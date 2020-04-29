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Пожежі під Чорнобилем і на Житомирщині локалізували, - ДСНС

Пожежі під Чорнобилем і на Житомирщині локалізували, - ДСНС

Рятувальники локалізували осередки вогню в Зоні відчуження та в Житомирській області і продовжують їх гасити.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані. Станом на 7 год. 29 квітня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках, пройдених вогнем… Пожежі в лісових масивах Овруцького району, Білокоровицького та Олевського лісових господарств локалізовані. Станом на 7 год. 29 квітня проводиться гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Напередодні рятувальники повідомляли, що на півночі Житомирщини виникла нова лісова пожежа, і триває її ліквідація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лісівники Житомирщини висадять нові дерева на місці спаленого лісу

Автор: 

пожежа (4360) Чорнобиль (398) ДСНС (5167) Житомирська область (1286)


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29.04.2020 11:20 Відповісти
це добре, але усі пам'ятають висловлювання ригівки хєрман, що ліси в Україні будуть палати доти, доки ми не погодимося дати воду в окупований Крим..
Тому висновок: хєрман - на допит в СБУ, ліси - під охорону. Щось мені підказує, що там без *********** дрг не обійшлося
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29.04.2020 11:21 Відповісти
Унітазія діє руками корисних ідійотів. Обрання Віслюка тому доказ.
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29.04.2020 11:24 Відповісти
во-во. почему-то полыхает строго у границы, в зоне доступности БПЛА.
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29.04.2020 11:25 Відповісти
дощ
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29.04.2020 11:23 Відповісти
локализовали, потушили, потом снова локализовали - врать нужно уметь складно и последовательно!
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29.04.2020 11:33 Відповісти
Пожары под Чернобылем и на Житомирщине локализовали, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6347
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29.04.2020 11:35 Відповісти
 
 