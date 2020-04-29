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Пожары под Чернобылем и на Житомирщине локализовали, - ГСЧС

Пожары под Чернобылем и на Житомирщине локализовали, - ГСЧС

Спасатели локализовали очаги огня в зоне отчуждения и в Житомирской области и продолжают их тушить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения — локализованы. По состоянию на 7 ч. 29 апреля, подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем. ... Пожары в лесных массивах Овручского района, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств локализованы. По состоянию на 7 ч. 29 апреля проводится тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем", — говорится в сообщении.

Накануне спасатели сообщали, что на севере Житомирщины возник новый лесной пожар, и продолжается его ликвидация.

Также на Цензор.НЕТ: Лесоводы Житомирщины высадят новые деревья на месте сгоревшего леса

Автор: 

пожар (5977) Чернобыль (513) ГСЧС (5027) Житомирская область (1414)


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В который раз..
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29.04.2020 11:20 Ответить
це добре, але усі пам'ятають висловлювання ригівки хєрман, що ліси в Україні будуть палати доти, доки ми не погодимося дати воду в окупований Крим..
Тому висновок: хєрман - на допит в СБУ, ліси - під охорону. Щось мені підказує, що там без *********** дрг не обійшлося
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29.04.2020 11:21 Ответить
Унітазія діє руками корисних ідійотів. Обрання Віслюка тому доказ.
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29.04.2020 11:24 Ответить
во-во. почему-то полыхает строго у границы, в зоне доступности БПЛА.
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29.04.2020 11:25 Ответить
дощ
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29.04.2020 11:23 Ответить
локализовали, потушили, потом снова локализовали - врать нужно уметь складно и последовательно!
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29.04.2020 11:33 Ответить
Пожары под Чернобылем и на Житомирщине локализовали, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6347
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29.04.2020 11:35 Ответить
 
 