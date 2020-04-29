Пожары под Чернобылем и на Житомирщине локализовали, - ГСЧС

Спасатели локализовали очаги огня в зоне отчуждения и в Житомирской области и продолжают их тушить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения — локализованы. По состоянию на 7 ч. 29 апреля, подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем. ... Пожары в лесных массивах Овручского района, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств локализованы. По состоянию на 7 ч. 29 апреля проводится тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем", — говорится в сообщении.

Накануне спасатели сообщали, что на севере Житомирщины возник новый лесной пожар, и продолжается его ликвидация.

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