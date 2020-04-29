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Новости Коронавирус и карантин
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На майские выходные на Житомирщине усилят карантинные меры, - ОГА

На майские выходные на Житомирщине усилят карантинные меры, - ОГА

В Житомирской области с 1 по 3 мая усилят карантинные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"На период майских праздников с 13:00 1 мая до 06.00 4 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

В частности введены ограничения по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней.

Кроме того, усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1414)


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Какие "выходные" ? С чего вдруг? Что празднуем ?
То, что страна самая бедная в Европе ?
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29.04.2020 12:29 Ответить
а когда некто криклий заявил, что отпуска нужно планировать на вторую половину лета? это что? так у меня пытання. Отдохнуть от чего? От отдыха на карантине отдохнуть? Понежица в турцие и египти? Устали они. Сначала от вайны, потом устали от карантина. Арбайтен, черти!!!
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29.04.2020 12:47 Ответить
В Житомирской области с 1 по 3 мая усилят карантинные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса Источник: https://censor.net/n3192333

Клоуни зе! Поставте поліцейських коло кожного ставка. кожної річці, кожного лісу, а українці таки будуть віддихати на природі у перших числах травня !
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29.04.2020 12:30 Ответить
1 мая международный день тунеядцев. Имеем право на отдохнуть на природе на шашлыках
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29.04.2020 12:42 Ответить
Даже в тюрме нет изоляции! Куда дальше?На травневі вихідні на Житомирщині посилять карантинні заходи, - ОДА - Цензор.НЕТ 6653
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29.04.2020 13:07 Ответить
 
 