.04.2020 19:25 Ответить
Я смотрю стартовал "забег униженных и оскорбленных", бегут, друг о друга спотыкаясь, кому налоги снизить, кому тарифы. Это пи#ец творится какой-то, как не перед добром, честное слово. У нас у всех съехала крыша, такое впечатление, только нам этого не говорят. 🤑😵🤕🤒😷
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28.04.2020 19:27 Ответить
У нас тарифы на грузоперевозки формируются по принципу "чтоб корова давала больше молока, её нужно больше доить", а потом вдруг оказывается, что это почему-то не работает. Впрочем, УЗ монополист, а потому формировать свои тарифы в соответствии с рынком не может - рынка нет.
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28.04.2020 23:19 Ответить
 
 