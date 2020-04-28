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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН

Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН

Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному росту уровня безработицы, а падение мирового ВВП повлечет экономический кризис, который затронет наиболее уязвимые группы населения.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованный ООН отчет, вызванный пандемией кризис только во втором квартале 2020 года может привести к сокращению 195 миллионов рабочих мест для людей, которые работают на условиях полной занятости. При этом больше всего будут страдать малые и средние предприятия, сельскохозяйственные рабочие, самозанятые, наемные работники, беженцы и мигранты. Отдельно в докладе вспоминают неоформленных работников, считая их самыми уязвимыми в период кризиса.

При этом экономический спад также повлияет на перемещение людей и таким образом затронет экономику стран с высоким уровнем миграции и высокими потоками денежных переводов в структуре их ВВП. В отчете отмечается, что такие последствия пандемии могут стать более катастрофическими, чем сам вирус.

В ООН напоминают, что во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году больше людей погибли из-за отсутствия социальных услуг и экономического спада, чем от вируса как такового. Там подчеркивают, что нельзя допустить такое снова, и предлагают комплекс мер. В частности, обеспечение доступности основных медицинских услуг, социальную защиту и обеспечение базовых услуг, защиту рабочих мест, поддержку малых и средних предприятий и неофициальных работников через программы экономического реагирования и восстановления, направление фискальных и финансовых стимулов на то, чтобы макроэкономическая политика работала для наиболее уязвимых групп и содействия социальной сплоченности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество безработных в Украине выросло на 26 тыс. за неделю, - Госслужба занятости

Автор: 

безработица (451) карантин (16729) ООН (4193) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 3640
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28.04.2020 22:28 Ответить
+7
неофициальный президент Украины Ермак потеряет работу ?
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28.04.2020 22:18 Ответить
+7
Причём заробитчане в основном голосовали за ЗЕ - он им показался таким европейским на велосипеде 😀
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28.04.2020 22:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
неофициальный президент Украины Ермак потеряет работу ?
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28.04.2020 22:18 Ответить
и официальный преЗик тоже
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28.04.2020 22:21 Ответить
Ну разве ты предложишь ему миллиард и купишь его должность. Думаю с ним можно будет докашлять...
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28.04.2020 22:22 Ответить
а он у кого купил ?
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28.04.2020 22:47 Ответить
Він завхоз канцелярії і працює офіційно.
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28.04.2020 22:23 Ответить
судя по тем вопросам, которые он решает фактически, он далеко не завхоз
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28.04.2020 22:43 Ответить
Интересно, ты троль оффициальный?
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29.04.2020 08:30 Ответить
спасибо вам, оон и воз, вы сделали всё возможное, чтобы такое случилось по всему миру, когда вовремя не изолировали кетай. увольнять надо вас, за ненадобностью.
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28.04.2020 22:23 Ответить
Отличная возможность для тех у кого есть деньги, можно будет многое скупить за бесценок. Бедные ессно станут ещё беднее.
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28.04.2020 22:23 Ответить
Наконец-то дошло, что страх перед вирусом страшнее самого вируса. Долго думали, дятлы?
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28.04.2020 22:24 Ответить
А мы не верим, траля-ля, врете все, у нас 11000 зп и маски👯👯👯
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28.04.2020 22:25 Ответить
ВОЗ І ООН,це лівацькі помийні ями.Там працюють злочинці.
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28.04.2020 22:25 Ответить
Розрулювати ситуацію Саакашвілі не годиться. Голосуйте за Кошового! Це саме те, що треба!
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28.04.2020 22:26 Ответить
На городі бузина...
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28.04.2020 22:30 Ответить
бузина давно на кладбище
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28.04.2020 22:45 Ответить
😂👍
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28.04.2020 22:55 Ответить
Ты, чё, уже сковидился?
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29.04.2020 08:36 Ответить
А гастери поїдуть збирати врожай.
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28.04.2020 22:28 Ответить
Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 3640
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28.04.2020 22:28 Ответить
Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 5345
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28.04.2020 22:29 Ответить
отож...бойся своих желаний,они имеют свойство сбываться .хотели избавиться от борыги?ну вот...
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28.04.2020 22:32 Ответить
Кажуть коли Бог хоче покарати людину, - він виконує її бажання.
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28.04.2020 22:36 Ответить
Так вроде от Барыги еще не избавились и тем более от его корешей
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28.04.2020 23:03 Ответить
не с ихним щастям
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29.04.2020 08:08 Ответить
Причём заробитчане в основном голосовали за ЗЕ - он им показался таким европейским на велосипеде 😀
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28.04.2020 22:31 Ответить
Это пять
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28.04.2020 23:53 Ответить
Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 9500
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28.04.2020 22:34 Ответить
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМУ росту безработици ПОМОЖЕТ Шмыгаль - он оставит миллион заробитчан в Украине - обещает аж 6-8 тысяч гривен в месяц зарплаты на строительстве дорог 😀😀😀
Ну 16 млрд евро в год, шо заробитчане привозили в Украину , Шмыгаль выделит со счета Ахметова 😀😀😀
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28.04.2020 22:29 Ответить
Cейчас такая же "пандемия короновируса", как и была "пандемия свинного гриппа", обьявленная ВОЗ в 2009 году
Значительным нареканиям деятельность ВОЗ подверглась в связи с ситуацией вокруг свинного гриппа в 2009 году, который в Совете Европы охарактеризовали как «медицинскую аферу». Тогда ВОЗ настаивало на массовой иммунизации населения.
В мире на закупку вакцины от несуществующей пандемии были потрачены миллиарды долларов.
В США невостребованными оказались 138 млн доз вакцины.
В ЕС прибыль фармацевтов достигла 7 млрд евро. Организацию заподозрили в сговоре с фармацевтами Roche Holding/
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28.04.2020 22:32 Ответить
Цитата: "...экономические последствия пандемии могут стать более катастрофическими, чем сам вирус"
Ёлки-палки, да это было ясно думающим людям ещё до начала общемировой истерии! А теперь нас радуют этими банальностями под видом "анализа экспертов"???
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28.04.2020 22:32 Ответить
ООН стурбоване та занепокоєне...

Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 7262
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28.04.2020 22:33 Ответить
В 91 году получил профессию . Сразу стал искать возможности заработать . В 93 году нашёл таки работу , которая пришлась по душе . Все деньги и все свои возможности и силы вложил в любимое дело . Сейчас благодаря этому выживаю ... . ( 91 - го года диплом так и валяется в шкафу ) . Думаю , что выживу и после карантина )) .
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28.04.2020 22:41 Ответить
Возможно Вы просто потеряли в вузе несколько лет жизни, поскольку изучали то что не хотели и считали ненужным.
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28.04.2020 23:37 Ответить
Контрольные купил, курсовые купил, дипломную купил, таким дипломом только подтереться можно.
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29.04.2020 08:42 Ответить
Наиболее уязвимые те кто и до карантина не работал. Тоесть клерки, офисный планктон, менеджеры, перекупы, впариватели не нужной продукции и тд. Тоесть без етой шелупони економика стран аж никак не пострадает. А аграрии и работники заводов как работали так и будут работать.
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28.04.2020 23:01 Ответить
Во всем мире реально работают только 10% населения. Остальные 90% ето нахлебники и шарлатаны которые сидят на шее работающих и делят ихние заработанные ресурсы. Так что не пугайте безработицей. Просто люди начнут меньше вы*бываться и больше реально смотреть на жизнь
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28.04.2020 23:06 Ответить
Глубокая мысль. А скажите, что вы думаете о переписке Энгельса с Каутским?
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29.04.2020 07:47 Ответить
Разогнать эту контору мировых вредителей. Сколько от них бед - и не перечесть.
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28.04.2020 23:36 Ответить
Членрграй угробит что осталось
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28.04.2020 23:55 Ответить
 
 