В США уже более 1 млн заболевших COVID-19

В Соединенных Штатах во вторник зафиксировали более 1 млн человек, заболевших коронавирусной болезнью. На США приходится 1/3 всех случаев заолевания COVID-19 в мире.

Об этом свидетельствуют данные, собранные Медицинским университетом имени Джона Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по официальной статистике, в Соединенных Штатах зафиксировано уже 1 010 717 заболевших. При этом 115 003 человека выздоровели от коронавируса, 58 126 умерли.

Наиболее тяжелая ситуация продолжает сохраняться в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Иллинойс.

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Всего в мире зафиксировано более 3 098 391 случаев заболевания коронавирусом. Лидирующие позиции занимают Соединенные Штаты, Испания, Италия, Франция, Великобритания и Германия.