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Новости Коронавирус и карантин
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Священник, тайно проводивший службы на дому, умер от COVID-19 на Тернопольщине

Священник, тайно проводивший службы на дому, умер от COVID-19 на Тернопольщине

Батюшка, не взирая на карантин, тайно проводил службы дома. С ним контактировали множество верующих, их сейчас проверяют на коронавирус.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Шумской РГА Виталий Кудлак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, священник скончался 27 апреля. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось.

"Отдельно хочу остановиться на одном из них. Это 55-летний мужчина из села Потуторов, который умер вчера. Он был священником одной из конфессий и, несмотря на карантин, действующий запрет, он проводил тайно службы в частном доме. Поэтому сегодня была проведена работа по выявлению широкого круга контактных лиц", - отметил Виталий Кудлак.

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Как уточнил чиновник, в районе по состоянию на 28 апреля зафиксировано 69 человек, зараженных новым коронавирусом COVID-19, из них три случая летальные.

Автор: 

карантин (16729) священник (228) смерть (9251) церковь (1325) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (744)


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Топ комментарии
+18
Жадность фраера сгубила.
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28.04.2020 23:39 Ответить
+18
"УПЦ МП" ФСБ служит.
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28.04.2020 23:56 Ответить
+12
- Дед у меня здоровый был - подковы гнул, гвозди в узел закручивал, веники ломал... В общем, вредил, как мог, нашему колхозу.
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28.04.2020 23:44 Ответить
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Супрунюк, биологическое оружие, это привезенные сотни тысяч заробитчан из очагов эпидемий без обсервации.. А тебе попы на мозоль наступили.Ты так не нервничай, скоро твою АЭС отключат, и энергию будут в рашке покупать. И персонал АЭС пойдет на биржу труда. И в этом попов обвинять будешь ?
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29.04.2020 00:47 Ответить
Привезли заробітчани та зубожілі туристи, а попи на роздачі стоять.
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29.04.2020 01:09 Ответить
кароче бога нема или он аллах ковида
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29.04.2020 02:55 Ответить
Священник, який таємно правив служби вдома, помер від COVID-19 на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 8572
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29.04.2020 06:38 Ответить
Приставился и явился к Сталину в ад.
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29.04.2020 06:50 Ответить
Як зупинити діяльність московської агентури в рясах в Україні? Вони досі продовжують окупацію найбільших святинь України: Києво-Печерську, Почаївську і Свято-Успенську Святогірську лаври - найсвятіші місця України. ПІДПИСУЙТЕ ПЕТИЦІЮ: Припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України (ПЦУ). https://petition.president.gov.ua/petition/92966
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29.04.2020 07:09 Ответить
Кажіть прямо : сдох московський піп з МПвУ . Який він в сраці священник ? Обичний піп , паскуда гундяєвська . Для чого оце виляти ? Ато люди не знають хто масово порушує карантин , збираючи натовпи вірунів .
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29.04.2020 07:53 Ответить
в общем, нехорошо вышло
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29.04.2020 08:08 Ответить
Навпаки,вийшло дуже гарно,тільки мало.
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29.04.2020 08:26 Ответить
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29.04.2020 11:58 Ответить
Середньовіччя, мракобєсіє. Спаситель такого не вчив !
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29.04.2020 08:15 Ответить
Сказано: "не спокушай Господа Бога твого"...
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29.04.2020 08:36 Ответить
Интересно, а задыхающиеся от вируса, в больницах или дома, прихожане этого попа, клянут только его, или и себя тоже, когда принимали решение променять безопасность на пятиминутное выслушивание невнятного бормотания у себя в доме и запах ладана?
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29.04.2020 08:56 Ответить
самогубці прагнуть довести, що коронавірус то є міф.
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29.04.2020 09:02 Ответить
Тайные службы!
Катакомбы Рима, млять!
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29.04.2020 19:08 Ответить
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