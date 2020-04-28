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Тарифи на вантажні перевезення суттєво впливають на експорт, - економіст

Тарифи на вантажні перевезення суттєво впливають на експорт, - економіст

Тарифи "Укрзалізниці" на вантажні перевезення вищі, ніж в Німеччині, їх потрібно знижувати. Про це заявив економіст Сергій Блінов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Главком.

Економіст зазначив, що наміри "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажні перевезення призведуть до суттєвого зростання вартості продукції підприємств-експортерів, які лідирують за обсягами перевезень залізницею, зокрема металургійних. За його словами, тарифи на вантажоперевезення потрібно не підвищувати, а знижувати, адже в Україні вони вищі, ніж в Німеччині.

"Тут повинен бути чіткий баланс між інтересами галузі і забезпеченням нормальної рентабельності вантажних перевезень, з одного боку. З іншого боку, ця ситуація пов'язана з тим, аби забезпечити точно не найвищі в Європі тарифи. Все-таки вони повинні бути, зважаючи на обсяги перевезення. А у нас обсяги в тонна-кілометрах продовжують залишатися на рівні навіть більше, ніж в Німеччині, найбільшій економіці ЄС", - розповів Блінов.

Він також звернув увагу, що попри регулярне підвищення тарифів "Укрзалізниці", підприємство не інвестує в розвиток і оновлення інфраструктури.

"Інвестиційна складова оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" постійно пасе задніх, незважаючи на те, що тарифи на промислове перевезення не є низькими. Останніми роками, в принципі, там все зводиться просто до індексації тарифів у зв’язку з тим, що поліпшувалася економічна ситуація", - пояснив Блінов.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення, ініційоване Міністерством інфраструктури, в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам. На думку Омеляна, серед головних недоліків роботи міністерства інфраструктури зараз є сумнівна кадрова політика та масштабна корупція.

Читайте також: Заявлене міністром інфраструктури підвищення залізничних тарифів буде катастрофою, - Бондарєв

Автор: 

перевезення (1021) Блінов Сергій (1)


