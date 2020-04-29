В США уже более 1 млн заболевших COVID-19
В Соединенных Штатах во вторник зафиксировали более 1 млн человек, заболевших коронавирусной болезнью. На США приходится 1/3 всех случаев заолевания COVID-19 в мире.
Об этом свидетельствуют данные, собранные Медицинским университетом имени Джона Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по официальной статистике, в Соединенных Штатах зафиксировано уже 1 010 717 заболевших. При этом 115 003 человека выздоровели от коронавируса, 58 126 умерли.
Наиболее тяжелая ситуация продолжает сохраняться в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Иллинойс.
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Всего в мире зафиксировано более 3 098 391 случаев заболевания коронавирусом. Лидирующие позиции занимают Соединенные Штаты, Испания, Италия, Франция, Великобритания и Германия.
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и все читали конституцию, и срать хотели на правила. вот результат.
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Работа обычного сезонного гриппа в Америке осень2017- весна 2018
61000 покойников за полгода, 45 миллионов заболевших.
Не морочьте мне голову
Общая смертность за год с 13.04.2019 по 12.04.2020 составляет
2.824.700 случаев.
За аналогичный период 13.04.2017-12.04.2018 -
2.829.850 случаев.
То есть на 5000 больше. А если учитывать лишний день в високосный 2020-й год, ситуация была примерно на 13000 смертей хуже, чем сейчас (средняя смертность в день по всем штатам примерно 7700).
Смертность от обычных причин можно считать практически постоянной. Соответственно повышенную смертность в осенне-зимне-весенний период можно приписывать очередному сезонному гриппу.
Наиболее адекватный расчет годовой смертности - от лета до лета (от минимума смертности до минимума). За период 01.07.2017-30.06.2018 общая смертность составила 2.831.600 случаев.
Чтобы перейти этот рубеж в 2019/2020, в мае И в июне должны умирать по 54.500 человек в неделю. Что заметно больше, чем среднее за год (включая низкую смертность летом).
Так что уже можно сделать прогноз: в штатах целиком, смертность в 2019/2020 (01.07.19-30.06.20) будет ниже, чем за аналогичный период 2017/2018. В полном соответствии с данными по Швеции, где - вот ведь засада - в 2020-м фактически не вводили никакой карантин, а смертность тоже ниже, чем в сезон 2017/2018.
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Считаю я очень неплохо.
В отличие от тебя.
При этом пользуюсь официальными данными.
В отличие от тебя.
И считать- моя профессия .
В отличие от тебя.
За что мне очень хорошо платят.
В отличие от тебя.