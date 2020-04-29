На майские выходные на Житомирщине усилят карантинные меры, - ОГА

В Житомирской области с 1 по 3 мая усилят карантинные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"На период майских праздников с 13:00 1 мая до 06.00 4 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

В частности введены ограничения по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней.

Кроме того, усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

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