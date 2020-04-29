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Новини Коронавірус і карантин
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СІЗО переповнені, умови утримання в період карантину погіршилися, - Офіс Генпрокурора

СІЗО переповнені, умови утримання в період карантину погіршилися, - Офіс Генпрокурора

В установах попереднього ув'язнення міститься близько 20 тисяч осіб. Тільки за останній місяць через запровадження Мін'юстом обмежувальних карантинних заходів і заборони на етапування, їхня кількість збільшилася майже на 1 тис. осіб. Наслідком цього є перевищення ліміту наповнюваності в слідчих ізоляторах і погіршення умов утримання ув'язнених.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними прокуратури, кількість засуджених, вироки щодо яких набули чинності, але вони змушені перебувати в СІЗО, перевищує 2,2 тисячі осіб, чверть з них - транзитні. Найбільше їх у Дніпровській УВП №4 і Лук'янівському СІЗО в Києві.

Таке скупчення людей з ослабленим імунітетом і наявністю хронічних захворювань в умовах ізоляції є ризиком поширення небезпечної інфекційної хвороби COVID-19. Це стосується не тільки ув'язнених, а й персоналу.

Проблема збільшення кількості осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах, також є результатом недотримання розумних строків судового розгляду і тримання людей під вартою. Виникла вона не сьогодні, але особливо гостро стоїть зараз через заборону переміщення між місцями несвободи. Незважаючи на поширене застосування альтернативних заходів, таких як особисте зобов'язання, особиста порука, застава і домашній арешт, кількість осіб, які утримуються під вартою, протягом минулих років не зменшується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні COVID-19 виявлено у двох заарештованих, які перебувають у СІЗО, і 4 співробітників кримінально-виконавчої служби. ІНФОГРАФІКА

Зараз в установах попереднього ув'язнення перебувають під вартою від 1 до 5 років майже 5 тисяч осіб. Понад 5 років у слідчих ізоляторах Житомирської, Донецької, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей перебуває більш як 100 ув'язнених, остаточних рішень щодо яких судами досі не ухвалено. Наприклад, в Харківському СІЗО підозрюваний у вбивстві перебуває з 2007 року.

Офіс Генерального прокурора поінформував з цього приводу Верховний суд для ухвалення відповідних заходів щодо дотримання прав і свобод ув'язнених, а також розумності строків судового розгляду.

Автор: 

карантин (18172) СІЗО (728) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+4
так багато приміщень - тюрем готують на продаж. і тут пишуть нема де сидіти затриманим . з головою у них проблеми
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29.04.2020 09:43 Відповісти
+3
Например, в Харьковском СИЗО подозреваемый в убийстве находится с 2007 года. - цитата

нормально????? это нормально???? 13 лет он сидит за недоказанную вину...афигеть!!!!!!
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29.04.2020 09:29 Відповісти
+2
Боюся навіть подумати скільки ще прийдеться "сидіти" фігурантам справи Шеремета
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29.04.2020 10:03 Відповісти
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Например, в Харьковском СИЗО подозреваемый в убийстве находится с 2007 года. - цитата

нормально????? это нормально???? 13 лет он сидит за недоказанную вину...афигеть!!!!!!
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29.04.2020 09:29 Відповісти
не смешно..
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29.04.2020 09:32 Відповісти
та не то что "не смешно"...а вообще не реально и преступно, по отношению к этому бедолаге (даже если он виновен - докажите - осудите - накажите) но так...без нифига сидеть ... 13 ???
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29.04.2020 09:51 Відповісти
а потом окажется, что то было превышение самообороны и надо было отсидеть лет 5 )
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29.04.2020 10:48 Відповісти
а так как в СИЗО год за два (по савченке...ну если не отменили ) по выходит уже 26 лет ....
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29.04.2020 10:53 Відповісти
Боюся навіть подумати скільки ще прийдеться "сидіти" фігурантам справи Шеремета
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29.04.2020 10:03 Відповісти
я теж...відігнав від себе цю думку... (не хочеться її матеріалізувати)
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29.04.2020 10:09 Відповісти
И сколько придется им компенсировать по еспч
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29.04.2020 10:54 Відповісти
президент не проголошуе амністію,коли в усіх державах світу в звязку з епідеміею провели амністії в імя гуманності і честі нашому ці чесноти не знайомі,переповнені сізо тюрми забиті патріотами ветеранами ато оос ,піар з цих дій не великий ,а гуманність на хліб не намаже
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29.04.2020 09:43 Відповісти
так багато приміщень - тюрем готують на продаж. і тут пишуть нема де сидіти затриманим . з головою у них проблеми
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29.04.2020 09:43 Відповісти
Все деньги на содержание украдены бандой 💩🤢🎪🤡 кАломоя. , зачем вообще ,какое-то правосудие ? Грабь ,насилуй ,убивай - тебе за это ничего не будет ?
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29.04.2020 09:52 Відповісти
 
 