Профільний комітет Ради відправив на доопрацювання Програму діяльності Кабміну Шмигаля

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За відповідне рішення на онлайн-засіданні комітету в середу проголосували 13 народних депутатів (12 утрималися) із 32 членів комітету.

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