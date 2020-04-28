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Новини Коронавірус і карантин
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Священник, який таємно правив служби вдома, помер від COVID-19 на Тернопільщині

Священник, який таємно правив служби вдома, помер від COVID-19 на Тернопільщині

Священник попри карантин таємно правив служби вдома. З ним контактували безліч віруючих, їх зараз перевіряють на коронавірус.

Про це повідомив у Фейсбуці глава Шумської РДА Віталій Кудлак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, священник помер 27 квітня. Його госпіталізували в лікарню у важкому стані. Незважаючи на спроби лікарів, врятувати його не вдалося.

"Окремо хочу зупинитися на одному з них. Це 55-річний чоловік із села Потуторів, який помер вчора. Він був священником однієї з конфесій і, незважаючи на карантин, існуючу заборону, він проводив таємно служби в приватному помешканні. Тому сьогодні була проведена робота з виявлення широкого кола контактних осіб", - зазначив Віталій Кудлак.

Як уточнив чиновник, в районі станом на 28 квітня зафіксовано 69 осіб, заражених новим коронавірусом COVID-19, з них три випадки летальні.

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Автор: 

карантин (18172) священник (159) смерть (6779) церква (701) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (606)


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Топ коментарі
+18
Жадность фраера сгубила.
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28.04.2020 23:39 Відповісти
+18
"УПЦ МП" ФСБ служит.
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28.04.2020 23:56 Відповісти
+12
- Дед у меня здоровый был - подковы гнул, гвозди в узел закручивал, веники ломал... В общем, вредил, как мог, нашему колхозу.
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28.04.2020 23:44 Відповісти
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Супрунюк, биологическое оружие, это привезенные сотни тысяч заробитчан из очагов эпидемий без обсервации.. А тебе попы на мозоль наступили.Ты так не нервничай, скоро твою АЭС отключат, и энергию будут в рашке покупать. И персонал АЭС пойдет на биржу труда. И в этом попов обвинять будешь ?
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29.04.2020 00:47 Відповісти
Привезли заробітчани та зубожілі туристи, а попи на роздачі стоять.
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29.04.2020 01:09 Відповісти
кароче бога нема или он аллах ковида
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29.04.2020 02:55 Відповісти
Священник, який таємно правив служби вдома, помер від COVID-19 на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 8572
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29.04.2020 06:38 Відповісти
Приставился и явился к Сталину в ад.
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29.04.2020 06:50 Відповісти
Як зупинити діяльність московської агентури в рясах в Україні? Вони досі продовжують окупацію найбільших святинь України: Києво-Печерську, Почаївську і Свято-Успенську Святогірську лаври - найсвятіші місця України. ПІДПИСУЙТЕ ПЕТИЦІЮ: Припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України (ПЦУ). https://petition.president.gov.ua/petition/92966
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29.04.2020 07:09 Відповісти
Кажіть прямо : сдох московський піп з МПвУ . Який він в сраці священник ? Обичний піп , паскуда гундяєвська . Для чого оце виляти ? Ато люди не знають хто масово порушує карантин , збираючи натовпи вірунів .
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29.04.2020 07:53 Відповісти
в общем, нехорошо вышло
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29.04.2020 08:08 Відповісти
Навпаки,вийшло дуже гарно,тільки мало.
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29.04.2020 08:26 Відповісти
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29.04.2020 11:58 Відповісти
Середньовіччя, мракобєсіє. Спаситель такого не вчив !
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29.04.2020 08:15 Відповісти
Сказано: "не спокушай Господа Бога твого"...
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29.04.2020 08:36 Відповісти
Интересно, а задыхающиеся от вируса, в больницах или дома, прихожане этого попа, клянут только его, или и себя тоже, когда принимали решение променять безопасность на пятиминутное выслушивание невнятного бормотания у себя в доме и запах ладана?
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29.04.2020 08:56 Відповісти
самогубці прагнуть довести, що коронавірус то є міф.
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29.04.2020 09:02 Відповісти
Тайные службы!
Катакомбы Рима, млять!
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29.04.2020 19:08 Відповісти
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