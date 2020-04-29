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Новини Коронавірус і карантин
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У США вже понад 1 млн хворих на COVID-19

У США вже понад 1 млн хворих на COVID-19

У Сполучених Штатах у вівторок було зафіксовано понад 1 млн осіб, хворих на коронавірусну хворобу. На США припадає 1/3 всіх випадків захворювання на COVID-19 у світі.

Про це свідчать дані, зібрані Медичним університетом імені Джона Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за офіційною статистикою, в Сполучених Штатах зафіксовано вже 1 010 717 хворих. Водночас 115 003 людини одужали від коронавірусу, 58 126 померли.

Найбільш важка ситуація продовжує зберігатися в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Мічиган, Іллінойс.

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Загалом у світі зафіксовано 3 098 391 випадок захворювання на коронавірус. Лідирують Сполучені Штати, Іспанія, Італія, Франція, Велика Британія та Німеччина.

Автор: 

карантин (18172) США (23449) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Это фсё фейк! Вирус придумали масоны! Доллары это только бумажки! Золотой миллиард! Прививки нас убивают!
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29.04.2020 01:00 Відповісти
+3
То то братаны наши северные затанцевали---прочитав что там уже миллион приболел. Зря конечно. Надо было америкосам написать что заболевшим у них, по 1 литру спирта выдают в день, маски промывать мол. Тут бы посмеялись уже в сторону севера!
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29.04.2020 00:53 Відповісти
+3
Больше паники. Надо что бы новостей 10 вподряд про короновирус было))).
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29.04.2020 01:05 Відповісти
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Видимо свобода личности превыше разумных мер защиты...
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29.04.2020 00:52 Відповісти
Больше паники. Надо что бы новостей 10 вподряд про короновирус было))).
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29.04.2020 01:05 Відповісти
Так они, похоже, не паникуют, 58 тысяч положили за свободу, ведь свобода должна время от времени окропляться кровью патриотов...
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29.04.2020 01:10 Відповісти
Для меня свобода личности превыше разумных мер защиты...
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29.04.2020 01:39 Відповісти
А я выбираю, если во мне уже сидит эта зараз, не заразить других людей.
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29.04.2020 01:59 Відповісти
То то братаны наши северные затанцевали---прочитав что там уже миллион приболел. Зря конечно. Надо было америкосам написать что заболевшим у них, по 1 литру спирта выдают в день, маски промывать мол. Тут бы посмеялись уже в сторону севера!
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29.04.2020 00:53 Відповісти
Так это надо отметить! Тем, у кого другого повода нет...
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29.04.2020 00:57 Відповісти
концентрация пипла на улице ньюйорка 4-5 чел на кв метр. и все не привитые. ни от чего.
и все читали конституцию, и срать хотели на правила. вот результат.
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29.04.2020 00:59 Відповісти
Это фсё фейк! Вирус придумали масоны! Доллары это только бумажки! Золотой миллиард! Прививки нас убивают!
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29.04.2020 01:00 Відповісти
За всем стоят аннунаки и рептилоиды с Ротшильдом и Соросом. Но это лишь веархушка айсберга
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29.04.2020 01:04 Відповісти
больший фейк это https://censor.net/user/383679, анонимный *********. Ты наверное историю плохо изучал в школе? По ходу лечись иди, только не от вируса, к психиатру, у тебя шизофрения
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29.04.2020 01:30 Відповісти
Сарказм понимаешь?
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29.04.2020 01:55 Відповісти
я лаконичен и многие в том числе, не время разводить сарказм, плохо заканчиваться
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30.04.2020 22:47 Відповісти
идеальная статься для секты свидетелей Ковида-19
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29.04.2020 01:07 Відповісти
антипрививочник?
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29.04.2020 01:17 Відповісти
А кто же спорит, вот истинная православная секта - кремлёвская в Украине этой секте свидетелей Ковида-19 не верит, как и ты
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29.04.2020 01:17 Відповісти
Молодец Трамп. Всем на работу, карантин зло? Получишь орден от *****.
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29.04.2020 01:14 Відповісти
конечно, люди сами хотят работать.Хлебушек ты им не принесешь. А врачи пусть лечать онкологию как и раньше лечили. Пусть смотрт нормально за престарелыми домами, а то кинули там дедушек и бабушек на произвол судьбы. вот и смерти
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29.04.2020 01:23 Відповісти
Иди валежник собирай в дом старушек.Бо много американских дедушек и бабушек,в Замоскворечье доживают свой век,за счёт скрепоносных,бо дешевле чем в Штатах
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29.04.2020 01:42 Відповісти
вор тоже кричит - держи вора. так и ты я смотрю с такой тактикой
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29.04.2020 01:45 Відповісти
Вор в Кремле.Ты же с Мордора?Так знай,що за ваш счёт много престарелых домов для амеров.Тогда, когда ваши старики в окна выпрыгивают от онкоболей
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29.04.2020 01:47 Відповісти
Я з України взагалі-то! чи для тебе Україна це мордор? ти сам звідки?
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29.04.2020 01:53 Відповісти
Та по флагу не видно,що з Украины,це по перше.По друге призвище Шухевич не твое.А такие громкие призвища берут тролли....З Украины он!Так Матвиенко и пол мордовського правительства с Украины не говоря о Хрущёве и т.п...Крым чей?
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29.04.2020 02:06 Відповісти
Валентина Матвиенко хороший пример,современных янычар
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29.04.2020 07:49 Відповісти
с этого миллиона походу 800 тысяч дома сидят
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29.04.2020 01:25 Відповісти
В Рахе столько же
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29.04.2020 01:36 Відповісти
The overall burden of influenza for the 2017-2018 season was an estimated 45 million influenza illnesses, 21 million influenza-associated medical visits, 810,000 influenza-related hospitalizations, and 61,000 influenza-associated deaths

