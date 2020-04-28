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Новости Пожары в Украине
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На севере Житомирской области возник новый лесной пожар, ведется его ликвидация, - ГСЧС

На севере Житомирской области возник новый лесной пожар, ведется его ликвидация, - ГСЧС

Спасатели ликвидируют лесной пожар возле с.Рудня-Перганская Олевского района Житомирской области, возникший во вторник после 15.00.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщается в Фейсбуке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Во второй половине дня около 15.00 в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с.Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой... С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

От с.Рудня-Перганская до границы Беларуси около 15 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Зоне отчуждения локализованы все очаги пожаров, - ГСЧС

Автор: 

пожар (5976) Житомирская область (1414)


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Ищите бабушку со спичками .
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28.04.2020 20:20 Ответить
Менты найдут на кого повесить не переживай. лыганов по селам хватает.
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28.04.2020 20:21 Ответить
Це самозаймання, всі ці заяви про диверсантів не витримують жодної критики. Виходить що МВС та ДСНС у нас керуються непрофесіоналами! Вже відрапортували що все потушили, а тепер знову горить! Добре що Зеленський вже відпіарився.
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28.04.2020 20:21 Ответить
Ага, видели как сабакова мчс Чернобыль тушило
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28.04.2020 20:22 Ответить
Стояли смотрели как горит, топливо продавали налево
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28.04.2020 20:23 Ответить
де засідання РНБО? Де ТСК депутан у ВР? Де найвеличніший зі своїми відосіками?
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28.04.2020 20:38 Ответить
Чекаємо наступних дощів? Аваков!?
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28.04.2020 20:51 Ответить
В Усть-Кутском районе Иркутской области местные жители поймали высокопоставленных чиновников, которые занимались поджогамиhttp://www.ust-kut24.ru/?p=72454 леса: https://www.svoboda.org/a/30581843.html
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28.04.2020 21:56 Ответить
 
 