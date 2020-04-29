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Профильный комитет Рады отправил на доработку Программу деятельности Кабмина Шмыгаля
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение отправить на доработку Программу деятельности правительства Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
За соответствующее решение на онлайн-заседании комитета в среду проголосовали 13 народных депутатов (12 воздержалось) из 32 члена комитета.
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Кстати, Шмыгаль - это "новое лицо", или нет ? По спискам какой партии он избирался, и в чём заключалась программа этой партии год назад ?