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Топ коментарі
+2
а ти заробітну плату отримуєш в доларах чи в гривнях? а податки платиш в доларах чи в гривнях? шо ти порівнюєш тут грішне з праведним, оналітик ти... красти на УЗ потрібно менше. через тотальну корупцію УЗ щорічно втрачає 15-20 млрд. грн.
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28.04.2020 23:16 Відповісти
+1
Ахметка молодец, через проплаченных ыкспертов лоббирует внутренние низкие цены на всю цепочку, от добычи руды (нельзя повышать налоги а то пропало все) до отправки готового металла в Европу (нельзя повышать тарифы а то пропало все) по ходовым ценам, чтобы там из него делали мерседесы и богатели. Сам потом покупает себе виллы за 200 лямов, а Украина так и остается дешевым европейским сырьевым придатком.
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28.04.2020 19:12 Відповісти
+1
Я смотрю стартовал "забег униженных и оскорбленных", бегут, друг о друга спотыкаясь, кому налоги снизить, кому тарифы. Это пи#ец творится какой-то, как не перед добром, честное слово. У нас у всех съехала крыша, такое впечатление, только нам этого не говорят. 🤑😵🤕🤒😷
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28.04.2020 19:27 Відповісти
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Віддайте "УЗ" на приватизацію бо від корупції ніколи не позбавитеся!
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28.04.2020 19:09 Відповісти
Вантажні тарифи Укрзалізниці в 5 разів менше ніж в Німеччині і в 3,5 рази менше ніж в Польщі. А Блінов просто дезінформує українців! В 2013 році тарифи УЗ були на рівні польських, потім долар виріс в 3,5 рази а тарифи лишились в гривні і піднялись тільки на 15% за час керівництва Бальчуна, який цим підняттям ціни вивів УЗ зі страшних збитків в 20 млрд грн на рік! Далі потрібно було піднімати тариф до рівня 2013 року та тарифів Польщі в доларовому евіваленті. Але лоббі олігархів, які на цьому обвалі гривні економили мільярди доларів на транспортування своєї руди, вугілля, зерна, та металу робило все щоб ціна не піднімалась і УЗ втрачала прибутки! Тепер розпочалась нова компанія обману населення України. Виліз якийсь говноекономіст і робить брехливі заяви!
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28.04.2020 20:52 Відповісти
а ти заробітну плату отримуєш в доларах чи в гривнях? а податки платиш в доларах чи в гривнях? шо ти порівнюєш тут грішне з праведним, оналітик ти... красти на УЗ потрібно менше. через тотальну корупцію УЗ щорічно втрачає 15-20 млрд. грн.
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28.04.2020 23:16 Відповісти
Ті хто возять руду, зерно, вугілля та метал вагонами продають свій товар за долари, або за гривні по ціні вище ніж в ЄС, тому ми і маємо з них брати за перевезення вагонами ціну в доларах як в Польщі, так і було до 2014 року, поки гривня не впала і всіх влаштовувало! Але потім гривня впала, олігархи отримали мільярди доларів економії, а Укрзалізниця втратила свої законні прибутки! Дойче Бан - німецька залізниця, яка перевозить ту саму кількість вантажів отримує 2 млрд євро прибутків на рік!
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29.04.2020 08:22 Відповісти
Почему же тогда все железные дороги Европы дотационные?)) Неужели недостаточно тарифы подняли? Не говоря уже о том, что на УЗ разворовываются милиларды гривен на закупках, может не тарифы поднимать, а перестать воровать?
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28.04.2020 23:20 Відповісти
Тому що залізниці ЄС перевозять 1 трлн пасажирів за рік і ці перевезення також збиткові! В нас зараз пасажирські перевезення зупинились і УЗ пішла в мінуса, тому що вантажні перевезення не покривають всіх витрат, потрібно терміново піднімати ціни на вантажні перевезення в 3,5 рази!
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29.04.2020 08:23 Відповісти
А давайте включим логику- пропадает убыточные элемент и УЗ почему-то ещё больше уходит в минуса. Это как так работает?
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04.06.2020 20:31 Відповісти
Ахметка молодец, через проплаченных ыкспертов лоббирует внутренние низкие цены на всю цепочку, от добычи руды (нельзя повышать налоги а то пропало все) до отправки готового металла в Европу (нельзя повышать тарифы а то пропало все) по ходовым ценам, чтобы там из него делали мерседесы и богатели. Сам потом покупает себе виллы за 200 лямов, а Украина так и остается дешевым европейским сырьевым придатком.
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28.04.2020 19:12 Відповісти
Услугами УЗ пользуется только Ахметов? Или быть может зерновики довольны тарифной политикой УЗ? Так я ещё добавлю, что зерновики возмущаются не только из-за тарифов, но и потому что у них постоянно воруют грузы, но без порчи печатей, потому доказать воровство практически нереально.
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28.04.2020 23:21 Відповісти
Ахвігєть, яке відкриття - Карло Марксенко просто...
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28.04.2020 19:18 Відповісти
Если нефть упадет до 1 доллара, перевозки станут убыточными,от слова совсем....
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28.04.2020 19:25 Відповісти
Я смотрю стартовал "забег униженных и оскорбленных", бегут, друг о друга спотыкаясь, кому налоги снизить, кому тарифы. Это пи#ец творится какой-то, как не перед добром, честное слово. У нас у всех съехала крыша, такое впечатление, только нам этого не говорят. 🤑😵🤕🤒😷
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28.04.2020 19:27 Відповісти
У нас тарифы на грузоперевозки формируются по принципу "чтоб корова давала больше молока, её нужно больше доить", а потом вдруг оказывается, что это почему-то не работает. Впрочем, УЗ монополист, а потому формировать свои тарифы в соответствии с рынком не может - рынка нет.
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28.04.2020 23:19 Відповісти
 
 