Священник, тайно проводивший службы на дому, умер от COVID-19 на Тернопольщине

Батюшка, не взирая на карантин, тайно проводил службы дома. С ним контактировали множество верующих, их сейчас проверяют на коронавирус.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Шумской РГА Виталий Кудлак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, священник скончался 27 апреля. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось.

"Отдельно хочу остановиться на одном из них. Это 55-летний мужчина из села Потуторов, который умер вчера. Он был священником одной из конфессий и, несмотря на карантин, действующий запрет, он проводил тайно службы в частном доме. Поэтому сегодня была проведена работа по выявлению широкого круга контактных лиц", - отметил Виталий Кудлак.

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Как уточнил чиновник, в районе по состоянию на 28 апреля зафиксировано 69 человек, зараженных новым коронавирусом COVID-19, из них три случая летальные.