Київ виділив кошти на фінансово-кредитну підтримку бізнесу, - Кличко

Київ відновив співпрацю з Фондом розвитку підприємництва, а також виділив кошти на фінансово-кредитну підтримку столичного бізнесу.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що місто продовжує підтримувати малий і середній бізнес… Міська влада відновлює співпрацю з Фондом розвитку підприємництва - колишнім Німецько-українським фондом. Підприємці столиці зможуть отримувати від фонду фінансування на реалізацію інвестпроєктів на рівні 13 % річних. Місто теж передбачило кошти в бюджеті на фінансово-кредитну підтримку бізнесу - понад 7 млн грн", - повідомив Кличко.

За рахунок цих коштів київським підприємцям компенсуватимуть 50 % процентної ставки за кредитним договором.

За словами Кличка, завдяки такій співпраці міста і Фонду розвитку підприємництва відсоткова ставка для позичальника становитиме 6,5 %.

До кінця цього року банки-партнери, яких визначає Фонд, зможуть видати близько 200 млн. грн кредитів на підтримку та розвиток столичного бізнесу.

"Це "живі" гроші, які сторицею повернуться в економіку міста. Ми розробили ефективний і максимально прозорий механізм. А процедура отримання фінансово-кредитної підтримки - проста та займатиме у підприємців мінімум часу", - додав Кличко.

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