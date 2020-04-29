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На травневі вихідні на Житомирщині посилять карантинні заходи, - ОДА
У Житомирській області з 1 по 3 травня посилять карантинні заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
"На період травневих свят з 13:00 1 травня до 06.00 4 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.
Зокрема запроваджено обмеження щодо пересування і перебування громадян в громадських місцях в період вихідних та святкових днів.
Крім того, посилено контроль поліцейськими і нацгвардійцями за дотриманням громадянами карантинних обмежень.
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То, что страна самая бедная в Европе ?
Клоуни зе! Поставте поліцейських коло кожного ставка. кожної річці, кожного лісу, а українці таки будуть віддихати на природі у перших числах травня !