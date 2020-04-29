Поликлиники откроются, как только позволит противоэпидемическая ситуация, - Степанов

Плановая медицинская помощь и консультации узких медицинских специалистов будут доступны украинцам, как только правительство начнет смягчать карантинные ограничения.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов сказал, что сейчас украинцам из-за карантина предоставляется только неотложная медицинская помощь.

"Все, что касается плановых обследований в медицинских учреждениях, прием в поликлиниках — сейчас невозможно", — подчеркнул министр.

"Но мы понимаем, что есть соответствующий запрос от граждан Украины. Как только позволит наша противоэпидемическая ситуация открыть поликлиники, мы сразу это сделаем", — сказал Степанов.

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Он добавил, что специалисты Минздрава ежедневно анализируют ситуацию. Как только правительство начнет смягчать карантин, сразу откроют и поликлиники.