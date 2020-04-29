Снайпер оккупантов ранил украинского воина под Новомихайловкой: ВСУ ответили прицельным огнем
Сегодня, 29 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новомихайловка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воин был доставлен в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.
"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.
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Осознал наконец то шо его развели как лоха?
Для разрешения конфликта в Донбассе Западу следует начать с Россией новый диалог о безопасности в Европе и пересмотреть политику санкций, считает брюссельская Международная кризисная группа. В документе также указывается на то, что Евросоюзу следует пересмотреть санкционный режим в отношении Москвы, "чтобы позволить снимать отдельные ограничения, если Россия будет способствовать настоящему прогрессу на пути к миру".
Потому аналитики ICG предлагают привязать снятие отдельных санкций к https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-12-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/a-52422946 конкретным шагам России. Примером могло бы быть предоставление РФ доступа к определенным рынкам капитала или к важным технологиям и услугам в нефтяном секторе, если Москве удастся заставить сепаратистов не перекрывать доступ наблюдателям ОБСЕ и придерживаться режима прекращения огня. В случае повторных нарушений, добавляют в ICG, Евросоюз может вновь ввести отмененные ограничения.
Впрочем, возвращение санкций требует отдельного решения Совета Евросоюза, которое единогласно должны будут поддержать все 27 стран-членов ЕС. В ответ на вопрос DW, насколько это реально, Ольга Оликер признала, что такое решение могут и не принять. При этом она добавила, что "сохранение единства относительно политики, которая не работает, является сомнительной победой".
И так далее, и тому подобное. https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-53266687
Зачем же Украина входит в эту группу? Кто-то что-то ждёт от них? Почему молчит украинский МИД?
"Боевое травмирование" - это разве не контузия?