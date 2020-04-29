У США вже понад 1 млн хворих на COVID-19

У Сполучених Штатах у вівторок було зафіксовано понад 1 млн осіб, хворих на коронавірусну хворобу. На США припадає 1/3 всіх випадків захворювання на COVID-19 у світі.

Про це свідчать дані, зібрані Медичним університетом імені Джона Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за офіційною статистикою, в Сполучених Штатах зафіксовано вже 1 010 717 хворих. Водночас 115 003 людини одужали від коронавірусу, 58 126 померли.

Найбільш важка ситуація продовжує зберігатися в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Мічиган, Іллінойс.

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Загалом у світі зафіксовано 3 098 391 випадок захворювання на коронавірус. Лідирують Сполучені Штати, Іспанія, Італія, Франція, Велика Британія та Німеччина.