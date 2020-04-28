Груша - настоящая, вместо скакалки - шнур от ноутбука, - Кличко показал, как разминается на карантине. ВИДЕО

Глава КГГА Виталий Кличко записал ролик о том, как тренируется, не отходя от рабочего места.

Видео опубликовано на странице мэра в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

На нем Виталий Кличко прыгает через шнур для зарядки ноутбука, как через скакалку, отжимается и бьет грушу.

"Друзья! Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "снаряжением" :-)))", — написал Кличко.

Читайте также: COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском и Дарницком районах. КАРТА