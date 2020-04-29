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Новости Новый Кабмин
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Профильный комитет Рады отправил на доработку Программу деятельности Кабмина Шмыгаля

Профильный комитет Рады отправил на доработку Программу деятельности Кабмина Шмыгаля

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение отправить на доработку Программу деятельности правительства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За соответствующее решение на онлайн-заседании комитета в среду проголосовали 13 народных депутатов (12 воздержалось) из 32 члена комитета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

ВР (29287) Кабмин (14035)


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І цей Кабмін катається на самокатах?
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29.04.2020 11:35 Ответить
Нет. У них ничего нет - ни программы, ни самоката.
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29.04.2020 11:37 Ответить
Якщо у Бубачки в голові пусто, то і кабміни будуть такими.
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29.04.2020 11:39 Ответить
A oн вообще жив ? На публике появляется только "некто", с маской на физиономии. Живьём его давно никто не видел.
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29.04.2020 11:41 Ответить
A шо такое ? У них разве программы нет ? Обычно делается так: политическая партия идёт на выборы с программой, а если побеждает на выборах - то реализует свою программу.
Кстати, Шмыгаль - это "новое лицо", или нет ? По спискам какой партии он избирался, и в чём заключалась программа этой партии год назад ?
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29.04.2020 11:36 Ответить
У НИХ ПРОГРАМА ЯК У ЯШИ АРТИЛЕРИСТА . ІЗ ФІЛЬМА ВЕСІЛЛЯ В МАЛИНІВЦІ , ЩОБ ПОСАДА ДЕ НІЧОГО НЕ РОБИТИ.
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29.04.2020 11:57 Ответить
Бенькины шестерки зарубили программу шестерок ахметки - как весело им там.
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29.04.2020 11:39 Ответить
Профильный комитет Рады отправил на доработку Программу деятельности Кабмина Шмыгаля - Цензор.НЕТ 7552
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29.04.2020 11:41 Ответить
 
 