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Новини Коронавірус і карантин
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На травневі вихідні на Житомирщині посилять карантинні заходи, - ОДА

На травневі вихідні на Житомирщині посилять карантинні заходи, - ОДА

У Житомирській області з 1 по 3 травня посилять карантинні заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"На період травневих свят з 13:00 1 травня до 06.00 4 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ ​​та НС", ​​- йдеться в повідомленні.

Зокрема запроваджено обмеження щодо пересування і перебування громадян в громадських місцях в період вихідних та святкових днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 351, - ОДА

Крім того, посилено контроль поліцейськими і нацгвардійцями за дотриманням громадянами карантинних обмежень.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1286)


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Какие "выходные" ? С чего вдруг? Что празднуем ?
То, что страна самая бедная в Европе ?
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29.04.2020 12:29 Відповісти
а когда некто криклий заявил, что отпуска нужно планировать на вторую половину лета? это что? так у меня пытання. Отдохнуть от чего? От отдыха на карантине отдохнуть? Понежица в турцие и египти? Устали они. Сначала от вайны, потом устали от карантина. Арбайтен, черти!!!
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29.04.2020 12:47 Відповісти
В Житомирской области с 1 по 3 мая усилят карантинные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса Источник: https://censor.net/n3192333

Клоуни зе! Поставте поліцейських коло кожного ставка. кожної річці, кожного лісу, а українці таки будуть віддихати на природі у перших числах травня !
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29.04.2020 12:30 Відповісти
1 мая международный день тунеядцев. Имеем право на отдохнуть на природе на шашлыках
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29.04.2020 12:42 Відповісти
Даже в тюрме нет изоляции! Куда дальше?На травневі вихідні на Житомирщині посилять карантинні заходи, - ОДА - Цензор.НЕТ 6653
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29.04.2020 13:07 Відповісти
 
 