Киев выделил средства на финансово-кредитную поддержку бизнеса, - Кличко

Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил средства на финансово-кредитную поддержку столичного бизнеса.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что город продолжает поддерживать малый и средний бизнес… Городские власти возобновляют сотрудничество с Фондом развития предпринимательства - бывшим Немецко-украинским фондом. Предприниматели столицы смогут получать от фонда финансирования на реализацию инвестпроектов на уровне 13% годовых. Город тоже предусмотрел средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса - более 7 млн грн", - рассказал он.

За счет этих средств киевским предпринимателям компенсировать 50% процентной ставки по кредитному договору.

По словам Кличко, благодаря такому сотрудничеству города и Фонда развития предпринимательства, процентная ставка для заемщика составит 6,5%.

До конца текущего года банки-партнеры, которые определяет Фонд, смогут выдать около 200 млн. грн кредитов на поддержку и развитие столичного бизнеса.

"Это живые деньги, которые сторицей вернутся в экономику города. Мы разработали эффективный и максимально прозрачный механизм. А процедура получения финансово-кредитной поддержки - простая и будет занимать у предпринимателей минимум времени", - добавил Кличко.

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