Поліклініки відкриються, щойно дозволить протиепідемічна ситуація, - Степанов

Планова медична допомога та консультації вузьких медичних фахівців будуть доступні українцям, як тільки уряд почне пом'якшувати карантинні обмеження.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов сказав, що зараз українцям через карантин надається тільки невідкладна медична допомога.

"Все, що стосується планових обстежень у медичних установах, прийом у поліклініках - зараз неможливо", - підкреслив міністр.

"Але ми розуміємо, що є відповідний запит від громадян України. Як тільки дозволить наша протиепідемічна ситуація відкрити поліклініки, ми відразу це зробимо", - сказав Степанов.

Також читайте: МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу: тепер також застосовуватимуть препарати-гепарини, - Степанов

Він додав, що фахівці МОЗ щодня аналізують ситуацію. Як тільки уряд почне пом'якшувати карантин, відразу відкриють і поліклініки.