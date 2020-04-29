Снайпер оккупантов ранил украинского воина под Новомихайловкой: ВСУ ответили прицельным огнем

Сегодня, 29 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новомихайловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воин был доставлен в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.