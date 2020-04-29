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Новости Коронавирус и карантин
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Поликлиники откроются, как только позволит противоэпидемическая ситуация, - Степанов

Поликлиники откроются, как только позволит противоэпидемическая ситуация, - Степанов

Плановая медицинская помощь и консультации узких медицинских специалистов будут доступны украинцам, как только правительство начнет смягчать карантинные ограничения.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов сказал, что сейчас украинцам из-за карантина предоставляется только неотложная медицинская помощь.

"Все, что касается плановых обследований в медицинских учреждениях, прием в поликлиниках — сейчас невозможно", — подчеркнул министр.

"Но мы понимаем, что есть соответствующий запрос от граждан Украины. Как только позволит наша противоэпидемическая ситуация открыть поликлиники, мы сразу это сделаем", — сказал Степанов.

Читайте также: Минздрав разработал механизмы реформирования медицины, начнем внедрение на следующей неделе, - Степанов

Он добавил, что специалисты Минздрава ежедневно анализируют ситуацию. Как только правительство начнет смягчать карантин, сразу откроют и поликлиники.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Интересно, существует ли подсчет умерших от невозможности обратится в поликлинику за время карантина? Что то подсказывает мне что их может быть больше чем от коронавируса.
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29.04.2020 12:46 Ответить
+7
Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
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29.04.2020 12:45 Ответить
+3
Какие поликлиники? Нужно начинать больницы строить. Все статье и убожество. У министерства здравоохранения были лучшие земли в Украине под санаториями. Все распродано, на этих землях выросли дома и коттеджи, а больниц , по- прежнему, нет. За столько лет все вместе построили только охматлит. Это просто звиздец.
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29.04.2020 12:49 Ответить
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Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
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29.04.2020 12:45 Ответить
Это ты о какой стране ивропы говоришь?
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29.04.2020 12:46 Ответить
Почему ивропы? Азии. Это он про засрашку.
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29.04.2020 12:57 Ответить
Уже давно понятно!
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29.04.2020 17:11 Ответить
"Поблазнювать" захотілось? "Блазнюй", будь ласка... Тільки без мене... (І буде "що робити"...).
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29.04.2020 12:59 Ответить
по темі пиши, кретине
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29.04.2020 15:15 Ответить
"Кретина" шукай у дзеркалі - так зручніше і швише знайдеш... Я, якраз, по темі і пишу, відповідаючи твоєму "собрату по лахтинському цеху"...
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29.04.2020 17:44 Ответить
ВирусоКоронаГоловногоМозга
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29.04.2020 12:45 Ответить
Для фанатов свабод и послаблений карантина
https://www.cnbc.com/2020/04/28/germanys-coronavirus-infection-rate-has-edged-up.html Germany's coronavirus infection rate edges higher after lockdown measures eased
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29.04.2020 12:45 Ответить
Интересно, существует ли подсчет умерших от невозможности обратится в поликлинику за время карантина? Что то подсказывает мне что их может быть больше чем от коронавируса.
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29.04.2020 12:46 Ответить
Ок, если мне станет хировато, то я прикладу подорожник, спасибо
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29.04.2020 12:49 Ответить
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ, відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.Ця посада передбачає погодження в Офісі президента,повідомляє https://dt.ua/POLITICS/cholovika-golovbuha-95-kvartalu-pashkova-priznachili-na-kerivnu-posadu-************-rozvidki-345963_.html?fbclid=IwAR3k7xpf475oIjf_m9xtCaO_GT7yMpb8jaSDlc5L0Q-DhDYjsWGFcKlbvno ZN.UA .
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29.04.2020 12:49 Ответить
Сколько еще непристроеных родственников 95 квартала проживает в стране. Если много то проще создать вторую палату Парламента и избрать их всех туда. И при деле и под контролем.
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29.04.2020 12:55 Ответить
А ляшко тим часом замурував вхід у гендель колі тищенка. Капєц вєлюру
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29.04.2020 12:49 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=544345519817390
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29.04.2020 12:59 Ответить
Какие поликлиники? Нужно начинать больницы строить. Все статье и убожество. У министерства здравоохранения были лучшие земли в Украине под санаториями. Все распродано, на этих землях выросли дома и коттеджи, а больниц , по- прежнему, нет. За столько лет все вместе построили только охматлит. Это просто звиздец.
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29.04.2020 12:49 Ответить
И , самое интересное, что даже посадить некого - все свои.
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29.04.2020 12:51 Ответить
При совке, как ни странно, партийная номенклатура тоже коттеджи себе бухала, но и поликлиники и тп строила.
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29.04.2020 14:44 Ответить
Просто забороніть всі інші хвороби, закрили роти пенсіонерам тій тисячей, і нехай вони корячаться вдома від радікулітів і своїх хронічних болячок до самої смерті.
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29.04.2020 13:01 Ответить
в села и деревни скорую вызвать почти невозможно
- сидите дома как будет свободна машина .........
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29.04.2020 13:05 Ответить
Идиоты , прием людей должен быть ,в будке ,на улице ,на расстояние 2,4,10 метров но должен , это возмутительно
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29.04.2020 13:07 Ответить
На що тоді сплачувати податки на медецину?
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29.04.2020 13:08 Ответить
Планові операції теж роблять, але за певних фінансових умов..
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29.04.2020 13:17 Ответить
Хтось бачив на свої очі нові лікарні, збудовані за Петра-булочника?
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29.04.2020 14:59 Ответить
А для чого лікарів поліклінік автобуси возять на роботу, якщо всі потенційні відвідувачі сидять дома?
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29.04.2020 15:25 Ответить
хз, моя поликлиника работает
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29.04.2020 15:47 Ответить
Те що робить влада - це злочин. Від ненадання медичної допомоги в Україні померли в десятки разів більше людей ніж від коронавірусу.
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29.04.2020 17:40 Ответить
 
 