СІЗО переповнені, умови утримання в період карантину погіршилися, - Офіс Генпрокурора

В установах попереднього ув'язнення міститься близько 20 тисяч осіб. Тільки за останній місяць через запровадження Мін'юстом обмежувальних карантинних заходів і заборони на етапування, їхня кількість збільшилася майже на 1 тис. осіб. Наслідком цього є перевищення ліміту наповнюваності в слідчих ізоляторах і погіршення умов утримання ув'язнених.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними прокуратури, кількість засуджених, вироки щодо яких набули чинності, але вони змушені перебувати в СІЗО, перевищує 2,2 тисячі осіб, чверть з них - транзитні. Найбільше їх у Дніпровській УВП №4 і Лук'янівському СІЗО в Києві.

Таке скупчення людей з ослабленим імунітетом і наявністю хронічних захворювань в умовах ізоляції є ризиком поширення небезпечної інфекційної хвороби COVID-19. Це стосується не тільки ув'язнених, а й персоналу.

Проблема збільшення кількості осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах, також є результатом недотримання розумних строків судового розгляду і тримання людей під вартою. Виникла вона не сьогодні, але особливо гостро стоїть зараз через заборону переміщення між місцями несвободи. Незважаючи на поширене застосування альтернативних заходів, таких як особисте зобов'язання, особиста порука, застава і домашній арешт, кількість осіб, які утримуються під вартою, протягом минулих років не зменшується.

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Зараз в установах попереднього ув'язнення перебувають під вартою від 1 до 5 років майже 5 тисяч осіб. Понад 5 років у слідчих ізоляторах Житомирської, Донецької, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей перебуває більш як 100 ув'язнених, остаточних рішень щодо яких судами досі не ухвалено. Наприклад, в Харківському СІЗО підозрюваний у вбивстві перебуває з 2007 року.

Офіс Генерального прокурора поінформував з цього приводу Верховний суд для ухвалення відповідних заходів щодо дотримання прав і свобод ув'язнених, а також розумності строків судового розгляду.