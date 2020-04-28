Священник, який таємно правив служби вдома, помер від COVID-19 на Тернопільщині

Священник попри карантин таємно правив служби вдома. З ним контактували безліч віруючих, їх зараз перевіряють на коронавірус.

Про це повідомив у Фейсбуці глава Шумської РДА Віталій Кудлак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, священник помер 27 квітня. Його госпіталізували в лікарню у важкому стані. Незважаючи на спроби лікарів, врятувати його не вдалося.

"Окремо хочу зупинитися на одному з них. Це 55-річний чоловік із села Потуторів, який помер вчора. Він був священником однієї з конфесій і, незважаючи на карантин, існуючу заборону, він проводив таємно служби в приватному помешканні. Тому сьогодні була проведена робота з виявлення широкого кола контактних осіб", - зазначив Віталій Кудлак.

Як уточнив чиновник, в районі станом на 28 квітня зафіксовано 69 осіб, заражених новим коронавірусом COVID-19, з них три випадки летальні.

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