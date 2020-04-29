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Киев выделил средства на финансово-кредитную поддержку бизнеса, - Кличко

Киев выделил средства на финансово-кредитную поддержку бизнеса, - Кличко

Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил средства на финансово-кредитную поддержку столичного бизнеса.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что город продолжает поддерживать малый и средний бизнес… Городские власти возобновляют сотрудничество с Фондом развития предпринимательства - бывшим Немецко-украинским фондом. Предприниматели столицы смогут получать от фонда финансирования на реализацию инвестпроектов на уровне 13% годовых. Город тоже предусмотрел средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса - более 7 млн грн", - рассказал он.

За счет этих средств киевским предпринимателям компенсировать 50% процентной ставки по кредитному договору.

По словам Кличко, благодаря такому сотрудничеству города и Фонда развития предпринимательства, процентная ставка для заемщика составит 6,5%.

До конца текущего года банки-партнеры, которые определяет Фонд, смогут выдать около 200 млн. грн кредитов на поддержку и развитие столичного бизнеса.

"Это живые деньги, которые сторицей вернутся в экономику города. Мы разработали эффективный и максимально прозрачный механизм. А процедура получения финансово-кредитной поддержки - простая и будет занимать у предпринимателей минимум времени", - добавил Кличко.

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Автор: 

бизнес (1622) Киев (25707) Кличко Виталий (4653) финансы (346)


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лохотрон какой то
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29.04.2020 12:32 Ответить
+ ...мы вам компенсируем 50% процентной ставки помогли шо капец
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29.04.2020 12:39 Ответить
причом из ваших же денех))
еще пару лет и Виталька станет финансовым гением)
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29.04.2020 12:45 Ответить
А мафы востановят?
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29.04.2020 12:40 Ответить
А какая и чея безразмерная кишеня сей фин-удар первая приняла на себя? Там же всё по списку, как всегда.
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29.04.2020 12:43 Ответить
Київ виділив кошти на фінансово-кредитну підтримку бізнесу, - Кличко - Цензор.НЕТ 5016
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29.04.2020 13:23 Ответить
 
 