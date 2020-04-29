УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7927 відвідувачів онлайн
Новини Новий Кабмін
755 8

Профільний комітет Ради відправив на доопрацювання Програму діяльності Кабміну Шмигаля

Профільний комітет Ради відправив на доопрацювання Програму діяльності Кабміну Шмигаля

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За відповідне рішення на онлайн-засіданні комітету в середу проголосували 13 народних депутатів (12 утрималися) із 32 членів комітету.

Також читайте: Уряд має доопрацювати проєкт Програми діяльності Кабміну в частині нацбезпеки і оборони, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

ВР (15050) Кабмін (14154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І цей Кабмін катається на самокатах?
показати весь коментар
29.04.2020 11:35 Відповісти
Нет. У них ничего нет - ни программы, ни самоката.
показати весь коментар
29.04.2020 11:37 Відповісти
Якщо у Бубачки в голові пусто, то і кабміни будуть такими.
показати весь коментар
29.04.2020 11:39 Відповісти
A oн вообще жив ? На публике появляется только "некто", с маской на физиономии. Живьём его давно никто не видел.
показати весь коментар
29.04.2020 11:41 Відповісти
A шо такое ? У них разве программы нет ? Обычно делается так: политическая партия идёт на выборы с программой, а если побеждает на выборах - то реализует свою программу.
Кстати, Шмыгаль - это "новое лицо", или нет ? По спискам какой партии он избирался, и в чём заключалась программа этой партии год назад ?
показати весь коментар
29.04.2020 11:36 Відповісти
У НИХ ПРОГРАМА ЯК У ЯШИ АРТИЛЕРИСТА . ІЗ ФІЛЬМА ВЕСІЛЛЯ В МАЛИНІВЦІ , ЩОБ ПОСАДА ДЕ НІЧОГО НЕ РОБИТИ.
показати весь коментар
29.04.2020 11:57 Відповісти
Бенькины шестерки зарубили программу шестерок ахметки - как весело им там.
показати весь коментар
29.04.2020 11:39 Відповісти
Профильный комитет Рады отправил на доработку Программу деятельности Кабмина Шмыгаля - Цензор.НЕТ 7552
показати весь коментар
29.04.2020 11:41 Відповісти
 
 