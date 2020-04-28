Тарифи на вантажні перевезення суттєво впливають на експорт, - економіст

Тарифи "Укрзалізниці" на вантажні перевезення вищі, ніж в Німеччині, їх потрібно знижувати. Про це заявив економіст Сергій Блінов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Главком.

Економіст зазначив, що наміри "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажні перевезення призведуть до суттєвого зростання вартості продукції підприємств-експортерів, які лідирують за обсягами перевезень залізницею, зокрема металургійних. За його словами, тарифи на вантажоперевезення потрібно не підвищувати, а знижувати, адже в Україні вони вищі, ніж в Німеччині.



"Тут повинен бути чіткий баланс між інтересами галузі і забезпеченням нормальної рентабельності вантажних перевезень, з одного боку. З іншого боку, ця ситуація пов'язана з тим, аби забезпечити точно не найвищі в Європі тарифи. Все-таки вони повинні бути, зважаючи на обсяги перевезення. А у нас обсяги в тонна-кілометрах продовжують залишатися на рівні навіть більше, ніж в Німеччині, найбільшій економіці ЄС", - розповів Блінов.



Він також звернув увагу, що попри регулярне підвищення тарифів "Укрзалізниці", підприємство не інвестує в розвиток і оновлення інфраструктури.



"Інвестиційна складова оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" постійно пасе задніх, незважаючи на те, що тарифи на промислове перевезення не є низькими. Останніми роками, в принципі, там все зводиться просто до індексації тарифів у зв’язку з тим, що поліпшувалася економічна ситуація", - пояснив Блінов.



Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення.



Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення, ініційоване Міністерством інфраструктури, в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам. На думку Омеляна, серед головних недоліків роботи міністерства інфраструктури зараз є сумнівна кадрова політика та масштабна корупція.

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