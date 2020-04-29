Поліклініки відкриються, щойно дозволить протиепідемічна ситуація, - Степанов
Планова медична допомога та консультації вузьких медичних фахівців будуть доступні українцям, як тільки уряд почне пом'якшувати карантинні обмеження.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Степанов сказав, що зараз українцям через карантин надається тільки невідкладна медична допомога.
"Все, що стосується планових обстежень у медичних установах, прийом у поліклініках - зараз неможливо", - підкреслив міністр.
"Але ми розуміємо, що є відповідний запит від громадян України. Як тільки дозволить наша протиепідемічна ситуація відкрити поліклініки, ми відразу це зробимо", - сказав Степанов.
Він додав, що фахівці МОЗ щодня аналізують ситуацію. Як тільки уряд почне пом'якшувати карантин, відразу відкриють і поліклініки.
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