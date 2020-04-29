УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7557 відвідувачів онлайн
Новини
1 196 6

Київ виділив кошти на фінансово-кредитну підтримку бізнесу, - Кличко

Київ виділив кошти на фінансово-кредитну підтримку бізнесу, - Кличко

Київ відновив співпрацю з Фондом розвитку підприємництва, а також виділив кошти на фінансово-кредитну підтримку столичного бізнесу.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що місто продовжує підтримувати малий і середній бізнес… Міська влада відновлює співпрацю з Фондом розвитку підприємництва - колишнім Німецько-українським фондом. Підприємці столиці зможуть отримувати від фонду фінансування на реалізацію інвестпроєктів на рівні 13 % річних. Місто теж передбачило кошти в бюджеті на фінансово-кредитну підтримку бізнесу - понад 7 млн грн", - повідомив Кличко.

За рахунок цих коштів київським підприємцям компенсуватимуть 50 % процентної ставки за кредитним договором.

За словами Кличка, завдяки такій співпраці міста і Фонду розвитку підприємництва відсоткова ставка для позичальника становитиме 6,5 %.

До кінця цього року банки-партнери, яких визначає Фонд, зможуть видати близько 200 млн. грн кредитів на підтримку та розвиток столичного бізнесу.

"Це "живі" гроші, які сторицею повернуться в економіку міста. Ми розробили ефективний і максимально прозорий механізм. А процедура отримання фінансово-кредитної підтримки - проста та займатиме у підприємців мінімум часу", - додав Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Кабміном протестують підприємці: "Ще день вашої турботи, і нас не стане". ФОТОрепортаж

Автор: 

бізнес (2013) Київ (19688) Кличко Віталій (3528) фінанси (343)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лохотрон какой то
показати весь коментар
29.04.2020 12:32 Відповісти
+ ...мы вам компенсируем 50% процентной ставки помогли шо капец
показати весь коментар
29.04.2020 12:39 Відповісти
причом из ваших же денех))
еще пару лет и Виталька станет финансовым гением)
показати весь коментар
29.04.2020 12:45 Відповісти
А мафы востановят?
показати весь коментар
29.04.2020 12:40 Відповісти
А какая и чея безразмерная кишеня сей фин-удар первая приняла на себя? Там же всё по списку, как всегда.
показати весь коментар
29.04.2020 12:43 Відповісти
Київ виділив кошти на фінансово-кредитну підтримку бізнесу, - Кличко - Цензор.НЕТ 5016
показати весь коментар
29.04.2020 13:23 Відповісти
 
 