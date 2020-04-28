Пандемія призведе до безпрецедентного зростання безробіття, найбільш уразливі неофіційні працівники, - ООН
Пандемія коронавірусу призведе до безпрецедентного зростання рівня безробіття, а падіння світового ВВП спричинить економічну кризу, яка зачепить найбільш вразливі групи населення.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений ООН звіт, викликана пандемією криза тільки в другому кварталі 2020 року може призвести до скорочення 195 мільйонів робочих місць для людей, які працюють на умовах повної зайнятості. При цьому найбільше потерпатимуть малі і середні підприємства, сільськогосподарські робітники, самозайняті, наймані працівники, біженці і мігранти. Окремо в доповіді згадують неоформлених працівників, вважаючи їх найбільш уразливими в період кризи.
При цьому економічний спад також вплине на переміщення людей і таким чином торкнеться економіки країн з високим рівнем міграції і високими потоками грошових переказів у структурі їх ВВП. У звіті наголошується, що такі наслідки пандемії можуть стати катастрофічнішими, ніж сам вірус.
В ООН нагадують, що під час спалаху Ебола в Західній Африці в 2014 році більше людей загинуло через відсутність соціальних послуг та економічного спаду, ніж від вірусу як такого. Там наголошують, що не можна допустити таке знову, і пропонують комплекс заходів. Зокрема, забезпечення доступності основних медичних послуг, соціальний захист і забезпечення базових послуг, захист робочих місць, підтримку малих і середніх підприємств і неофіційних працівників через програми економічного реагування і відновлення, напрямок фіскальних і фінансових стимулів на те, щоб макроекономічна політика працювала для найбільш вразливих груп і сприяла соціальній згуртованості.
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Ну 16 млрд евро в год, шо заробитчане привозили в Украину , Шмыгаль выделит со счета Ахметова 😀😀😀
Значительным нареканиям деятельность ВОЗ подверглась в связи с ситуацией вокруг свинного гриппа в 2009 году, который в Совете Европы охарактеризовали как «медицинскую аферу». Тогда ВОЗ настаивало на массовой иммунизации населения.
В мире на закупку вакцины от несуществующей пандемии были потрачены миллиарды долларов.
В США невостребованными оказались 138 млн доз вакцины.
В ЕС прибыль фармацевтов достигла 7 млрд евро. Организацию заподозрили в сговоре с фармацевтами Roche Holding/
Ёлки-палки, да это было ясно думающим людям ещё до начала общемировой истерии! А теперь нас радуют этими банальностями под видом "анализа экспертов"???