Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН

Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному росту уровня безработицы, а падение мирового ВВП повлечет экономический кризис, который затронет наиболее уязвимые группы населения.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованный ООН отчет, вызванный пандемией кризис только во втором квартале 2020 года может привести к сокращению 195 миллионов рабочих мест для людей, которые работают на условиях полной занятости. При этом больше всего будут страдать малые и средние предприятия, сельскохозяйственные рабочие, самозанятые, наемные работники, беженцы и мигранты. Отдельно в докладе вспоминают неоформленных работников, считая их самыми уязвимыми в период кризиса.

При этом экономический спад также повлияет на перемещение людей и таким образом затронет экономику стран с высоким уровнем миграции и высокими потоками денежных переводов в структуре их ВВП. В отчете отмечается, что такие последствия пандемии могут стать более катастрофическими, чем сам вирус.

В ООН напоминают, что во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году больше людей погибли из-за отсутствия социальных услуг и экономического спада, чем от вируса как такового. Там подчеркивают, что нельзя допустить такое снова, и предлагают комплекс мер. В частности, обеспечение доступности основных медицинских услуг, социальную защиту и обеспечение базовых услуг, защиту рабочих мест, поддержку малых и средних предприятий и неофициальных работников через программы экономического реагирования и восстановления, направление фискальных и финансовых стимулов на то, чтобы макроэкономическая политика работала для наиболее уязвимых групп и содействия социальной сплоченности.

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