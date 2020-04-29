СИЗО переполнены, условия содержания в период карантина ухудшились, - Офис Генпрокурора

В учреждениях предварительного заключения содержится около 20 тысяч человек. Только за последний месяц из-за введения Минюстом ограничительных карантинных мероприятий и запрета на этапирование, их количество увеличилось почти на 1 тыс. человек. Следствием этого является превышение лимита наполняемости в следственных изоляторах и ухудшение условий содержания заключенных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным прокуратуры, количество осужденных, приговоры в отношении которых вступили в законную силу, но они вынуждены находиться в СИЗО, превышает 2,2 тысячи человек, четверть из них - транзитные. Больше всего их в Днепровском УИН №4 и Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Такое скопление людей с ослабленным иммунитетом и наличием хронических заболеваний в условиях изоляции является риском распространения опасной инфекционной болезни COVID-19. Это касается не только заключенных, но и персонала.

Проблема увеличения количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах также является результатом несоблюдения разумных сроков судебного разбирательства и содержания людей под стражей. Возникла она не сегодня, но особенно остро стоит сейчас из-за запрета перемещения между местами несвободы. Несмотря на распространенное применение альтернативных мер, таких как личное обязательство, личное поручительство, залог и домашний арест, количество лиц, содержащихся под стражей, в течение прошлых лет не уменьшается.

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Сейчас в учреждениях предварительного заключения содержатся под стражей от 1 до 5 лет почти 5 тысяч человек. Более 5 лет в следственных изоляторах Житомирской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областей содержится более 100 заключенных, окончательных решений в отношении которых судами до сих пор не вынесено. Например, в Харьковском СИЗО подозреваемый в убийстве находится с 2007 года.

Офис Генерального прокурора проинформировал по этому поводу Верховный суд для принятия соответствующих мер по соблюдению прав и свобод заключенных, а также разумности сроков судебного разбирательства.