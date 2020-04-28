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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія призведе до безпрецедентного зростання безробіття, найбільш уразливі неофіційні працівники, - ООН

Пандемія призведе до безпрецедентного зростання безробіття, найбільш уразливі неофіційні працівники, - ООН

Пандемія коронавірусу призведе до безпрецедентного зростання рівня безробіття, а падіння світового ВВП спричинить економічну кризу, яка зачепить найбільш вразливі групи населення.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений ООН звіт, викликана пандемією криза тільки в другому кварталі 2020 року може призвести до скорочення 195 мільйонів робочих місць для людей, які працюють на умовах повної зайнятості. При цьому найбільше потерпатимуть малі і середні підприємства, сільськогосподарські робітники, самозайняті, наймані працівники, біженці і мігранти. Окремо в доповіді згадують неоформлених працівників, вважаючи їх найбільш уразливими в період кризи.

При цьому економічний спад також вплине на переміщення людей і таким чином торкнеться економіки країн з високим рівнем міграції і високими потоками грошових переказів у структурі їх ВВП. У звіті наголошується, що такі наслідки пандемії можуть стати катастрофічнішими, ніж сам вірус.

В ООН нагадують, що під час спалаху Ебола в Західній Африці в 2014 році більше людей загинуло через відсутність соціальних послуг та економічного спаду, ніж від вірусу як такого. Там наголошують, що не можна допустити таке знову, і пропонують комплекс заходів. Зокрема, забезпечення доступності основних медичних послуг, соціальний захист і забезпечення базових послуг, захист робочих місць, підтримку малих і середніх підприємств і неофіційних працівників через програми економічного реагування і відновлення, напрямок фіскальних і фінансових стимулів на те, щоб макроекономічна політика працювала для найбільш вразливих груп і сприяла соціальній згуртованості.

Читайте також: Кількість безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості

Автор: 

