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Новости Операция Объединенных сил
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Снайпер оккупантов ранил украинского воина под Новомихайловкой: ВСУ ответили прицельным огнем

Снайпер оккупантов ранил украинского воина под Новомихайловкой: ВСУ ответили прицельным огнем

Сегодня, 29 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новомихайловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воин был доставлен в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Читайте также: Один украинский воин погиб на Донбассе. Наемники РФ 17 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 152- и 122-мм артсистемы, минометы и вооружение БМП,- штаб

"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.

Снайпер оккупантов ранил украинского воина под Новомихайловкой: ВСУ ответили прицельным огнем 01

Донецкая область (10015) ВСУ (6700) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Одужання нашому захиснику
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29.04.2020 12:26 Ответить
+6
А чего наш Вовка больше ***** не звонит?
Осознал наконец то шо его развели как лоха?
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29.04.2020 12:35 Ответить
+4
Снайпера изловить, сперва на кол а апасля па кругу !
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29.04.2020 12:22 Ответить
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Снайпера изловить, сперва на кол а апасля па кругу !
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29.04.2020 12:22 Ответить
Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование...Это как?? Так он не ранен...так травма??
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29.04.2020 12:24 Ответить
Давай сюда, на Донбасс! собственной дупой ощутишь, это КАК!!!
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29.04.2020 12:35 Ответить
Это ты ихтамнетам из Московии стишок этот почитай. Он их касается.
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29.04.2020 13:03 Ответить
гАнтоша, ми в курсі який ти пі***
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29.04.2020 13:58 Ответить
Так, що бронік врятував.
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29.04.2020 13:57 Ответить
Одужання нашому захиснику
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29.04.2020 12:26 Ответить
А чего наш Вовка больше ***** не звонит?
Осознал наконец то шо его развели как лоха?
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29.04.2020 12:35 Ответить
Нее, еще не осознал, но стал что то подозревать...
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29.04.2020 12:36 Ответить
Одужання пораненному воїну України!!! смерть клятоц расії!!!!
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29.04.2020 12:44 Ответить
ну что ***** криворожская, уже прекратилстрелять?
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29.04.2020 12:52 Ответить
почему не испепелили позиции противника???
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29.04.2020 12:53 Ответить
до сих пор отвечали неприцельным?
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29.04.2020 13:14 Ответить
А тем временем:

Для разрешения конфликта в Донбассе Западу следует начать с Россией новый диалог о безопасности в Европе и пересмотреть политику санкций, считает брюссельская Международная кризисная группа. В документе также указывается на то, что Евросоюзу следует пересмотреть санкционный режим в отношении Москвы, "чтобы позволить снимать отдельные ограничения, если Россия будет способствовать настоящему прогрессу на пути к миру".

Потому аналитики ICG предлагают привязать снятие отдельных санкций к https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-12-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/a-52422946 конкретным шагам России. Примером могло бы быть предоставление РФ доступа к определенным рынкам капитала или к важным технологиям и услугам в нефтяном секторе, если Москве удастся заставить сепаратистов не перекрывать доступ наблюдателям ОБСЕ и придерживаться режима прекращения огня. В случае повторных нарушений, добавляют в ICG, Евросоюз может вновь ввести отмененные ограничения.

Впрочем, возвращение санкций требует отдельного решения Совета Евросоюза, которое единогласно должны будут поддержать все 27 стран-членов ЕС. В ответ на вопрос DW, насколько это реально, Ольга Оликер признала, что такое решение могут и не принять. При этом она добавила, что "сохранение единства относительно политики, которая не работает, является сомнительной победой".

И так далее, и тому подобное. https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-53266687

Зачем же Украина входит в эту группу? Кто-то что-то ждёт от них? Почему молчит украинский МИД?
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29.04.2020 13:19 Ответить
Что за хрень?
"Боевое травмирование" - это разве не контузия?
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29.04.2020 13:42 Ответить
Забій мяких тканин живота.
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29.04.2020 13:59 Ответить
Отак ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Снайпер окупантів поранив українського воїна під Новомихайлівкою: ЗСУ відповіли прицільним вогнем - Цензор.НЕТ 7878
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30.04.2020 00:06 Ответить
 
 