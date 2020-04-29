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Профільний комітет Ради відправив на доопрацювання Програму діяльності Кабміну Шмигаля
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За відповідне рішення на онлайн-засіданні комітету в середу проголосували 13 народних депутатів (12 утрималися) із 32 членів комітету.
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Кстати, Шмыгаль - это "новое лицо", или нет ? По спискам какой партии он избирался, и в чём заключалась программа этой партии год назад ?