безробіття (561) карантин (18172) ООН (3378) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 3640
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28.04.2020 22:28 Відповісти
+7
неофициальный президент Украины Ермак потеряет работу ?
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28.04.2020 22:18 Відповісти
+7
Причём заробитчане в основном голосовали за ЗЕ - он им показался таким европейским на велосипеде 😀
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28.04.2020 22:31 Відповісти
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неофициальный президент Украины Ермак потеряет работу ?
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28.04.2020 22:18 Відповісти
и официальный преЗик тоже
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28.04.2020 22:21 Відповісти
Ну разве ты предложишь ему миллиард и купишь его должность. Думаю с ним можно будет докашлять...
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28.04.2020 22:22 Відповісти
а он у кого купил ?
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28.04.2020 22:47 Відповісти
Він завхоз канцелярії і працює офіційно.
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28.04.2020 22:23 Відповісти
судя по тем вопросам, которые он решает фактически, он далеко не завхоз
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28.04.2020 22:43 Відповісти
Интересно, ты троль оффициальный?
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29.04.2020 08:30 Відповісти
спасибо вам, оон и воз, вы сделали всё возможное, чтобы такое случилось по всему миру, когда вовремя не изолировали кетай. увольнять надо вас, за ненадобностью.
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28.04.2020 22:23 Відповісти
Отличная возможность для тех у кого есть деньги, можно будет многое скупить за бесценок. Бедные ессно станут ещё беднее.
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28.04.2020 22:23 Відповісти
Наконец-то дошло, что страх перед вирусом страшнее самого вируса. Долго думали, дятлы?
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28.04.2020 22:24 Відповісти
А мы не верим, траля-ля, врете все, у нас 11000 зп и маски👯👯👯
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28.04.2020 22:25 Відповісти
ВОЗ І ООН,це лівацькі помийні ями.Там працюють злочинці.
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28.04.2020 22:25 Відповісти
Розрулювати ситуацію Саакашвілі не годиться. Голосуйте за Кошового! Це саме те, що треба!
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28.04.2020 22:26 Відповісти
На городі бузина...
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28.04.2020 22:30 Відповісти
бузина давно на кладбище
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28.04.2020 22:45 Відповісти
😂👍
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28.04.2020 22:55 Відповісти
Ты, чё, уже сковидился?
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29.04.2020 08:36 Відповісти
А гастери поїдуть збирати врожай.
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28.04.2020 22:28 Відповісти
Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 3640
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28.04.2020 22:28 Відповісти
Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 5345
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28.04.2020 22:29 Відповісти
отож...бойся своих желаний,они имеют свойство сбываться .хотели избавиться от борыги?ну вот...
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28.04.2020 22:32 Відповісти
Кажуть коли Бог хоче покарати людину, - він виконує її бажання.
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28.04.2020 22:36 Відповісти
Так вроде от Барыги еще не избавились и тем более от его корешей
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28.04.2020 23:03 Відповісти
не с ихним щастям
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29.04.2020 08:08 Відповісти
Причём заробитчане в основном голосовали за ЗЕ - он им показался таким европейским на велосипеде 😀
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28.04.2020 22:31 Відповісти
Это пять
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28.04.2020 23:53 Відповісти
Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 9500
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28.04.2020 22:34 Відповісти
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМУ росту безработици ПОМОЖЕТ Шмыгаль - он оставит миллион заробитчан в Украине - обещает аж 6-8 тысяч гривен в месяц зарплаты на строительстве дорог 😀😀😀
Ну 16 млрд евро в год, шо заробитчане привозили в Украину , Шмыгаль выделит со счета Ахметова 😀😀😀
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28.04.2020 22:29 Відповісти
Cейчас такая же "пандемия короновируса", как и была "пандемия свинного гриппа", обьявленная ВОЗ в 2009 году
Значительным нареканиям деятельность ВОЗ подверглась в связи с ситуацией вокруг свинного гриппа в 2009 году, который в Совете Европы охарактеризовали как «медицинскую аферу». Тогда ВОЗ настаивало на массовой иммунизации населения.
В мире на закупку вакцины от несуществующей пандемии были потрачены миллиарды долларов.
В США невостребованными оказались 138 млн доз вакцины.
В ЕС прибыль фармацевтов достигла 7 млрд евро. Организацию заподозрили в сговоре с фармацевтами Roche Holding/
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28.04.2020 22:32 Відповісти
Цитата: "...экономические последствия пандемии могут стать более катастрофическими, чем сам вирус"
Ёлки-палки, да это было ясно думающим людям ещё до начала общемировой истерии! А теперь нас радуют этими банальностями под видом "анализа экспертов"???
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28.04.2020 22:32 Відповісти
ООН стурбоване та занепокоєне...

Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН - Цензор.НЕТ 7262
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28.04.2020 22:33 Відповісти
В 91 году получил профессию . Сразу стал искать возможности заработать . В 93 году нашёл таки работу , которая пришлась по душе . Все деньги и все свои возможности и силы вложил в любимое дело . Сейчас благодаря этому выживаю ... . ( 91 - го года диплом так и валяется в шкафу ) . Думаю , что выживу и после карантина )) .
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28.04.2020 22:41 Відповісти
Возможно Вы просто потеряли в вузе несколько лет жизни, поскольку изучали то что не хотели и считали ненужным.
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28.04.2020 23:37 Відповісти
Контрольные купил, курсовые купил, дипломную купил, таким дипломом только подтереться можно.
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29.04.2020 08:42 Відповісти
Наиболее уязвимые те кто и до карантина не работал. Тоесть клерки, офисный планктон, менеджеры, перекупы, впариватели не нужной продукции и тд. Тоесть без етой шелупони економика стран аж никак не пострадает. А аграрии и работники заводов как работали так и будут работать.
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28.04.2020 23:01 Відповісти
Во всем мире реально работают только 10% населения. Остальные 90% ето нахлебники и шарлатаны которые сидят на шее работающих и делят ихние заработанные ресурсы. Так что не пугайте безработицей. Просто люди начнут меньше вы*бываться и больше реально смотреть на жизнь
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28.04.2020 23:06 Відповісти
Глубокая мысль. А скажите, что вы думаете о переписке Энгельса с Каутским?
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29.04.2020 07:47 Відповісти
Разогнать эту контору мировых вредителей. Сколько от них бед - и не перечесть.
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28.04.2020 23:36 Відповісти
Членрграй угробит что осталось
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28.04.2020 23:55 Відповісти
 
 