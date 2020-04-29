Київ виділив кошти на фінансово-кредитну підтримку бізнесу, - Кличко
Київ відновив співпрацю з Фондом розвитку підприємництва, а також виділив кошти на фінансово-кредитну підтримку столичного бізнесу.
Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу нагадати, що місто продовжує підтримувати малий і середній бізнес… Міська влада відновлює співпрацю з Фондом розвитку підприємництва - колишнім Німецько-українським фондом. Підприємці столиці зможуть отримувати від фонду фінансування на реалізацію інвестпроєктів на рівні 13 % річних. Місто теж передбачило кошти в бюджеті на фінансово-кредитну підтримку бізнесу - понад 7 млн грн", - повідомив Кличко.
За рахунок цих коштів київським підприємцям компенсуватимуть 50 % процентної ставки за кредитним договором.
За словами Кличка, завдяки такій співпраці міста і Фонду розвитку підприємництва відсоткова ставка для позичальника становитиме 6,5 %.
До кінця цього року банки-партнери, яких визначає Фонд, зможуть видати близько 200 млн. грн кредитів на підтримку та розвиток столичного бізнесу.
"Це "живі" гроші, які сторицею повернуться в економіку міста. Ми розробили ефективний і максимально прозорий механізм. А процедура отримання фінансово-кредитної підтримки - проста та займатиме у підприємців мінімум часу", - додав Кличко.
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еще пару лет и Виталька станет финансовым гением)