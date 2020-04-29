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Новини Коронавірус і карантин
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Поліклініки відкриються, щойно дозволить протиепідемічна ситуація, - Степанов

Поліклініки відкриються, щойно дозволить протиепідемічна ситуація, - Степанов

Планова медична допомога та консультації вузьких медичних фахівців будуть доступні українцям, як тільки уряд почне пом'якшувати карантинні обмеження.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов сказав, що зараз українцям через карантин надається тільки невідкладна медична допомога.

"Все, що стосується планових обстежень у медичних установах, прийом у поліклініках - зараз неможливо", - підкреслив міністр.

"Але ми розуміємо, що є відповідний запит від громадян України. Як тільки дозволить наша протиепідемічна ситуація відкрити поліклініки, ми відразу це зробимо", - сказав Степанов.

Також читайте: МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу: тепер також застосовуватимуть препарати-гепарини, - Степанов

Він додав, що фахівці МОЗ щодня аналізують ситуацію. Як тільки уряд почне пом'якшувати карантин, відразу відкриють і поліклініки.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Интересно, существует ли подсчет умерших от невозможности обратится в поликлинику за время карантина? Что то подсказывает мне что их может быть больше чем от коронавируса.
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29.04.2020 12:46 Відповісти
+7
Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
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29.04.2020 12:45 Відповісти
+3
Какие поликлиники? Нужно начинать больницы строить. Все статье и убожество. У министерства здравоохранения были лучшие земли в Украине под санаториями. Все распродано, на этих землях выросли дома и коттеджи, а больниц , по- прежнему, нет. За столько лет все вместе построили только охматлит. Это просто звиздец.
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29.04.2020 12:49 Відповісти
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Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
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29.04.2020 12:45 Відповісти
Это ты о какой стране ивропы говоришь?
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29.04.2020 12:46 Відповісти
Почему ивропы? Азии. Это он про засрашку.
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29.04.2020 12:57 Відповісти
Уже давно понятно!
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29.04.2020 17:11 Відповісти
"Поблазнювать" захотілось? "Блазнюй", будь ласка... Тільки без мене... (І буде "що робити"...).
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29.04.2020 12:59 Відповісти
по темі пиши, кретине
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29.04.2020 15:15 Відповісти
"Кретина" шукай у дзеркалі - так зручніше і швише знайдеш... Я, якраз, по темі і пишу, відповідаючи твоєму "собрату по лахтинському цеху"...
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29.04.2020 17:44 Відповісти
ВирусоКоронаГоловногоМозга
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29.04.2020 12:45 Відповісти
Для фанатов свабод и послаблений карантина
https://www.cnbc.com/2020/04/28/germanys-coronavirus-infection-rate-has-edged-up.html Germany's coronavirus infection rate edges higher after lockdown measures eased
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29.04.2020 12:45 Відповісти
Интересно, существует ли подсчет умерших от невозможности обратится в поликлинику за время карантина? Что то подсказывает мне что их может быть больше чем от коронавируса.
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29.04.2020 12:46 Відповісти
Ок, если мне станет хировато, то я прикладу подорожник, спасибо
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29.04.2020 12:49 Відповісти
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначено директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ, відповідний наказ міністр оборони Андрій Таран підписав 24 квітня.Ця посада передбачає погодження в Офісі президента,повідомляє https://dt.ua/POLITICS/cholovika-golovbuha-95-kvartalu-pashkova-priznachili-na-kerivnu-posadu-************-rozvidki-345963_.html?fbclid=IwAR3k7xpf475oIjf_m9xtCaO_GT7yMpb8jaSDlc5L0Q-DhDYjsWGFcKlbvno ZN.UA .
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29.04.2020 12:49 Відповісти
Сколько еще непристроеных родственников 95 квартала проживает в стране. Если много то проще создать вторую палату Парламента и избрать их всех туда. И при деле и под контролем.
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29.04.2020 12:55 Відповісти
А ляшко тим часом замурував вхід у гендель колі тищенка. Капєц вєлюру
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29.04.2020 12:49 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=544345519817390
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29.04.2020 12:59 Відповісти
Какие поликлиники? Нужно начинать больницы строить. Все статье и убожество. У министерства здравоохранения были лучшие земли в Украине под санаториями. Все распродано, на этих землях выросли дома и коттеджи, а больниц , по- прежнему, нет. За столько лет все вместе построили только охматлит. Это просто звиздец.
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29.04.2020 12:49 Відповісти
И , самое интересное, что даже посадить некого - все свои.
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29.04.2020 12:51 Відповісти
При совке, как ни странно, партийная номенклатура тоже коттеджи себе бухала, но и поликлиники и тп строила.
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29.04.2020 14:44 Відповісти
Просто забороніть всі інші хвороби, закрили роти пенсіонерам тій тисячей, і нехай вони корячаться вдома від радікулітів і своїх хронічних болячок до самої смерті.
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29.04.2020 13:01 Відповісти
в села и деревни скорую вызвать почти невозможно
- сидите дома как будет свободна машина .........
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29.04.2020 13:05 Відповісти
Идиоты , прием людей должен быть ,в будке ,на улице ,на расстояние 2,4,10 метров но должен , это возмутительно
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29.04.2020 13:07 Відповісти
На що тоді сплачувати податки на медецину?
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29.04.2020 13:08 Відповісти
Планові операції теж роблять, але за певних фінансових умов..
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29.04.2020 13:17 Відповісти
Хтось бачив на свої очі нові лікарні, збудовані за Петра-булочника?
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29.04.2020 14:59 Відповісти
А для чого лікарів поліклінік автобуси возять на роботу, якщо всі потенційні відвідувачі сидять дома?
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29.04.2020 15:25 Відповісти
хз, моя поликлиника работает
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29.04.2020 15:47 Відповісти
Те що робить влада - це злочин. Від ненадання медичної допомоги в Україні померли в десятки разів більше людей ніж від коронавірусу.
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29.04.2020 17:40 Відповісти
 
 