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Новости Коронавирус и карантин
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СИЗО переполнены, условия содержания в период карантина ухудшились, - Офис Генпрокурора

СИЗО переполнены, условия содержания в период карантина ухудшились, - Офис Генпрокурора

В учреждениях предварительного заключения содержится около 20 тысяч человек. Только за последний месяц из-за введения Минюстом ограничительных карантинных мероприятий и запрета на этапирование, их количество увеличилось почти на 1 тыс. человек. Следствием этого является превышение лимита наполняемости в следственных изоляторах и ухудшение условий содержания заключенных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным прокуратуры, количество осужденных, приговоры в отношении которых вступили в законную силу, но они вынуждены находиться в СИЗО, превышает 2,2 тысячи человек, четверть из них - транзитные. Больше всего их в Днепровском УИН №4 и Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Такое скопление людей с ослабленным иммунитетом и наличием хронических заболеваний в условиях изоляции является риском распространения опасной инфекционной болезни COVID-19. Это касается не только заключенных, но и персонала.

Проблема увеличения количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах также является результатом несоблюдения разумных сроков судебного разбирательства и содержания людей под стражей. Возникла она не сегодня, но особенно остро стоит сейчас из-за запрета перемещения между местами несвободы. Несмотря на распространенное применение альтернативных мер, таких как личное обязательство, личное поручительство, залог и домашний арест, количество лиц, содержащихся под стражей, в течение прошлых лет не уменьшается.

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Сейчас в учреждениях предварительного заключения содержатся под стражей от 1 до 5 лет почти 5 тысяч человек. Более 5 лет в следственных изоляторах Житомирской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областей содержится более 100 заключенных, окончательных решений в отношении которых судами до сих пор не вынесено. Например, в Харьковском СИЗО подозреваемый в убийстве находится с 2007 года.

Офис Генерального прокурора проинформировал по этому поводу Верховный суд для принятия соответствующих мер по соблюдению прав и свобод заключенных, а также разумности сроков судебного разбирательства.

карантин (16729) СИЗО (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+4
так багато приміщень - тюрем готують на продаж. і тут пишуть нема де сидіти затриманим . з головою у них проблеми
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29.04.2020 09:43 Ответить
+3
Например, в Харьковском СИЗО подозреваемый в убийстве находится с 2007 года. - цитата

нормально????? это нормально???? 13 лет он сидит за недоказанную вину...афигеть!!!!!!
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29.04.2020 09:29 Ответить
+2
Боюся навіть подумати скільки ще прийдеться "сидіти" фігурантам справи Шеремета
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29.04.2020 10:03 Ответить
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Например, в Харьковском СИЗО подозреваемый в убийстве находится с 2007 года. - цитата

нормально????? это нормально???? 13 лет он сидит за недоказанную вину...афигеть!!!!!!
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29.04.2020 09:29 Ответить
не смешно..
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29.04.2020 09:32 Ответить
та не то что "не смешно"...а вообще не реально и преступно, по отношению к этому бедолаге (даже если он виновен - докажите - осудите - накажите) но так...без нифига сидеть ... 13 ???
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29.04.2020 09:51 Ответить
а потом окажется, что то было превышение самообороны и надо было отсидеть лет 5 )
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29.04.2020 10:48 Ответить
а так как в СИЗО год за два (по савченке...ну если не отменили ) по выходит уже 26 лет ....
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29.04.2020 10:53 Ответить
Боюся навіть подумати скільки ще прийдеться "сидіти" фігурантам справи Шеремета
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29.04.2020 10:03 Ответить
я теж...відігнав від себе цю думку... (не хочеться її матеріалізувати)
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29.04.2020 10:09 Ответить
И сколько придется им компенсировать по еспч
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29.04.2020 10:54 Ответить
президент не проголошуе амністію,коли в усіх державах світу в звязку з епідеміею провели амністії в імя гуманності і честі нашому ці чесноти не знайомі,переповнені сізо тюрми забиті патріотами ветеранами ато оос ,піар з цих дій не великий ,а гуманність на хліб не намаже
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29.04.2020 09:43 Ответить
так багато приміщень - тюрем готують на продаж. і тут пишуть нема де сидіти затриманим . з головою у них проблеми
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29.04.2020 09:43 Ответить
Все деньги на содержание украдены бандой 💩🤢🎪🤡 кАломоя. , зачем вообще ,какое-то правосудие ? Грабь ,насилуй ,убивай - тебе за это ничего не будет ?
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29.04.2020 09:52 Ответить
 
 