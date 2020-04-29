Пожежі під Чорнобилем і на Житомирщині локалізували, - ДСНС

Рятувальники локалізували осередки вогню в Зоні відчуження та в Житомирській області і продовжують їх гасити.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані. Станом на 7 год. 29 квітня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках, пройдених вогнем… Пожежі в лісових масивах Овруцького району, Білокоровицького та Олевського лісових господарств локалізовані. Станом на 7 год. 29 квітня проводиться гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Напередодні рятувальники повідомляли, що на півночі Житомирщини виникла нова лісова пожежа, і триває її ліквідація.

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