----------
Работа обычного сезонного гриппа в Америке осень2017- весна 2018
61000 покойников за полгода, 45 миллионов заболевших.
Не морочьте мне голову
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29.04.2020 01:56 Відповісти
и это еще тесты тогда не брали во всех подряд. если б еще тесты на грипп делали было б 200 тысяч смертей
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29.04.2020 02:11 Відповісти
Что статист, опять 6 месяцев осень-весна сравниваешь с одним апрелем? Не надоело чушь писать? 6 месяцев-61000 покойников на 45 млн в 17-18 г. и ОДИН АПРЕЛЬ 2020- 59000 покойников на 1 млн заражённых. И это можно сравнить с обычным гриппом? ОДИН МЕСЯЦ и 59000 покойников. У Вас всё нормально с математикой, в школу ходили?
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29.04.2020 03:35 Відповісти
Судя по данным с официального американского сайта CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ситуация в целом в USA в сезон 2017/2018 была заметно хуже, чем сейчас. Данные за последнюю неделю 2020-го я не учитывал, как сильно оптимистичные и/или неполные.

Общая смертность за год с 13.04.2019 по 12.04.2020 составляет
2.824.700 случаев.
За аналогичный период 13.04.2017-12.04.2018 -
2.829.850 случаев.
То есть на 5000 больше. А если учитывать лишний день в високосный 2020-й год, ситуация была примерно на 13000 смертей хуже, чем сейчас (средняя смертность в день по всем штатам примерно 7700).
Смертность от обычных причин можно считать практически постоянной. Соответственно повышенную смертность в осенне-зимне-весенний период можно приписывать очередному сезонному гриппу.

Наиболее адекватный расчет годовой смертности - от лета до лета (от минимума смертности до минимума). За период 01.07.2017-30.06.2018 общая смертность составила 2.831.600 случаев.
Чтобы перейти этот рубеж в 2019/2020, в мае И в июне должны умирать по 54.500 человек в неделю. Что заметно больше, чем среднее за год (включая низкую смертность летом).

Так что уже можно сделать прогноз: в штатах целиком, смертность в 2019/2020 (01.07.19-30.06.20) будет ниже, чем за аналогичный период 2017/2018. В полном соответствии с данными по Швеции, где - вот ведь засада - в 2020-м фактически не вводили никакой карантин, а смертность тоже ниже, чем в сезон 2017/2018.

------------
Считаю я очень неплохо.
В отличие от тебя.
При этом пользуюсь официальными данными.
В отличие от тебя.
И считать- моя профессия .
В отличие от тебя.
За что мне очень хорошо платят.
В отличие от тебя.
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29.04.2020 16:13 Відповісти
Америке капец. Костлявая рука Доктора Смерть Супрун дотянулась до американской медицины. И это вы еще их госдолг не видели!
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29.04.2020 02:58 Відповісти
Не знаю як там в Америці але в Чікаго все біль менш спокійно
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29.04.2020 03:07 Відповісти
В Америці просто ідіотів-імпічників найбільше в світі-зграями бігають з різнокольоровими транспарантами навколо своїх гендерних туалетів,заразу розносячи, бризгаючи слюною.Правда,і до якоїсь боротьби за свободу лайливі байдануті мають таке ж відношення,як пустельні шакали до каравану,але що поробиш-природний відбір ще ніхто не відміняв.
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29.04.2020 03:36 Відповісти
Vsio verno. Pri 6 millionah protestiorovannyh.
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29.04.2020 07:12 Відповісти
Трамп мог еще посоветовать не только колоться моющими средствами но и пить стекломой (может более эффективно помогло бы), к слову может по тому на Раше так мало заразившихся они его постоянно употребляют.
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29.04.2020 08:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B0iOEzVeJsY
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29.04.2020 09:21 Відповісти
 
 